Спрос на IT-ипотеку в Москве увеличился в три раза за год
IT-специалисты в Москве взяли более 3 тыс. льготных кредитов на покупку жилья в первом квартале 2024 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
«В первом квартале 2024 года в Москве выдали более 3 тыс. льготных ипотек для IT-специалистов на общую сумму около 39,4 млрд руб.», — сказала глава департамента Мария Багреева.
По ее словам, столица остается лидером среди регионов по выдаче таких кредитов: на нее приходится почти треть оформленных займов, в денежном выражении это 44%.
«За первые три месяца этого года в Москве выдано втрое больше займов и по числу, и по объему, чем в том же периоде прошлого года», — отметила Багреева.
IT-ипотека показала рост и в общей выдаче льготных кредитов. В январе-марте 2024 года на эту программу пришлось около 20% займов, в 2023-м показатель был на уровне 7%. Если говорить об объемах, цифры составили 28% и 10% соответственно.
В департаменте это объясняют тем, что изменились условия программы: в прошлом году власти разрешили брать IT-ипотеку заемщикам 18-50 лет. Ранее такая возможность была у тех, кому 22-44 года. Кроме этого, правительство сократило минимальный срок трудоустройства для сохранения льготной ставки.
Ит ипотека это паразит на теле экономики. Хватит выдавать кредиты людям, которые итак могут по рыночной взять!
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