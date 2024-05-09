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Новости
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Спрос на IT-ипотеку в Москве увеличился в три раза за год

Дата публикации: 09 мая 2024
Спрос на IT-ипотеку в Москве увеличился в три раза за год

IT-специалисты в Москве взяли более 3 тыс. льготных кредитов на покупку жилья в первом квартале 2024 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

«В первом квартале 2024 года в Москве выдали более 3 тыс. льготных ипотек для IT-специалистов на общую сумму около 39,4 млрд руб.», — сказала глава департамента Мария Багреева.

По ее словам, столица остается лидером среди регионов по выдаче таких кредитов: на нее приходится почти треть оформленных займов, в денежном выражении это 44%.

«За первые три месяца этого года в Москве выдано втрое больше займов и по числу, и по объему, чем в том же периоде прошлого года», — отметила Багреева.

IT-ипотека показала рост и в общей выдаче льготных кредитов. В январе-марте 2024 года на эту программу пришлось около 20% займов, в 2023-м показатель был на уровне 7%. Если говорить об объемах, цифры составили 28% и 10% соответственно.

В департаменте это объясняют тем, что изменились условия программы: в прошлом году власти разрешили брать IT-ипотеку заемщикам 18-50 лет. Ранее такая возможность была у тех, кому 22-44 года. Кроме этого, правительство сократило минимальный срок трудоустройства для сохранения льготной ставки.

Подробнее об условиях IT-ипотеки>>

Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
13 мая 2024

Ит ипотека это паразит на теле экономики. Хватит выдавать кредиты людям, которые итак могут по рыночной взять!

Домклик
13 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились своим мнением.

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