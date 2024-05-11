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Варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются — Хуснуллин

Дата публикации: 11 мая 2024
Варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются — Хуснуллин

Скоро будут представлены варианты по ипотеке для семей с детьми старше шести лет, Минфин РФ уже разрабатывает предложения. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин.

«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», — подчеркнул он. Хуснуллин отметил также, что Минфин в настоящее время разрабатывает свои предложения.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не выше 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков позже сообщил, что в Минфине обсуждаются различные варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет.

Ипотека для семей с детьми: какие сейчас требования к заёмщикам

Программа ориентирована на заемщиков с семьями, но требования к ним менялись. Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми) с одним ребёнком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.

Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, или ребенка-инвалида. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство, он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.

Семейная ипотека: подробные условия

Льготы для семей с детьми
Новости
Курс недвижимости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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