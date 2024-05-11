Варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются — Хуснуллин
Скоро будут представлены варианты по ипотеке для семей с детьми старше шести лет, Минфин РФ уже разрабатывает предложения. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин.
«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», — подчеркнул он. Хуснуллин отметил также, что Минфин в настоящее время разрабатывает свои предложения.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не выше 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков позже сообщил, что в Минфине обсуждаются различные варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет.
Ипотека для семей с детьми: какие сейчас требования к заёмщикам
Программа ориентирована на заемщиков с семьями, но требования к ним менялись. Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми) с одним ребёнком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
Заемщиком может выступать любой из родителей ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, или ребенка-инвалида. Важно, чтобы у заемщика было российское гражданство, он также может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.