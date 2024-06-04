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Новости
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В Сбере не ждут снижения цен на жилье в России

Дата публикации: 04 июн 2024
В Сбере не ждут снижения цен на жилье в России

Уменьшения стоимости недвижимости в России ожидать не стоит, но темпы роста будут сопоставимы с увеличением доходов населения. Такое мнение выразил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы думаем, что снижения цен на жилье ожидать не стоит, и у этого несколько факторов, среди которых сохраняющийся спрос и темпы роста заработной платы россиян», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Попова, темпы роста цен за последний год составили 14%, а по итогам 2024-го в Сбере ждут некоторого замедления. Но увеличиваться стоимость продолжит, отметил он. «Долгосрочно темпы роста цен на жилье будут примерно сопоставимы с темпами роста доходов населения», — добавил зампред правления.

Вместе с тем, как подчеркнул Попов, после активного повышения цен в прошлые годы «динамика стала спокойнее». Он привел данные СберИндекса, согласно которым за первые четыре месяца этого года средние цены на жилье увеличились на 2,7%, это равнозначно 8% в год.

При этом рынок недвижимости, по оценкам зампреда правления Сбера стабилен, и банки могут реализовывать новые проекты.

«Выдачи осуществляются и по ранее открытым кредитным линиям, и по новым. В 2023 году мы увеличили свой портфель на триллион. Цены на недвижимость в 2024 году продолжили пусть небольшой, но рост. Это говорит о том, что рынок жилья стабилен, и можно финансировать и открывать новые проекты», — подытожил он.

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Новости
Курс недвижимости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
П
Пользователь
05 июн 2024

Да скоро жилье обвалится, уже вторичка дешевеет каждый месяц на 10%

С
Сергей С.
07 июн 2024

ПользовательСпасибо,рассмешил.😂

Т
Татьяна М.
13 июн 2024

Пользовательага ага расскажите, у нас в городе только прут вверх.лучшего не надо ждать.

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