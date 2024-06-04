В Сбере не ждут снижения цен на жилье в России
Уменьшения стоимости недвижимости в России ожидать не стоит, но темпы роста будут сопоставимы с увеличением доходов населения. Такое мнение выразил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Мы думаем, что снижения цен на жилье ожидать не стоит, и у этого несколько факторов, среди которых сохраняющийся спрос и темпы роста заработной платы россиян», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Попова, темпы роста цен за последний год составили 14%, а по итогам 2024-го в Сбере ждут некоторого замедления. Но увеличиваться стоимость продолжит, отметил он. «Долгосрочно темпы роста цен на жилье будут примерно сопоставимы с темпами роста доходов населения», — добавил зампред правления.
Вместе с тем, как подчеркнул Попов, после активного повышения цен в прошлые годы «динамика стала спокойнее». Он привел данные СберИндекса, согласно которым за первые четыре месяца этого года средние цены на жилье увеличились на 2,7%, это равнозначно 8% в год.
При этом рынок недвижимости, по оценкам зампреда правления Сбера стабилен, и банки могут реализовывать новые проекты.
«Выдачи осуществляются и по ранее открытым кредитным линиям, и по новым. В 2023 году мы увеличили свой портфель на триллион. Цены на недвижимость в 2024 году продолжили пусть небольшой, но рост. Это говорит о том, что рынок жилья стабилен, и можно финансировать и открывать новые проекты», — подытожил он.
Да скоро жилье обвалится, уже вторичка дешевеет каждый месяц на 10%
ПользовательСпасибо,рассмешил.😂
Пользовательага ага расскажите, у нас в городе только прут вверх.лучшего не надо ждать.