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Сбер улучшает условия кредитования жилья, находящегося в залоге у других банков

Дата публикации: 31 мая 2024
Сбер улучшает условия кредитования жилья, находящегося в залоге у других банков

Сбербанк расширяет категории продавцов и покупателей в рамках программы «Приобретение готового жилья, находящегося в залоге иной кредитной организации». Теперь участниками сделки могут быть несовершеннолетние.

То есть купленную недвижимость можно оформить на несовершеннолетних граждан. Кроме того, они могут выступать и продавцами, но при условии, что есть еще один продавец — старше 18 лет.

Важно!

Дети по закону не могут сами совершать какие-либо сделки с принадлежащей им недвижимостью. Право на это есть у законных представителей ребенка — родителей, усыновителей и опекунов.

В рамках программы на Домклик можно приобрести квартиру, апартаменты, таунхаус, жилой дом с земельным участком. Первоначальный взнос — от 10,1%, срок кредита — до 30 лет, минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 100 млн руб.

Подать заявку на ипотеку и выбрать объект недвижимости можно онлайн на Домклик.

Читайте также: Квартира в залоге у банка: можно ли ее купить?

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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