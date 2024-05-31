Сбер улучшает условия кредитования жилья, находящегося в залоге у других банков
Сбербанк расширяет категории продавцов и покупателей в рамках программы «Приобретение готового жилья, находящегося в залоге иной кредитной организации». Теперь участниками сделки могут быть несовершеннолетние.
То есть купленную недвижимость можно оформить на несовершеннолетних граждан. Кроме того, они могут выступать и продавцами, но при условии, что есть еще один продавец — старше 18 лет.
Дети по закону не могут сами совершать какие-либо сделки с принадлежащей им недвижимостью. Право на это есть у законных представителей ребенка — родителей, усыновителей и опекунов.
В рамках программы на Домклик можно приобрести квартиру, апартаменты, таунхаус, жилой дом с земельным участком. Первоначальный взнос — от 10,1%, срок кредита — до 30 лет, минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 100 млн руб.
Подать заявку на ипотеку и выбрать объект недвижимости можно онлайн на Домклик.
Вы можете оставить первый.