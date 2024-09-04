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Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил

Недвижимость
04 сен 2024
98K
Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил
Содержание

Когда люди выбирают квартиру в новостройке, им приходится учитывать множество факторов и нюансов. Рассказываем о пяти главных вещах, на которые надо обратить внимание в первую очередь.

Проверить надежность застройщика

Опыт, репутация и надежность застройщика — важный фактор при выборе квартиры в новостройке. Как выбрать и не пожалеть?

  • Изучите застройщиков, соберите о них информацию. Найти информацию о доме, узнать больше о застройщике, сравнить цены на квартиры и выяснить детали можно на сайте Домклик.
  • Не забудьте проверить, есть ли у застройщика аккредитация банков. В будущем эта информация поможет вам, если вы решите брать квартиру в ипотеку. Например, в Сбере. К тому же сотрудничество с крупными банками — это в целом хороший знак и говорит о надежности компании.
  • Проверьте, в порядке ли документы на строительство. По российским законам застройщики должны размещать в открытом доступе (обычно на своих сайтах) документы, которые подтверждают права на земельный участок, проектную документацию и разрешение на строительство.

Оценить расположение дома

Посчитайте, сколько времени вы будете проводить в пути. Ведь каждый день мы куда-нибудь ездим: на работу, учебу или по другим делам. Тут есть два варианта — выбор дома рядом с самым посещаемым местом, например, работой, или поиск оптимального расположения. Это — база. Что еще?

  • Важно, чтобы в районе, где находится дом, работали детские сады, школы и поликлиники. Не забудьте также проверить, есть ли рядом магазины, почтовые отделения, аптеки и банки.
  • Зеленая зона также является важным преимуществом, особенно для любителей здорового образа жизни и семей с маленькими детьми. Здорово, если рядом с домом будет парк или лес, где можно дышать свежим воздухом и бегать по утрам.
  • Смотрите в будущее, оцените перспективы развития района. Возможно, совсем скоро рядом построят новую станцию метро или откроют школу с углубленным изучением иностранных языков.

Выбрать планировку и этаж

Расположение комнат в квартире, вид из окон и этаж имеют важное значение. Сегодня многие застройщики предлагают квартиры с просторными кухнями-гостиными и гардеробными зонами. А может вы мечтаете о просторной террасе? Такие предложения тоже встречаются.

  • Обратите внимание на высоту потолков. В квартирах, где потолки выше обычного, создается впечатление будто квартира «дышит» и места в ней больше. Также посмотрите, куда выходят окна и будет ли в квартире светло. Окна, выходящие на солнечную сторону с видом на ухоженный парк, сразу добавляют квартире 100 баллов.
  • Посмотрите на плане, сколько квартир будет на вашем этаже. Чем меньше — тем, скорее всего, тише будет у вас дома. Не забывайте, вы выбираете квартиру в новостройке, а значит, даже если жилье продается с отделкой, в первое время вам не избежать шума, связанного с ремонтом, который затеяли соседи.
  • Также подумайте про этаж. Если в семье есть люди пожилого возраста или вы выбираете жилье для немолодых родителей, лучше подыскать квартиру на первом или втором этаже.

Узнать стоимость и условия покупки

Цена вопроса — пожалуй, самая большая головная боль для любого, кто решил купить недвижимость. Не спешите. Взвесьте все «за» и «против». Устройте семейный совет. И, самое главное, внимательно изучите предложения на рынке.

  • Поищите информацию о ценах, спросите у застройщика о рассрочках, скидках и акциях. Обязательно изучите раздел по поиску жилья в новостройках на сайте Домклик, который работает с ведущими российскими девелоперами в тысячах городах и небольших населенных пунктах России.
  • Если вы рассматриваете покупку жилья в ипотеку, обратите внимание на специальный список застройщиков, которые работают со Сбером по программе субсидирования (уменьшения) процентных ставок. Не забывайте, если у вас есть дети, при покупке квартиры вы можете воспользоваться материнским капиталом и получить минимальную процентную ставку (сейчас она в районе 5-6%). Подобрать подходящую ипотечную программу также можно на Домклик.
  • Помните, чем ближе срок ввода дома в эксплуатацию и выдача ключей, тем, как правило, дороже квартиры. Так устроен рынок. Поэтому купить готовую квартиру «за дешево» и переехать на следующий день вряд ли получится. Если хотите купить квартиру чуть дешевле и готовы подождать год-два, выбирайте жилье на ранних этапах строительства.

Как проверить, сколько стоит квартира

Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.

  1. Введите адрес квартиры
  2. Укажите количество комнат
  3. Укажите примерную площадь квартиры

Остальное Домклик сделает сам за пару секунд. Алгоритм сайта рассчитает стоимость квартиры, опираясь на реальные сделки купли-продажи и с учетом более 40 характеристик.

Учитываются данные о самом доме, годе его строительства и ремонта, районе, инфраструктуре, а также свежая информация о ситуации на рынке недвижимости в конкретном городе.

Увидеть дом своими глазами

Если сомневаетесь в выборе квартиры в новостройке, отправляйтесь на место строительства. Часто бывает так, что видишь дом своими глазами и сразу понимаешь — это именно он или надо искать дальше.

  • Постарайтесь смоделировать ситуацию, при которой вы как будто уже живете тут. Зайдите в ближайший магазин, прогуляйтесь до остановки автобуса или метро, оцените детские площадки во дворе, узнайте про парковку — почувствуйте себя местным жителем.
  • Если вы планируете покупку квартиры в другом городе и возможности быстро приехать «на разведку» нет, хорошим вариантом станет виртуальная экскурсия с помощью карт Google Maps. А если в городе, где вы хотите купить квартиру, живут ваши друзья или родственники, спросите совета у них, они наверняка подскажут. Также можно почитать отзывы о доме и ходе его строительства на форумах жильцов или в социальных сетях.

Новостройки
Инструкция
Курс недвижимости
Комментарии4
Е
Елена К.
19 окт 2024

На мое решение как инвестора приобрести квартиру от застройщика повлияло впечатление от шоурума с меблировкой.

Как только увидела такую красоту, да еще с приятными условиями входа, сразу решила - беру!

Домклик
21 окт 2024

Елена К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚

Д
Дмитрий Ч.
06 сен 2024

В настоящее время срок сдачи и цена никак не связаны. Пока есть спрос, цена будет расти. Разница будет только в разных районах и зависит от материалов стен и их отделки.

Домклик
06 сен 2024

Дмитрий Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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