Как выбрать квартиру в новостройке: 5 главных правил
Когда люди выбирают квартиру в новостройке, им приходится учитывать множество факторов и нюансов. Рассказываем о пяти главных вещах, на которые надо обратить внимание в первую очередь.
Проверить надежность застройщика
Опыт, репутация и надежность застройщика — важный фактор при выборе квартиры в новостройке. Как выбрать и не пожалеть?
- Изучите застройщиков, соберите о них информацию. Найти информацию о доме, узнать больше о застройщике, сравнить цены на квартиры и выяснить детали можно на сайте Домклик.
- Не забудьте проверить, есть ли у застройщика аккредитация банков. В будущем эта информация поможет вам, если вы решите брать квартиру в ипотеку. Например, в Сбере. К тому же сотрудничество с крупными банками — это в целом хороший знак и говорит о надежности компании.
- Проверьте, в порядке ли документы на строительство. По российским законам застройщики должны размещать в открытом доступе (обычно на своих сайтах) документы, которые подтверждают права на земельный участок, проектную документацию и разрешение на строительство.
Оценить расположение дома
Посчитайте, сколько времени вы будете проводить в пути. Ведь каждый день мы куда-нибудь ездим: на работу, учебу или по другим делам. Тут есть два варианта — выбор дома рядом с самым посещаемым местом, например, работой, или поиск оптимального расположения. Это — база. Что еще?
- Важно, чтобы в районе, где находится дом, работали детские сады, школы и поликлиники. Не забудьте также проверить, есть ли рядом магазины, почтовые отделения, аптеки и банки.
- Зеленая зона также является важным преимуществом, особенно для любителей здорового образа жизни и семей с маленькими детьми. Здорово, если рядом с домом будет парк или лес, где можно дышать свежим воздухом и бегать по утрам.
- Смотрите в будущее, оцените перспективы развития района. Возможно, совсем скоро рядом построят новую станцию метро или откроют школу с углубленным изучением иностранных языков.
Выбрать планировку и этаж
Расположение комнат в квартире, вид из окон и этаж имеют важное значение. Сегодня многие застройщики предлагают квартиры с просторными кухнями-гостиными и гардеробными зонами. А может вы мечтаете о просторной террасе? Такие предложения тоже встречаются.
- Обратите внимание на высоту потолков. В квартирах, где потолки выше обычного, создается впечатление будто квартира «дышит» и места в ней больше. Также посмотрите, куда выходят окна и будет ли в квартире светло. Окна, выходящие на солнечную сторону с видом на ухоженный парк, сразу добавляют квартире 100 баллов.
- Посмотрите на плане, сколько квартир будет на вашем этаже. Чем меньше — тем, скорее всего, тише будет у вас дома. Не забывайте, вы выбираете квартиру в новостройке, а значит, даже если жилье продается с отделкой, в первое время вам не избежать шума, связанного с ремонтом, который затеяли соседи.
- Также подумайте про этаж. Если в семье есть люди пожилого возраста или вы выбираете жилье для немолодых родителей, лучше подыскать квартиру на первом или втором этаже.
Узнать стоимость и условия покупки
Цена вопроса — пожалуй, самая большая головная боль для любого, кто решил купить недвижимость. Не спешите. Взвесьте все «за» и «против». Устройте семейный совет. И, самое главное, внимательно изучите предложения на рынке.
- Поищите информацию о ценах, спросите у застройщика о рассрочках, скидках и акциях. Обязательно изучите раздел по поиску жилья в новостройках на сайте Домклик, который работает с ведущими российскими девелоперами в тысячах городах и небольших населенных пунктах России.
- Если вы рассматриваете покупку жилья в ипотеку, обратите внимание на специальный список застройщиков, которые работают со Сбером по программе субсидирования (уменьшения) процентных ставок. Не забывайте, если у вас есть дети, при покупке квартиры вы можете воспользоваться материнским капиталом и получить минимальную процентную ставку (сейчас она в районе 5-6%). Подобрать подходящую ипотечную программу также можно на Домклик.
- Помните, чем ближе срок ввода дома в эксплуатацию и выдача ключей, тем, как правило, дороже квартиры. Так устроен рынок. Поэтому купить готовую квартиру «за дешево» и переехать на следующий день вряд ли получится. Если хотите купить квартиру чуть дешевле и готовы подождать год-два, выбирайте жилье на ранних этапах строительства.
Как проверить, сколько стоит квартира
Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.
- Введите адрес квартиры
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Остальное Домклик сделает сам за пару секунд. Алгоритм сайта рассчитает стоимость квартиры, опираясь на реальные сделки купли-продажи и с учетом более 40 характеристик.
Учитываются данные о самом доме, годе его строительства и ремонта, районе, инфраструктуре, а также свежая информация о ситуации на рынке недвижимости в конкретном городе.
Увидеть дом своими глазами
Если сомневаетесь в выборе квартиры в новостройке, отправляйтесь на место строительства. Часто бывает так, что видишь дом своими глазами и сразу понимаешь — это именно он или надо искать дальше.
- Постарайтесь смоделировать ситуацию, при которой вы как будто уже живете тут. Зайдите в ближайший магазин, прогуляйтесь до остановки автобуса или метро, оцените детские площадки во дворе, узнайте про парковку — почувствуйте себя местным жителем.
- Если вы планируете покупку квартиры в другом городе и возможности быстро приехать «на разведку» нет, хорошим вариантом станет виртуальная экскурсия с помощью карт Google Maps. А если в городе, где вы хотите купить квартиру, живут ваши друзья или родственники, спросите совета у них, они наверняка подскажут. Также можно почитать отзывы о доме и ходе его строительства на форумах жильцов или в социальных сетях.
На мое решение как инвестора приобрести квартиру от застройщика повлияло впечатление от шоурума с меблировкой.
Как только увидела такую красоту, да еще с приятными условиями входа, сразу решила - беру!
Елена К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением 💚
В настоящее время срок сдачи и цена никак не связаны. Пока есть спрос, цена будет расти. Разница будет только в разных районах и зависит от материалов стен и их отделки.
Дмитрий Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.