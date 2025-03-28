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Новости
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«Семейную ипотеку» на вторичку при необходимости расширят

Дата публикации: 28 мар 2025
«Семейную ипотеку» на вторичку при необходимости расширят

Власти будут наблюдать за тем, как работает льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье, и скорректирует ее условия, если это потребуется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы по поручению президента выпустили программу, позволяющую брать ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где нет жилищного строительства. Посмотрим, как эта программа заработает и насколько она будет востребована. Дальше, если необходимо, будем ее расширять», — сказал он журналистам.

«Семейную ипотеку» распространили на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства в середине марта. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года. Купить готовую квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, и только один раз.

Материалы по теме:

«Семейная ипотека» на вторичное жилье: где доступна и как оформить

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Каким может быть расширение программы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии18
Т
Татьяна К.
4 дня назад

Сахалинская область. 2-к квартиры стоят 6млн., 3-к. стоят от 7 млн. и выше. Мы многодетная семья не сможем купить 3-к квартиру так как ипотека до 6 млн. Может для многодетных увеличить сумму ипотеки??????

Домклик
3 дня назад

Татьяна К.здравствуйте! По программе "Семейная ипотека" на вторичное жильё лимит можно увеличить до 15 млн руб., но сумма свыше 6 млн руб. будет рассчитана по базовой ставке.

Актуальные условия представлены на странице программы.

Спасибо, что поделились своим мнением.

В
Вероника Ч.
6 дней назад

В моем городе 4 дома не старше 20 лет. В этих четырех домах продается одна квартира. Нужно снизить требования к возрасту домов

Домклик
5 дней назад

Вероника Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

А
Анастасия З.
30 мар 2025

Добрый день! Считаю, что надо увеличить возраст детей до 18 лет - нарушаются права детей, старше 6 лнт, увеличить год постройки домов, где находятся квартиры, подпадающие под эту программу до 30 лет, так как в городах, которые включены в этот список, строительство практически не велось и не ведётся.

М
Марина К.
29 мар 2025

Здравствуйте!

А домв с земельными участками подходят под семейную ипотеку?

Домклик
5 дней назад

Марина К.здравствуйте! Нет, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.

Подробнее о "Семейной ипотеке" на вторичное жильё рассказали в статье.

П
Полина А.
28 мар 2025

Очень бы хотелось, чтобы расширили список городов. Потому что 2 строящихся дома, да даже 10 домов на город населением 250 тыс это капля в море. Тем более, когда это целевое строительство для дет.домовцев и по ветхому жилью

Домклик
6 дней назад

Полина А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

В
Виктория Е.
28 мар 2025

В Самарской области нет квартир, которые бы подходили под условие « Дом не старше 20 лет», разрешите лучше и частные дома покупать

Домклик
6 дней назад

Виктория Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Л
Людмила З.
28 мар 2025

Многодетным, на вторичку на частный дом по семейной ипотеке, для улучшения условий, в не зависимости от региона, вот это была бы поддержка.

Домклик
6 дней назад

Людмила З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

С
Светлана С.
28 мар 2025

Надо расширить ипотеку на вторичное жилье не только на квартиры но и на загородные дома, особенно для многодетных семей

А
Анна Т.
28 мар 2025

В Мурманской области,в маленьких городах,нет строящихся домов уже очень давно.Вчера в Мурманске был президент В.В.Путин,но проблему нового жилья и ипотеки на вторичное жилье ,кажется не поднимали.У нас в области вторичное жильё очень дорогое.Возможность покупки есть только в ипотеку ,и то ,льготной.Но такой программы к сожалению,нет!

Так же ,нет программ льготной ипотеки для многодетных семей.Это огромное упущение!

Домклик
6 дней назад

Анна Т.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Елена М.
28 мар 2025

Здравствуйте, в нашем районе всего 3 квартиры которые подходят по программе, не густо.

Домклик
6 дней назад

Елена М.здравствуйте! Актуальные условия "Семейной ипотеки" на вторичное жильё представлены в статье.

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