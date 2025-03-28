«Семейную ипотеку» на вторичку при необходимости расширят
Власти будут наблюдать за тем, как работает льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье, и скорректирует ее условия, если это потребуется. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы по поручению президента выпустили программу, позволяющую брать ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где нет жилищного строительства. Посмотрим, как эта программа заработает и насколько она будет востребована. Дальше, если необходимо, будем ее расширять», — сказал он журналистам.
«Семейную ипотеку» распространили на вторичный рынок в регионах с низким уровнем жилищного строительства в середине марта. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года. Купить готовую квартиру по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, и только один раз.
«Семейная ипотека» на вторичное жилье: где доступна и как оформить
Сахалинская область. 2-к квартиры стоят 6млн., 3-к. стоят от 7 млн. и выше. Мы многодетная семья не сможем купить 3-к квартиру так как ипотека до 6 млн. Может для многодетных увеличить сумму ипотеки??????
Татьяна К.здравствуйте! По программе "Семейная ипотека" на вторичное жильё лимит можно увеличить до 15 млн руб., но сумма свыше 6 млн руб. будет рассчитана по базовой ставке.
Актуальные условия представлены на странице программы.
Спасибо, что поделились своим мнением.
В моем городе 4 дома не старше 20 лет. В этих четырех домах продается одна квартира. Нужно снизить требования к возрасту домов
Вероника Ч.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день! Считаю, что надо увеличить возраст детей до 18 лет - нарушаются права детей, старше 6 лнт, увеличить год постройки домов, где находятся квартиры, подпадающие под эту программу до 30 лет, так как в городах, которые включены в этот список, строительство практически не велось и не ведётся.
Здравствуйте!
А домв с земельными участками подходят под семейную ипотеку?
Марина К.здравствуйте! Нет, по программе будет возможна покупка квартиры на вторичном рынке в многоквартирном доме не старше 20 лет, дом не должен быть аварийным.
Подробнее о "Семейной ипотеке" на вторичное жильё рассказали в статье.
Очень бы хотелось, чтобы расширили список городов. Потому что 2 строящихся дома, да даже 10 домов на город населением 250 тыс это капля в море. Тем более, когда это целевое строительство для дет.домовцев и по ветхому жилью
Полина А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
В Самарской области нет квартир, которые бы подходили под условие « Дом не старше 20 лет», разрешите лучше и частные дома покупать
Виктория Е.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Многодетным, на вторичку на частный дом по семейной ипотеке, для улучшения условий, в не зависимости от региона, вот это была бы поддержка.
Людмила З.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Надо расширить ипотеку на вторичное жилье не только на квартиры но и на загородные дома, особенно для многодетных семей
В Мурманской области,в маленьких городах,нет строящихся домов уже очень давно.Вчера в Мурманске был президент В.В.Путин,но проблему нового жилья и ипотеки на вторичное жилье ,кажется не поднимали.У нас в области вторичное жильё очень дорогое.Возможность покупки есть только в ипотеку ,и то ,льготной.Но такой программы к сожалению,нет!
Так же ,нет программ льготной ипотеки для многодетных семей.Это огромное упущение!
Анна Т.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Уточним, программы с государственной поддержкой субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У банка таких полномочий нет.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Здравствуйте, в нашем районе всего 3 квартиры которые подходят по программе, не густо.
Елена М.здравствуйте! Актуальные условия "Семейной ипотеки" на вторичное жильё представлены в статье.