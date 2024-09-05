В Сбербанке не ждут роста цен на жилье до конца 2025 года
Стоимость недвижимости в России до конца 2025 года останется примерно на текущем уровне. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», — сказал он «РИА Новости».
Попов обратил внимание на то, что завершение массовой льготной ипотеки и высокие рыночные ставки уже снизили спрос на новостройки. К примеру, в Москве за шесть месяцев 2024-го жилье подорожало на 6%, в прошлом году за этот же период рост составил 14%, отметил он.
По мнению зампреда, адресные льготные программы, такие как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека» не смогут поддержать рынок так, как «Господдержка».
«Например, льготная ипотека под 8% в первом полугодии 2024 года обеспечивала около 35-40% продаж в массовом сегменте. Адресные программы не смогут ее заменить, так как не все категории граждан подпадают под их условия», — уверен Попов.
«Господдержка», которая была доступна фактически всем россиянам, перестала действовать 1 июля. Вместе с тем изменились условия «Семейной ипотеки», чуть позже — «IT-ипотеки». ЦБ ожидает, что это поспособствует стабилизации цен на новостройки.
Стоит ли сейчас покупать квартиру: мнения экспертов
Как это работает...
С рынка ушло 50% покупателей. Продажи новостроек упали. Базовая ставка 20-21%. Все эксперты говорят, что банки и застройщики за последние 3и года обогатились не реально. Цены в среднем за три года выросли в два раза. А вы говорите, что цены не будут падать? Основания какие?
Иван К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Слишком дорого!
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», - будут искать покупателя, ходить на текущих уровнях! На текущих уровнях нет покупателя!
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.