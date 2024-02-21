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Новости
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В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов

Дата публикации: 21 фев 2024
В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов

В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.

Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.

Фото эксперта
Михаил Матовников
Старший управляющий директор — директор Центра финансовой аналитики Сбера

По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.

«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.

Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.

В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.

Читайте также: Исследование Домклик: карта стоимости квартир на первичном и вторичном рынке Москвы

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Новости Сбера
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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