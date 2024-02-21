В Сбере отмечают снижение стоимости жилья в ряде регионов
В январе цены на вторичном рынке недвижимости упали в 20% российских регионов, на первичном — в 11%. Об этом сообщил директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников в ходе второго российского форума финансового рынка.
Мы уже фиксируем: в январе в 20% регионов происходило падение цен на вторичном рынке, в 11% регионов падали цены на первичном рынке.
По его словам, квартиры в новостройках стали дешевле в том числе в Москве. На первичном рынке в январе Сбербанк зафиксировал снижение стоимости на 0,5%.
«Практика показывает, что это, конечно же, только начало», — говорит Матовников.
Он считает, что стоимость может упасть до уровней августа-сентября 2023 года.
В конце прошлого года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф заявил, что стоимость недвижимости в России будет падать вместе с сокращением льготной ипотеки.