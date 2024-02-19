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Домклик выяснил, в каких регионах самые большие платежи по ипотеке

Дата публикации: 19 фев 2024
Домклик выяснил, в каких регионах самые большие платежи по ипотеке

Больше всего по ипотечным кредитам платят жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Санкт-Петербурга. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

В прошлом году самый большой средний платеж по ипотеке зафиксирован у москвичей — 58,7 тыс. руб. в месяц. Затем следуют жители ЯНАО (41,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (38,9 тыс. руб.)

Тем временем меньше всего тратят на платежи в Чечне (10,4 тыс. руб.), в Ингушетии (10,9 тыс. руб.) и в Курганской области (17,6 тыс. руб.)

Как рассказали аналитики, регионами с самыми высокими доходами у жителей, которые берут ипотеку, стали Чукотка (средний заработок — 120,1 тыс. руб.), Москва (112 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (110 тыс. руб.) В самом конце этого списка — Ингушетия (22,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесия (25,8 тыс. руб.) и Чечня (30 тыс. руб.)

Самый большой платеж по отношению к доходу в 2023-м зафиксировали у жителей Карачаево-Черкесии (около 92%), Тувы (83%), Северной Осетии (78%). На другом конце рейтинга — Чукотка (26%), Магаданская область (27%), Чечня (33%). Москва и Санкт-Петербург заняли 17 и 19 места (около 52% и 51% соответственно).

При этом средний доход заемщиков по всем ипотечным программам в прошлом году составил 54,3 тыс. руб., а тех, кто оформлял кредит по льготным, — 58,6 тыс. руб.

Читайте также: Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий — исследование Домклик

Аналитика Домклик
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Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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