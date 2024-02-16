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Исследование Домклик: в январе размер скидки на вторичном рынке РФ составил 1,8%

Дата публикации: 16 фев 2024
Исследование Домклик: в январе размер скидки на вторичном рынке РФ составил 1,8%

Эксперты рассмотрели квартиры на вторичном рынке, проданные через Домклик в январе 2024 года, и определили размер скидки в крупнейших регионах РФ. Самые большие скидки предлагают собственники в Краснодарском крае (3,2%), Республике Татарстан (3%) и Самарской области (2,8%).

Размер скидки рассчитывался как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека Сбербанка, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе.

Таким образом, эксперты выясняли, на сколько процентов продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода для покупателя.

Какие скидки давали продавцы квартир на вторичке в январе текущего года

Величина скидки на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ. Данные за январь 2024 года
Величина скидки на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ. Данные за январь 2024 года

По данным о приобретенных квартирах на Домклик, средний размер скидки на вторичном рынке РФ составляет около 1,8%. То есть при покупке стандартной квартиры стоимостью около 3,1 млн руб. площадью 35 кв. м выгода покупателя составит около 60 тыс руб.

Значительно больший дисконт предлагают собственники в следующих крупнейших регионах: Краснодарский край (3,2%), Республика Татарстан (3%), Самарская область (2,8%). Данные о стоимости квадратного метра позволили аналитикам Домклик оценить величину выгоды покупателя при покупке стандартной квартиры площадью 35 кв.м.

Согласно расчетам экспертов, выгода покупателя составит: в Краснодарском крае — около 135 тыс. руб, в Республике Татарстан — около 100 тыс. руб, в Самарской области — порядка 80 тыс. руб.

Интересно, что высокая разница между стоимостью жилья в объявлении и его стоимостью в сделке характерна для большинства субъектов Приволжского федерального округа. Так, в большинстве регионов ПФО величина торга лежит в пределах 2,5-4,5%.

Минимальная скидка от собственников — в следующих крупнейших субъектах РФ: Омская область (менее 0,1%), Пермский край (0,3%) и Московская область (0,9%).

Согласно подсчетам аналитиков, выгода покупателя при покупке стандартной квартиры площадью 35 кв.м. в Московской области составляет около 50 тыс. руб. Однако в Пермском крае и в Омской области скидки от собственников куда скромнее: при покупке стандартной квартиры выгода покупателя составит менее 10 тыс. руб.

Величина скидки в процессе сделки зависит не только от покупательской активности, но и от общего уровня конкуренции за покупателя: причем как внутри, так и между отдельными сегментами рынка. Мы полагаем, что введение значительных мер для охлаждения спроса на льготную ипотеку в конце прошлого года будет способствовать возвращению покупателей на рынок вторичного жилья и может привести к стабилизации величины торга.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Аналитика Домклик
Новости
Покупка вторички
Курс недвижимости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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