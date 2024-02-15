Квадратный метр в российских новостройках в январе стоил 150 тыс. рублей — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик проанализировал размещённые на портале объявления о продаже квартир в новостройках и выяснил, что в конце января стоимость квадратного метра на российском рынке первичного жилья составила около 150 тыс. рублей. Таким образом, квартира площадью 35 кв. м стоила 5,3 млн рублей.
Что и как считали аналитики
Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра для крупнейших регионов, которые включают города с населением более 1 млн человек. Для всех выставленных квартир на первичном рынке в регионе определялось отношение стоимости к общей площади (данные из объявлений), а затем бралось медианное значение.
Сколько стоит кв. м в новостройках в крупнейших регионах страны
По данным исследования, самая высокая цена предложения на первичном рынке отмечается в столичных регионах: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Стандартная квартира площадью 35 кв. м стоит 11,5 млн, 7,8 млн и 6,5 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае такая квартира оценивается в 6 млн рублей.
В большинстве крупнейших мегаполисов стоимость жилья в новостройках заметно ниже. Минимальное значение зафиксировано в Самарской области, Волгоградской и Воронежской областях — 3,5–3,8 млн рублей.
Читайте также: Исследование Домклик: сколько времени проходит от выдачи кредита до получения ключей.