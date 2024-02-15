Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Квадратный метр в российских новостройках в январе стоил 150 тыс. рублей — исследование Домклик

Дата публикации: 15 фев 2024
Квадратный метр в российских новостройках в январе стоил 150 тыс. рублей — исследование Домклик
Содержание

Аналитический центр Домклик проанализировал размещённые на портале объявления о продаже квартир в новостройках и выяснил, что в конце января стоимость квадратного метра на российском рынке первичного жилья составила около 150 тыс. рублей. Таким образом, квартира площадью 35 кв. м стоила 5,3 млн рублей.

Что и как считали аналитики

Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра для крупнейших регионов, которые включают города с населением более 1 млн человек. Для всех выставленных квартир на первичном рынке в регионе определялось отношение стоимости к общей площади (данные из объявлений), а затем бралось медианное значение.

Сколько стоит кв. м в новостройках в крупнейших регионах страны

Первичный рынок: медианная стоимость квадратного метра (в тыс. рублей) на конец января 2024 года. Пунктирной линией обозначено медианное значение по РФ
Первичный рынок: медианная стоимость квадратного метра (в тыс. рублей) на конец января 2024 года. Пунктирной линией обозначено медианное значение по РФ

По данным исследования, самая высокая цена предложения на первичном рынке отмечается в столичных регионах: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Стандартная квартира площадью 35 кв. м стоит 11,5 млн, 7,8 млн и 6,5 млн рублей соответственно. В Краснодарском крае такая квартира оценивается в 6 млн рублей.

В большинстве крупнейших мегаполисов стоимость жилья в новостройках заметно ниже. Минимальное значение зафиксировано в Самарской области, Волгоградской и Воронежской областях — 3,5–3,8 млн рублей.

Читайте также: Исследование Домклик: сколько времени проходит от выдачи кредита до получения ключей.

Новостройки
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
Рекомендуем
Исследование Домклик: сколько времени проходит от выдачи кредита до получения ключей
3K
Аналитики Домклик назвали линии московского метро с наибольшим предложением готовых квартир
1K
Как менялся портрет заемщика по IT-ипотеке — исследование Домклик
6K
Аналитики Домклик изучили динамику спроса на ипотеку этой зимой
5K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал