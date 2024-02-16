Стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в январе составила 89,3 тыс. рублей — исследование Домклик
В ряде крупнейших регионов Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов медианная стоимость квадратного метра ниже, чем в среднем по стране, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае — значительно выше. К таким выводам пришли специалисты Аналитического центра Домклик в ходе недавнего исследования, посвященного стоимости жилья на вторичном рынке.
Медианная стоимость кв. м на вторичке в январе 2024
По статистике реализованных объявлений, в первый месяц года медианная стоимость квадратного метра на рынке готового жилья составила 89,3 тыс. рублей. Таким образом, стандартная вторичная квартира площадью 35 кв. м стоит порядка 3,1 млн рублей.
Для данного исследования эксперты рассмотрели вторичные квартиры, реализованные на Домклик за январь 2024 года. В рамках каждого региона была определена медианная стоимость квадратного метра по объявлениям: для каждого проданного объекта в регионе рассчитывалось отношение стоимости из соответствующего объявления к общей площади, после чего бралось медианное значение. В исследовании приводятся данные для крупнейших регионов РФ, в состав которых входят города с населением более 1 млн человек.
По данным исследования, примерно в половине крупнейших регионов медианная стоимость квадратного метра ниже, чем в среднем по стране. В основном это мегаполисы Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов. Наименьшая цена предложения отмечается в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Цена стандартной вторичной квартиры (площадью 35 кв. м) составляет 2,4-2,5 млн рублей.
В то же время в ряде крупнейших регионов стоимость предложения значительно превышает медианное значение по России. К ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. При этом в Московской области стоимость квадратного метра в объявлении выше медианного по стране в 1,6 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,9 раза, а в Москве — в 3,1 раза.
Высокая стоимость предложения также отмечается в крупнейших регионах Сибирского федерального округа и в ряде субъектов Приволжского округа.
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