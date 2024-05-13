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В России разработали законопроект о ссудо-сберегательных кассах
Дата публикации: 13 мая 2024
Депутаты подготовили законопроект о ссудо-сберегательных кассах — они могут стать альтернативой ипотеке как меры для повышения доступности жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
«Есть подготовленный законопроект по ссудо-сберегательным кассам. Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант», — сказал он, выступая в Госдуме.
Предполагается, что благодаря сберегательным кассам люди смогут копить деньги на жилье на специальных вкладах.
По словам Хуснуллина, депутаты разработали два соответствующих законопроекта. Он также заявил, что готов помочь с их проработкой и объединением в один документ.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Всё правильно! Стимулировать надо жилищные сбережения, а не "доступный ежемесячный ипотечный платёж", который ведёт к "кредитной кабале"!
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