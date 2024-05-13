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Новости
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В России разработали законопроект о ссудо-сберегательных кассах

Дата публикации: 13 мая 2024
В России разработали законопроект о ссудо-сберегательных кассах

Депутаты подготовили законопроект о ссудо-сберегательных кассах — они могут стать альтернативой ипотеке как меры для повышения доступности жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

«Есть подготовленный законопроект по ссудо-сберегательным кассам. Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант», — сказал он, выступая в Госдуме.

Предполагается, что благодаря сберегательным кассам люди смогут копить деньги на жилье на специальных вкладах.

По словам Хуснуллина, депутаты разработали два соответствующих законопроекта. Он также заявил, что готов помочь с их проработкой и объединением в один документ.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
14 мая 2024

Всё правильно! Стимулировать надо жилищные сбережения, а не "доступный ежемесячный ипотечный платёж", который ведёт к "кредитной кабале"!

Домклик
14 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Спасибо, что поделились мнением.

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