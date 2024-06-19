В России растёт спрос на элитную недвижимость
Спрос на элитную недвижимость в России вырос в 3 раза. Об этом на Domclick Digital Day сообщила Алия Ханбекова, директор департамента элитной жилой недвижимости в NF Group. Она также поделилась ключевыми трендами, которые наблюдаются в этом сегменте.
«Объем спроса вырос в 3 раза (по сравнению с 2023 годом — ред.). Покупатели в 2024 году оживились. В 2022-2023 мы наблюдали большую долю покупок на вторичном рынке, потому что люди не понимали, что будет с поставками строительных материалов, премиальной техники и мебели. Предложение на вторичке вымылось, и покупатели вновь обратили взоры на первичку», — рассказала Алия Ханбекова.
Главные тренды
Эксперт выделила ключевые тренды на рынке элитной недвижимости:
- восстановление покупательской активности — клиенты, у которых есть большие капиталы, хотят сохранить их в недвижимости;
- сокращение предложения;
- высокий интерес ко вторичному рынку.
В частности, объем предложений сократился на 28%.
«Мы понимаем, что это происходит, в первую очередь, из-за умеренной девелоперской активности. В первом квартале 2024 года застройщики нас не побаловали ни одним стартом продаж в элитном сегменте. Во втором было два старта <…> Для сравнения: в Москве ежегодно проходит 15-20 стартов продаж элитных проектов, в Петербурге их в последние годы 3, максимум 4. Плюс, мы давно не видели стартов крупных проектов, где большое количество лотов и есть что продавать достаточно длительное время», — отметила Ханбекова.
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Цены
Цены на элитную недвижимость относительно прошлого года увеличились на 19%.
«В 2022 году из-за политической и экономической ситуации наблюдался ажиотажный спрос на недвижимость. В основном это были инвестпокупки. Дальше паника ушла, спрос упал, цены упали вслед за ними. Но сегмент «Делюкс» остается стабильным. «Премиум» вслед за спросом начал свое падение: к концу 2022 года разрыв между «Премиум» и «Делюксом» составил 99%. В 2023 году, начиная со второго квартала, происходит повышение покупательской активности, и цены начинают свой рост. Рост продолжился и в 2023 году, и в 2024. Но в целом мы ожидаем, что весь 2024 год цены на элитную недвижимость будут расти», — пояснила эксперт.
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