Район улицы Сретенка в Москве: история, расположение, инфраструктура
Улица Сретенка появилась на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. По ней каждый день проходили православные паломники, название происходит от церковнославянского слова «сретать» — встречать. Это имя улица получила благодаря Сретенскому монастырю.
В статье расскажем об интересных местах Сретенки и прилегающих переулков.
История
До XVIII века Сретенка была главной улицей столицы, пока на смену ей не пришла Тверская.
С XVII века Сретенка с прилегающими переулками стала торгово-ремесленной и купеческой частью города. Названия прилегающих к Сретенке переулков отражают род занятий своих обитателей: Печатников, Колокольников, Пушкарев, Мясной, Просвирнин. Здесь же было средоточие всяких лавок — мясных, рыбных, зеленых, множество мелких магазинчиков, трактиров, чайных, парикмахерских, дешевых меблированных номеров.
Несмотря на небольшую протяженность (длина улицы составляет всего 800 метров), Сретенка испещрена переулками. У нее есть одна характерная черта: здесь нет ворот. То есть, все дворы выходят только в прилегающие переулки. Так получилось неслучайно — купцы-домовладельцы старались использовать каждый метр так называемой «красной линии» под торговые помещения с витринами, а переулок был при каждом доме. Поэтому многие переулки носят имя своих домовладельцев: Ананьевский, Ащеулов, Большой Головин, Даев, Луков, Малый Головин и другие.
Сегодня фасады домов на Сретенке отреставрированы, но в её переулках еще сохранились старые московские дворы. Если вы хотите увидеть, какой была Москва в первой половине ХХ века, побродите по сретенским переулкам. Особенно по тем, что идут от нечетной стороны улицы.
Например, здание по адресу Сретенка, 1 ранее было гостиницей, построенной в 1806 году. Пройдя дальше, остановитесь посмотреть на дом №15 — это здание построено в модернистском стиле с большими окнами, с сохранившимся лепным декором и керамическими фризами.
На чётной стороне улицы есть дом №4. В здании находился кинотеатр, открытый в 1913 году, называвшийся «Гранд-Электро», «Фантомас», «Искра» и «Хроника».
Сегодня район Чистых прудов по праву называют «царством» старой Москвы. Это одно из немногих мест, где до сих пор можно почувствовать историческую атмосферу столицы.
Особенно популярной локацией здесь считаются колоритные переулки Сретенки — главной улицы города вплоть до XVIII века. Именно здесь, среди зданий с многовековой историей и тенистых переулков, сформировалось исключительное пространство.
Сочетая в себе облик старины и нетипичную для столицы тишину, Сретенка постоянно развивается и приобретает современную «огранку». В районе формируется по-настоящему уникальная инфраструктура, которая с каждым годом привлекает всё больше ценителей классики, комфорта и спокойствия.
Расположение
Сретенка входит в состав двух районов: Красносельского и Мещанского. Проходит от площади Сретенские ворота до Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадей.
Транспортная доступность
В районе Сретенки есть несколько станций метро: «Сухаревская», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар» и «Трубная».
Для автолюбителей расположение тоже удобное: с одной из сторон Сретенка примыкает к Садовому кольцу и Проспекту Мира. Чуть дальше, проехав по Проспекту Мира, можно оказаться на Третьем транспортном кольце. С другой стороны Сретенки — Большая Лубянка, по которой можно выехать на бульвары и проезды и оказаться в самом центре столицы.
Инфраструктура
Сохраняя статус одного их самых тихих и уютных районов Москвы, Сретенка — по-прежнему центр столицы с большим количеством удобств и возможностей.
Среди образовательных учреждений района — престижные университеты и школы.
В распоряжении у жителей района изобилие как многопрофильных, так и узкопрофильных частных медицинских центров. Также здесь находятся НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и поликлиника №1 РАН.
Лучшие магазины для премиального шоппинга в пешей доступности: ЦУМ, Цветной, ГУМ, Центральный рынок, Пассаж Кузнецкий Мост, ЦДМ.
А близость Сретенского, Чистопрудного и Цветного бульваров дает возможность отвлечься от шумных будней за променадом по живописной зеленой локации.
Где погулять
Сретенка и прилегающие к ней переулки сами по себе красивы и приятны для прогулок. Неподалёку от Сретенки есть ещё несколько мест, где можно пройтись.
Сретенский, Рождественский и Петровский бульвары
Три бульвара, переходящих друг в друга. По ним можно дойти до Страстного бульвара и Тверской. А если пойти в другую сторону по Сретенскому — до Чистопрудного бульвара и окрестностей Китай-города.
Екатерининский парк
Парк начинает свою историю приблизительно со второй половины XVIII века — в то время в районе сегодняшнего парка была построена усадьба графа В.С. Салтыкова, а рядом с усадьбой был разбит обширный парк. В 1807 году усадьба была перестроена в здание Екатерининского института благородных девиц, парк при институте получил имя Екатерининский.
Самотёчный бульвар
Пройдясь по Цветному бульвару в сторону Садовой-Сухаревской улицы, можно дойти до Самотёчного бульвара.
Аптекарский огород
Старейший ботанический сад в России, разбитый в 1706 году по указу Петра I для выращивания лекарственных растений. В 1805 году бывший огород был куплен университетом МГУ и по сей день остается в его ведении.
Где культурно отдохнуть
Цирк Никулина
Один из старейших стационарных цирков в России. С 1880 по 1913 год этот цирк носил имя основателя Альберта Саламонского, после Октябрьской социалистической революции был переименован в Первый государственный. С 1996-го носит имя артиста Юрия Никулина, который в 1983—1997 годах был его руководителем.
Московский театр О. Табакова
Театральный комплекс, основанный в 1987 году народным артистом СССР Олегом Табаковым. В репертуаре, например, комедия «Ревизор», трагедия «Матросская тишина», спектакль «Ночь в отеле» по пьесе британского драматурга Терри Джонсона и другие постановки.
Дом-музей Васнецова
Музей начал свою историю в 1927 году с организованной наследниками «Посмертной выставки картин и рисунков Виктора Васнецова». В 1948 году к 100-летию со дня рождения художника наследники решили создать мемориальный музей. В 1986 вошёл в состав Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» как отдел исследования творчества В.М. Васнецова.
Вишнёвый сад
Относительно молодой театральный центр, основанный в 1995 году. Название «Вишнёвый сад» появилось благодаря стремлению создать своё художественное пространство, в котором творчество базировалось бы на нравственных и гражданских принципах, которые проповедовал в своих произведениях и в жизни писатель А.П. Чехов.
Театр Российской Армии
Московский академический драматический театр, основанный в 1930 году. У театра самая большая сцена в Европе. В репертуаре представлены спектакли как для взрослых, так и для детей.
Здание театра имеет такую форму неслучайно: в основу плана легла эмблема советской армии — пятиконечная звезда.
Где вкусно поесть
Дом культур
Ресторан располагается на втором этаже особняка «Дома культур». В меню входят позиции, созданные в сотрудничестве с музыкантами, художниками, дизайнерами — резидентами «Дома культур». Каждые выходные проходят бранчи, а в пятницу и субботу бывают диджей-сеты.
Джиб Доор
Антикварный ресторан в особняке с атмосферой магазина в Англии XIX века. Кухня европейская, рецепты позаимствовали из поваренных книг той эпохи. В заведении богатая барная карта.
Рислинг Бойз
Сдержанное и элегантное винное бистро от создателей алко-буфета «Шашлычная», «ТЕБУРА:СИ», «Русалочка Суши», «Meat Puppets», барное объединение «ПРОФСОЮЗ».
В заведении богатая карта рислингов (более 50 видов), а также завтраки по выходным, обеды, лёгкие ужины и быстрые закуски на барном острове.
Кочевники
Ресторан турецкой кухни, вдохновлённый бытом стамбульской аристократии.
Maurizio
Двухэтажный ресторан итальянской кухни, большинство блюд готовят с морепродуктами. Винная карта разделена регионами Италии: Пьемонт, Тоскана, Кампания.
Образование
Детские сады
- Частные: «Brosko school»
- Государственные: детский сад при школе №2054, детский сад при школе №1284, детский сад при школе №2107
Школы
- Частные: «Современное образование», «Взлётная полоса», «Алгоритм»
- Государственные: Пушкинская школа №1500, школа №1284, школа №2054
Университеты и ВУЗы
- Университет Правительства Москвы
- Московский государственный психолого-педагогический университет
- Московский политехнический университет
- Международный институт информатики, управления, экономики и права
Стоит ли жить на Сретенке и в её округе
Определённо да, если вам важно окружить себя атмосферой старой Москвы и при этом иметь рядом всё для комфортной жизни.
Покупка недвижимости в районе Сретенки: мнение эксперта
Сегодня недвижимость в районе Сретенки приобретают как истинные ценители комфорта, влюбленные в старую Москву, так те, кто оценивает квадратные метры с точки зрения их будущей перспективности. Вложения в недвижимость здесь сравнимы с инвестициями в предметы искусства, с годами приобретающие все большую ценность.
В процессе реализации мечты о переезде на Сретенку потенциальный покупатель может столкнуться с некоторыми сложностями. В районе негде спроектировать комфортабельные новостройки, а в домах старого фонда есть свои нюансы: состояние и внутренняя инфраструктура зданий редко соответствует требованиям современных покупателей.
Решением проблемы становятся элитные клубные дома. Это уникальные проекты, позволяющие тихому центру сохранить свой исторический облик, а покупателям квартир получить все прелести комфортной жизни с преимуществами развитой инфраструктуры.