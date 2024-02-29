Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
11 мин
2K

Район Чистые пруды в Москве: что нужно знать

Дата публикации: 29 фев 2024
Район Чистые пруды в Москве: что нужно знать
Содержание

Одна из престижных и исторических локаций столицы — Чистые пруды. Входит в Басманный район, сама по себе отдельным районом не являясь. Тем не менее, сегодня Чистые пруды можно рассмотреть как отдельную локацию.

История Чистых прудов

Первое упоминание нынешних Чистых прудов было отмечено в документах екатерининской эпохи, которые были посвящены разрушению Белого города (крепостная стена, существовавшая с конца XVI до середины XVIII веков) и устройству бульвара.

Чистые пруды в 1888-1890 гг. Источник: Pastvu.com
Чистые пруды в 1888-1890 гг. Источник: Pastvu.com

Изначально прудов должно было быть три, но по неизвестным причинам сделали всего один.

Чистопрудный бульвар был основан в 1820 году. Он стал вторым по протяжённости, уступив первое место Тверскому бульвару. Длина бульвара — 822 метра.

С самого основания и вплоть до 1958 года на Чистых прудах летом работала лодочная станция, а зимой заливали каток.

Со второй половины XIX века бульвар начали активно застраивать доходными домами. А в начале XX века на бульваре появилось здание кинотеатра «Колизей», в котором сегодня находится театр «Современник».

Расположение

Чистые пруды — не отдельный район столицы, а часть Басманного района, который входит в Центральный административный округ.

Атмосфера Чистых прудов

В переулках, прилегающих к Чистым прудам, все так же тихо и спокойно даже с увеличением количества автолюбителей. Возможно, дело в застройке: она достаточно высокая по меркам исторического центра, поэтому создаётся своего рода щит, не пропускающий звуки с оживлённого бульвара.

Чистые пруды — район очень однородный в плане архитектуры: в нём нет массивных жилых комплексов, а только исторические особняки. Также он удобный с точки зрения пеших прогулок по центру города. 

Это район московской интеллигенции, который можно назвать неклассическим с точки зрения спроса на недвижимость, так как он скорее для ценителей. Его часто выбирают приезжие покупатели, которым интересен формат проживания в историческом центре города. Здесь предпочитают жить коренные москвичи, которые привязаны к этому району с самого детства.

Фото эксперта
Алексей Чумалов
Генеральный директор Kalinka Russia

Переулки на Чистых, аллеи и трамвайные пути — всё это создаёт атмосферу уюта и спокойствия. Отсюда совсем не хочется уезжать.

Транспортная доступность

Так же, как и в любой части центра, у Чистых прудов хорошая транспортная доступность. Рядом несколько станций метро: «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Красные Ворота», «Китай-город».

Развит общественный транспорт, включая ночные маршруты.

По прилегающим улицам можно быстро добраться до Садового кольца, чуть подольше — и вы будете на Третьем транспортном.

Где погулять

Чистопрудный бульвар и прилегающие старые улочки сами по себе красивы и приятны для прогулок, но в окрестностях Чистых можно найти ещё несколько интересных мест.

Прогулка на трамвае №39

Если вы привыкли передвигаться исключительно пешком или на машине, выделите время для трамвайной прогулки по маршруту №39. Знаменит он своей протяжённостью и живописностью — вы сможете доехать от станции «Чистые пруды» до «Университета».

Проехав вдоль Чистопрудного бульвара, спуститесь вниз к набережной Яузы и прямиком на Большой Устьинский мост, откуда откроется впечатляющий вид на высотку на Котельнической набережной. Далее Павелецкий вокзал с современным парком на одноимённой площади, старинные Свято-Данилов и Донской монастыри, конструктивистский жилой квартал на Шаболовке и Даниловский рынок. Поездка завершится на Ломоносовском проспекте, откуда легко добраться до главного здания МГУ или погулять по Воробьёвым горам. 

Дом-яйцо

Это пятикомнатный особняк с четырьмя уровнями. Построен по проекту архитектора Сергея Ткаченко в период с 2000 по 2002 годы. Этот дом считается одним из примеров «лужковского стиля», как и театр Et Cetera, тоже расположенный на Чистых.

Дом со зверями

Это бывший доходный дом церкви Троицы на Грязех или Дом Вашкова. Здание построено в 1908 году, перестраивалось в 1944-1945 годах, поэтому частично утратило свой первоначальный вид.

Фасад здания на третьем и четвёртом этажах украшают терракотовые барельефы, изображающие сказочных зверей, птиц и растения. Работа по эскизам художника Сергея Вашкова, который после украшения фасада получил в этом доме квартиру, где прожил до конца жизни.

Меншикова башня (церковь Архангела Гавриила)

Церковь построена в 1704-1707 годах на деньги князя Александра Меншикова, который по одной из версий приказал очистить Поганые пруды.

Дом Черткова

Ещё одно название — усадьба Салтыковых-Чертковых. Внешний вид, который мы наблюдаем по сей день, здание приобрело в 1787 году. В 1831 его приобрёл деятель Александр Чертков, открывший в здании библиотеку.

Дом Юшкова

Памятник московского классицизма построен в период с 1780 по 1790 годы по заказу генерал-поручика И.И. Юшкова. В XX веке дом был передан Институту живописи, скульптуры и художественной педагогики.

Чайный магазин Перлова

Усадьба на месте сегодняшнего магазина переходила из рук в руки, пока в 1875 году её не приобрела семья купцов Перловых. В 1890 Перлов основал свою фирму по продаже элитных сортов китайского чая. К концу XIX века чайный дом Перлова стал самым посещаемым чайным магазином столицы.

В 1896 году в Москву приезжал канцлер Китайской империи. Сергей Перлов решил встретить гостя во всеоружии и заказал кардинальное обновление здания молодому талантливому зодчему Карлу Гиппиусу. К работе над проектом присоединился Роман Клейн.

Архитекторы оформили фасад в стиле шинуазри, украсив его керамическими пластинами, китайскими фонариками, драконами, рельефными панно, фиолетовым мрамором и фигурными накладными деталями. Русские буквы на вывеске стилизовали под китайские иероглифы, на крыше установили двухъярусную пагоду. Внутреннее убранство было выдержано в том же псевдокитайском духе: торговый зал декорировали позолоченной росписью, шелковыми панно, фарфоровыми статуэтками и вазами.

Парк «Горка»

Между хоральной синагогой и общежитием МГЛУ расположился парк «Горка», трёхуровневый с нестандартным зонированием: в парке много зелени, детские и спортивные площадки.

Где культурно отдохнуть

Театр «Современник»

Одна из ведущих театральных площадок города. Здесь ставят как классические произведения, так и постановки, отражающие актуальные проблемы современного общества.

Театр «Et Cetera»

Относительно молодой драматический театр, который старается предлагать новые драматические решения и формы — современные, неожиданные и интересные зрителю.

Детский музыкальный театр «Экспромт»

Ещё один молодой театр, но уже для детей. Основанный в 1990 году, «Экспромт» знакомит малышей с произведениями русской классики и сказками.

Где вкусно поесть

Coperto

Итальянский ресторан со своим премиум-кинотеатром. Основу меню составляют популярные рецепты Италии с авторскими штрихами. За счёт панорамных окон в ресторане всегда много света, а эко-стиль в интерьере добавляет уюта.

Источник: https://coperto.ru/gallery/
Источник: https://coperto.ru/gallery/

Dizengof99

Кафе аутентичной еврейской кухни на Покровском бульваре. Меню совсем небольшое, интерьер простой, так как владельцы изначально придерживались формата закусочной.

Шатёр

Ресторан европейской и русской кухонь с красивым панорамным видом на Чистые пруды. Летом открыта терраса, а зимой действует прокат коньков.

Источник: https://www.restoclub.ru/
Источник: https://www.restoclub.ru/

Ycp

Дог-френдли кофейня. В меню спешелти-кофе и завтраки. Интерьер в минималистичном скандинавском стиле.

Источник: https://yandex.ru/maps/
Источник: https://yandex.ru/maps/

Flor

Небольшой гастрономический ресторан в тихом уютном дворике на Чистых. В меню нет одного строгого направления, но тем не менее оно часто обновляется, появляются новые позиции в зависимости от свежести и сезонности продуктов. В заведении хорошая винная карта без излишней сложности

Одна из «фишек» заведения: блюдо может принести повар, который его придумал и готовил.

Источник: https://yandex.ru/maps
Источник: https://yandex.ru/maps

Аляска

В меню рыбного бара свежие морепродукты, которые вылавливают при вас из аквариума. Интерьер в стиле лофт с эко-деталями в виде светильников из веток, брёвен и спилов на стенах.

Источник: https://yandex.ru/maps/
Источник: https://yandex.ru/maps/

О недвижимости на Чистых: мнение эксперта

Несмотря на все преимущества, по бренду района с точки элитной классификации он стоит далеко не на первом месте. Наиболее популярными и «раскрученными» на сегодняшний день являются Хамовники, Остоженка, Замоскворечье, Пресня, которые плотно застроены и активно рекламируются. Поэтому, когда на Чистых прудах появляются новые дома, что бывает довольно редко, они хорошо распродаются – как минимум, потому что покупателю особо не из чего выбирать. 

Нового предложения в районе совсем немного, наблюдается дефицит элитного строительства. К уже построенным объектам относятся жилые комплексы: «Современник», «MossApartments», «Казарменный 3», «Подсосенский 3», «Резиденция на Покровском бульваре». И всего три проекта строящиеся: «Абрикосов», «Резиденция Чистые пруды», «Тургенев» – это уверенный, качественный «делюкс». 

Новостройки на Чистых прудах действительно можно сосчитать по пальцам, все их можно посмотреть буквально в течение одного дня. Чего не скажешь, например, про Пресню или Хамовники, где на просмотр всех объектов придется потратить неделю. 

Фото эксперта
Алексей Чумалов
Генеральный директор Kalinka Russia

Образование

В непосредственной близости к Чистым прудам не так много образовательных учреждений для дошколят и школьников. Есть несколько высших учебных заведений.

Детские сады

Школы

Университеты и ВУЗы

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Один из старейших университетов в России, где готовят экономистов, финансистов, менеджеров, юристов по налоговому, гражданскому и финансовому праву, IT-специалистов, социологов, философов и политологов.

НИУ ВШЭ

У «Вышки» больше 14 факультетов по разнообразным направлениям.

МГЛУ

Крупнейший ВУЗ в современной России в области языкознания, насчитывает около 11 факультетов.

Почему стоит жить в районе Чистых прудов

Несмотря на то, что Чистые пруды — локация с богатым историческим прошлым и изобилием памятников архитектуры, инфраструктура района позволяет как развлекаться, так и вести комфортную, спокойную жизнь, растить детей.

С точки зрения перспективы и развития я считаю район Чистые пруды недооценённым, он очень интересен в плане выгодных инвестиций на фоне других «раскрученных» локаций.

Если говорить о новых проектах, то нам известно о выходе как минимум двух объектов в 2024 году: это небольшие клубные дома стоимостью порядка 1,5 млн за кв. м на старте продаж. Но это будет совсем небольшой объем, который не повлияет на рынок.

Как уже говорилось выше, новостройки в данной локации – штучное явление: новые проекты появляются здесь в лучшем случае раз в полтора-два года. Места под застройку в районе нет, и решением становятся реконструкция старинных особняков: чтобы вписать проект в архитектурный контекст района, девелоперы дают новую жизнь старинным зданиям. Таким образом и исторический центр столицы сохраняет свой облик, и покупатели получают жильё, соответствующее современным требованиям. 

Фото эксперта
Алексей Чумалов
Генеральный директор Kalinka Russia

Москва
Элитная недвижимость
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить налоговый вычет за отделку квартиры
525K
Чек-лист: как подготовиться к переезду в новую квартиру
145K
Тверской район Москвы
1K
Как узнать свою управляющую компанию
23K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
814
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал