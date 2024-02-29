Район Чистые пруды в Москве: что нужно знать
Одна из престижных и исторических локаций столицы — Чистые пруды. Входит в Басманный район, сама по себе отдельным районом не являясь. Тем не менее, сегодня Чистые пруды можно рассмотреть как отдельную локацию.
История Чистых прудов
Первое упоминание нынешних Чистых прудов было отмечено в документах екатерининской эпохи, которые были посвящены разрушению Белого города (крепостная стена, существовавшая с конца XVI до середины XVIII веков) и устройству бульвара.
Изначально прудов должно было быть три, но по неизвестным причинам сделали всего один.
Чистопрудный бульвар был основан в 1820 году. Он стал вторым по протяжённости, уступив первое место Тверскому бульвару. Длина бульвара — 822 метра.
С самого основания и вплоть до 1958 года на Чистых прудах летом работала лодочная станция, а зимой заливали каток.
Со второй половины XIX века бульвар начали активно застраивать доходными домами. А в начале XX века на бульваре появилось здание кинотеатра «Колизей», в котором сегодня находится театр «Современник».
Расположение
Чистые пруды — не отдельный район столицы, а часть Басманного района, который входит в Центральный административный округ.
Атмосфера Чистых прудов
В переулках, прилегающих к Чистым прудам, все так же тихо и спокойно даже с увеличением количества автолюбителей. Возможно, дело в застройке: она достаточно высокая по меркам исторического центра, поэтому создаётся своего рода щит, не пропускающий звуки с оживлённого бульвара.
Чистые пруды — район очень однородный в плане архитектуры: в нём нет массивных жилых комплексов, а только исторические особняки. Также он удобный с точки зрения пеших прогулок по центру города.
Это район московской интеллигенции, который можно назвать неклассическим с точки зрения спроса на недвижимость, так как он скорее для ценителей. Его часто выбирают приезжие покупатели, которым интересен формат проживания в историческом центре города. Здесь предпочитают жить коренные москвичи, которые привязаны к этому району с самого детства.
Переулки на Чистых, аллеи и трамвайные пути — всё это создаёт атмосферу уюта и спокойствия. Отсюда совсем не хочется уезжать.
Транспортная доступность
Так же, как и в любой части центра, у Чистых прудов хорошая транспортная доступность. Рядом несколько станций метро: «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Красные Ворота», «Китай-город».
Развит общественный транспорт, включая ночные маршруты.
По прилегающим улицам можно быстро добраться до Садового кольца, чуть подольше — и вы будете на Третьем транспортном.
Где погулять
Чистопрудный бульвар и прилегающие старые улочки сами по себе красивы и приятны для прогулок, но в окрестностях Чистых можно найти ещё несколько интересных мест.
Прогулка на трамвае №39
Если вы привыкли передвигаться исключительно пешком или на машине, выделите время для трамвайной прогулки по маршруту №39. Знаменит он своей протяжённостью и живописностью — вы сможете доехать от станции «Чистые пруды» до «Университета».
Проехав вдоль Чистопрудного бульвара, спуститесь вниз к набережной Яузы и прямиком на Большой Устьинский мост, откуда откроется впечатляющий вид на высотку на Котельнической набережной. Далее Павелецкий вокзал с современным парком на одноимённой площади, старинные Свято-Данилов и Донской монастыри, конструктивистский жилой квартал на Шаболовке и Даниловский рынок. Поездка завершится на Ломоносовском проспекте, откуда легко добраться до главного здания МГУ или погулять по Воробьёвым горам.
Дом-яйцо
Это пятикомнатный особняк с четырьмя уровнями. Построен по проекту архитектора Сергея Ткаченко в период с 2000 по 2002 годы. Этот дом считается одним из примеров «лужковского стиля», как и театр Et Cetera, тоже расположенный на Чистых.
Дом со зверями
Это бывший доходный дом церкви Троицы на Грязех или Дом Вашкова. Здание построено в 1908 году, перестраивалось в 1944-1945 годах, поэтому частично утратило свой первоначальный вид.
Фасад здания на третьем и четвёртом этажах украшают терракотовые барельефы, изображающие сказочных зверей, птиц и растения. Работа по эскизам художника Сергея Вашкова, который после украшения фасада получил в этом доме квартиру, где прожил до конца жизни.
Меншикова башня (церковь Архангела Гавриила)
Церковь построена в 1704-1707 годах на деньги князя Александра Меншикова, который по одной из версий приказал очистить Поганые пруды.
Дом Черткова
Ещё одно название — усадьба Салтыковых-Чертковых. Внешний вид, который мы наблюдаем по сей день, здание приобрело в 1787 году. В 1831 его приобрёл деятель Александр Чертков, открывший в здании библиотеку.
Дом Юшкова
Памятник московского классицизма построен в период с 1780 по 1790 годы по заказу генерал-поручика И.И. Юшкова. В XX веке дом был передан Институту живописи, скульптуры и художественной педагогики.
Чайный магазин Перлова
Усадьба на месте сегодняшнего магазина переходила из рук в руки, пока в 1875 году её не приобрела семья купцов Перловых. В 1890 Перлов основал свою фирму по продаже элитных сортов китайского чая. К концу XIX века чайный дом Перлова стал самым посещаемым чайным магазином столицы.
В 1896 году в Москву приезжал канцлер Китайской империи. Сергей Перлов решил встретить гостя во всеоружии и заказал кардинальное обновление здания молодому талантливому зодчему Карлу Гиппиусу. К работе над проектом присоединился Роман Клейн.
Архитекторы оформили фасад в стиле шинуазри, украсив его керамическими пластинами, китайскими фонариками, драконами, рельефными панно, фиолетовым мрамором и фигурными накладными деталями. Русские буквы на вывеске стилизовали под китайские иероглифы, на крыше установили двухъярусную пагоду. Внутреннее убранство было выдержано в том же псевдокитайском духе: торговый зал декорировали позолоченной росписью, шелковыми панно, фарфоровыми статуэтками и вазами.
Парк «Горка»
Между хоральной синагогой и общежитием МГЛУ расположился парк «Горка», трёхуровневый с нестандартным зонированием: в парке много зелени, детские и спортивные площадки.
Где культурно отдохнуть
Театр «Современник»
Одна из ведущих театральных площадок города. Здесь ставят как классические произведения, так и постановки, отражающие актуальные проблемы современного общества.
Театр «Et Cetera»
Относительно молодой драматический театр, который старается предлагать новые драматические решения и формы — современные, неожиданные и интересные зрителю.
Детский музыкальный театр «Экспромт»
Ещё один молодой театр, но уже для детей. Основанный в 1990 году, «Экспромт» знакомит малышей с произведениями русской классики и сказками.
Где вкусно поесть
Coperto
Итальянский ресторан со своим премиум-кинотеатром. Основу меню составляют популярные рецепты Италии с авторскими штрихами. За счёт панорамных окон в ресторане всегда много света, а эко-стиль в интерьере добавляет уюта.
Dizengof99
Кафе аутентичной еврейской кухни на Покровском бульваре. Меню совсем небольшое, интерьер простой, так как владельцы изначально придерживались формата закусочной.
Шатёр
Ресторан европейской и русской кухонь с красивым панорамным видом на Чистые пруды. Летом открыта терраса, а зимой действует прокат коньков.
Ycp
Дог-френдли кофейня. В меню спешелти-кофе и завтраки. Интерьер в минималистичном скандинавском стиле.
Flor
Небольшой гастрономический ресторан в тихом уютном дворике на Чистых. В меню нет одного строгого направления, но тем не менее оно часто обновляется, появляются новые позиции в зависимости от свежести и сезонности продуктов. В заведении хорошая винная карта без излишней сложности
Одна из «фишек» заведения: блюдо может принести повар, который его придумал и готовил.
Аляска
В меню рыбного бара свежие морепродукты, которые вылавливают при вас из аквариума. Интерьер в стиле лофт с эко-деталями в виде светильников из веток, брёвен и спилов на стенах.
О недвижимости на Чистых: мнение эксперта
Несмотря на все преимущества, по бренду района с точки элитной классификации он стоит далеко не на первом месте. Наиболее популярными и «раскрученными» на сегодняшний день являются Хамовники, Остоженка, Замоскворечье, Пресня, которые плотно застроены и активно рекламируются. Поэтому, когда на Чистых прудах появляются новые дома, что бывает довольно редко, они хорошо распродаются – как минимум, потому что покупателю особо не из чего выбирать.
Нового предложения в районе совсем немного, наблюдается дефицит элитного строительства. К уже построенным объектам относятся жилые комплексы: «Современник», «MossApartments», «Казарменный 3», «Подсосенский 3», «Резиденция на Покровском бульваре». И всего три проекта строящиеся: «Абрикосов», «Резиденция Чистые пруды», «Тургенев» – это уверенный, качественный «делюкс».
Новостройки на Чистых прудах действительно можно сосчитать по пальцам, все их можно посмотреть буквально в течение одного дня. Чего не скажешь, например, про Пресню или Хамовники, где на просмотр всех объектов придется потратить неделю.
Образование
В непосредственной близости к Чистым прудам не так много образовательных учреждений для дошколят и школьников. Есть несколько высших учебных заведений.
Детские сады
- Частные: «Бэби-клуб», Montessory Family, Smile Fish
- Государственные: Школа Покровский квартал, детский сад № 2, детский сад при школе №1621, детский сад при школе №1284
Школы
- Частные: «Бнот Менахем», «Алгоритм»
- Государственные: школа №1284, школа №1621, Пушкинская школа №1500
Университеты и ВУЗы
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Один из старейших университетов в России, где готовят экономистов, финансистов, менеджеров, юристов по налоговому, гражданскому и финансовому праву, IT-специалистов, социологов, философов и политологов.
У «Вышки» больше 14 факультетов по разнообразным направлениям.
Крупнейший ВУЗ в современной России в области языкознания, насчитывает около 11 факультетов.
Почему стоит жить в районе Чистых прудов
Несмотря на то, что Чистые пруды — локация с богатым историческим прошлым и изобилием памятников архитектуры, инфраструктура района позволяет как развлекаться, так и вести комфортную, спокойную жизнь, растить детей.
С точки зрения перспективы и развития я считаю район Чистые пруды недооценённым, он очень интересен в плане выгодных инвестиций на фоне других «раскрученных» локаций.
Если говорить о новых проектах, то нам известно о выходе как минимум двух объектов в 2024 году: это небольшие клубные дома стоимостью порядка 1,5 млн за кв. м на старте продаж. Но это будет совсем небольшой объем, который не повлияет на рынок.
Как уже говорилось выше, новостройки в данной локации – штучное явление: новые проекты появляются здесь в лучшем случае раз в полтора-два года. Места под застройку в районе нет, и решением становятся реконструкция старинных особняков: чтобы вписать проект в архитектурный контекст района, девелоперы дают новую жизнь старинным зданиям. Таким образом и исторический центр столицы сохраняет свой облик, и покупатели получают жильё, соответствующее современным требованиям.