Район Хамовники: оазис спокойствия в центре столицы
Несмотря на своё расположение, Хамовники — настоящий островок размеренности и спокойствия в центре Москвы, где в шаговой доступности есть всё необходимое для жизни. В статье подробнее расскажем об этом районе.
История района
В начале XVII в. Москве начало развиваться ткачество. На территорию сегодняшних Хамовников пересилили ткачей из деревушки под Тверью и назвали Хамовной слободой. В те годы хамом называли ткацкое полотно, а хамьяном — сорт недорогой шёлковой ткани, которую использовали для нужд княжеского двора, хамовниками — мастеров ткацкого дела.
Так сложилось, что центральное место в любой слободе всегда занимала церковь. Не стала исключением и Хамовная слобода — её центром была церковь Николы, сегодня это — храм Николая Чудотворца.
Для нужд армии Пётр I открыл в Хамовниках прядильную фабрику — Хамовный двор. Его палаты и сегодня можно найти на улице Льва Толстого.
Кстати, улица называется так неслучайно: в 1882 году усадьбу в Хамовниках купил писатель Лев Толстой. В общей сложности писатель прожил в ней 19 зим.
Расположение
Хамовники расположены в ЦАО, в излучине Москвы-реки. Они включают в себя одноимённый исторический район, Лужники, Плющиху, Остоженку и Девичье Поле.
Сегодня Хамовники – однозначно самый востребованный и дорогой район в столице. В первую очередь, клиенты выбирают эту локацию из-за её статуса и транспортной доступности. У района богатая история – здесь находится большое количество памятников архитектуры. Многих привлекает отличная экология, обилие зелёных зон для прогулок и близость Москвы-реки. Из крупных парков стоит отметить «Усадьбу Трубецких в Хамовниках», «Новодевичьи пруды» и сквер Девичьего поля.
Несмотря на то, что Хамовники – центр Москвы, здесь очень спокойно и безопасно, нет шума машин и суеты столицы. Для многих это тоже один из ключевых факторов при выборе квартиры как для жизни, так и для инвестиций.
Инфраструктура
Считается, что Хамовники — один из самых благоприятных районов для жизни в ЦАО. В том числе и для семей с детьми. В районе есть всё для комфорта: хорошая транспортная доступность, образовательные и медицинские учреждения, много зелени, культурных достопримечательностей.
Ценители искусства оценят разнообразие музеев и театров: музей изобразительных искусств имени Пушкина, музей имени Рериха, Арт Музей, музей Москвы, малая сцена Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна и другие.
Одним из преимуществ района является спорткомплекс «Лужники». Территория более 150 гектаров с разнообразием возможностей для отдыха всей семьи: каток, теннисные корты, футбольные поля и бассейн. Также на территории комплекса открыли аквапарк со спа-зоной. На набережной обустроили площадки для воркаута и велодорожки.
Также в районе много популярных ресторанов, кафе и баров. Один из самых посещаемых и востребованных среди жителей и гостей Москвы – Усачёвский рынок, гастрономический центр Хамовников. Он был преобразован из уличных торговых рядов 1934 года.
Транспортная доступность
В Хамовниках 6 станций метро: «Кропоткинская», «Парк Культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Киевская». В любую центральную точку города от этих станций можно добраться в среднем за 15 минут. Если потребуется выехать за пределы центра, на дорогу уйдёт в среднем меньше 1 часа.
Также развит наземный общественный транспорт, соединяющий район с другими районами в ЦАО и не только. Есть ночные маршруты, курсирующие круглосуточно.
Большая часть района находится между Третьим транспортным и Садовым кольцами. Они соединяются между собой Большой Пироговской улицей, Фрунзенской набережной и Комсомольским проспектом.
В районе уникальное сочетание пешей и автомобильной доступности. Несколько станций метро и удобные транспортные развязки – всё это можно найти в Хамовниках. Три четверти Хамовников окружены Москвой-рекой, а набережные района – это протяжённые прогулочные маршруты. Жителям не нужно выезжать в другие локации столицы, чтобы посетить парк, сходить на спектакль или позаниматься спортом.
Где погулять
Хамовники богаты на места для прогулок: в избытке и зеленых зон, и красивых парадных улиц. А ещё рядом с районом находятся крупные городские парки. Например, Парк Горького или Нескучный сад.
Парк Новодевичьи пруды
Рядом с Новодевичьим монастырём есть одноимённый парк. Он основан в 1957 году неравнодушными жителями Фрунзенского района Москвы в честь 40 лет со дня Октябрьской революции. В парке можно любоваться красотой окружающей природы и живописным видом на Новодевичий монастырь.
Сквер Девичьего поля
Небольшой сквер между Большой Пироговской улицей, Еланской улицей и Плющихой. Расположен недалеко от Садового кольца. В своём современном виде он был разбит в 1948 году. В парке есть четыре памятника: Льву Толстому, Нилу Филатову, Михаилу Фрунзе и лётчикам Дальней авиации.
Лужники
Крупнейший спортивно-развлекательный комплекс в России и Европе. Помимо проведения здесь спортивных состязаний и концертов, в Лужниках есть всё для самостоятельных занятий спортом. Например, аренда теннисных кортов (открытых и закрытых), футбольные и мини-футбольные поля, футзалы, спортивные залы для игровых видов спорта, аква-аэробика.
Рядом с Лужниками можно прогуляться вдоль Москвы-реки по реконструированной и благоустроенной Лужнецкой набережной.
Усадьба Трубецких
Парк известен также как парк Мандельштама (не поэта, а революционера Александра Мандельштама) или Немчиновский сад. На территории находится бетонная копия подмосковной усадьбы князей Трубецких. Настоящая же сгорела в 2001 году.
Дом Перцовой
Доходный дом, построенный в начале XX века по желанию ценителя искусства Перцова. По задумке в доме должны были располагаться квартиры и мастерские художников, а вид дома указывал бы на самобытность русской культуры. Дом и участок оформлены на жену Перцова, поэтому здание известно под её именем.
Эскизы для внешнего облика дома рисовал Сергей Малютин, создатель куклы матрёшки.
Нескучный сад
Этот парк не входит в состав района Хамовники, но находится по соседству. Сад назван так потому, что он был расположен рядом с Нескучной усадьбой. Сегодня его территория входит в состав Парка Горького. Сад благоустроен: есть аллеи, площадки для игры в теннис, футбольное поле, работает шахматный клуб, тренажёрный центр и коворкинг «Рабочая станция».
Кстати, в Охотничьем домике, что в Нескучном саду, с 1990 года проходят съёмки культовой телепередачи «Что? Где? Когда?».
Парк Воробьёвы горы
Один из «семи холмов Москвы», этот лесопарк находится напротив Лужников. Он тоже не входит в состав Хамовников, но расположен неподалёку — через Москва-реку. С Воробьёвых открывается впечатляющий панорамный вид на столицу.
Также парк может быть интересен приверженцам здорового образа жизни: он оборудован в том числе и для занятий спортом.
Парк Горького
Ещё один из самых крупных парков столицы по соседству с Хамовниками. Планировка сохранилась до сегодняшних дней: по задумке первого архитектора Константина Мельникова в центре должен располагаться фонтан, а «архитектура формировалась струями самой воды». Сегодня фонтан находится в центре парка, а от него лучами разбегаются дорожки и аллеи.
Фрунзенская набережная
Набережная застроена «сталинками», поэтому можно полюбоваться не только променадом вдоль воды, но и красотой архитектуры того периода.
Где культурно отдохнуть
Среди знаковых объектов района преобладают памятники, церкви и храмы, но всё же есть несколько мест, где можно культурно обогатиться.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
В музее представлено одно из крупнейших в России собраний зарубежного искусства с древнейших времён до сегодняшнего дня.
В современной экспозиции вас ждут учебная коллекция тонированных гипсовых слепков с произведений Античности, Средневековья и эпохи Возрождения, собрание подлинных произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
Также здесь находится галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
Музей Москвы
Музей основан в 1896 году в Провиантских складах. Его коллекция насчитывает около 800 000 единиц экспонатов. В экспозиции представлено свыше 300 персональных и тематических коллекций, семейно-родовые архивы известных московских купеческих семей.
Галерея Ильи Глазунова
Московская государственная картинная галерея имени народного художника СССР Ильи Глазунова — один из ведущих музеев столицы. Экспозиция состоит больше, чем из 700 произведений Глазунова.
Московский дворец молодёжи
Дворец объединяет в себе театрально-культурный центр, пространство для творчества и место для отдыха.
Где вкусно поесть
Verd
Винный ресторан, концепция кухни которого вдохновлена Каталонией. Ресторан сочетает в себе лаконичность с креативностью, гастрономические традиции Испании и Франции.
Hands
Нео-бистро от Вячеслава Казакова. Меню предлагает позиции, объединяющие в себе принципы сезонности и уникального подхода к процессу приготовления.
Пространство бистро небольшое, рассчитано на 56 посадочных мест, а интерьер, наполненный светом и воздухом, выполнен в экологичном дизайне.
Peach
Масштабный проект Эмина Агалорова площадью 1 700 квадратных метров. Светлый интерьер с мрамором, деревом, портьерами из латуни, стеклянными светильниками. В меню представлены блюда средиземноморской кухни в авторской интерпретации бренд-шефа Кирилла Бергера: морепродукты и рыба, блюда с трюфелем, чёрной икрой и золотом.
На втором этаже ресторана самый большой караоке-клуб в Москве — Divas.
Semifreddo
Один из известнейших ресторанов итальянской кухни в Москве. Заведение формата fine dining, во главе с шеф-поваром Нино Грациано.
Hibiki
Ресторан аутентичной азиатской кухни. Концепция выстроена вокруг симбиоза азиатских и европейских гастрономических традиций. Интерьер заведения разработан по принципу традиционного японского дома.
Образование
В Хамовниках расположено множество образовательных учреждений для всех: от малышей до студентов. Ниже несколько из них.
Детские сады
- Частные: «RIS (Russian International School)», «My Sadik», «Sun School»
- Государственные: детские сады при школе №171, при школе №1231
Школы
- Частные: «Виктория-2000», «Золотое сечение», «Филипповская школа»
- Государственные: школа №1535, школа №57, школа № 171, школа №1253, школа №1231 им. Василия Поленова, школа № 1529 им. Александра Грибоедова
Университеты и ВУЗы
- Дипломатическая академия МИД РФ
- Московский государственный лингвистический университет
- ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет
- РТУ МИРЭА
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
На что обращать внимание при покупке недвижимости в Хамовниках
В первую очередь, я бы посоветовала рассматривать дома после 2017 года постройки. В них лучше развита инфраструктура и выше уровень комфорта.
В районе часто спрос превышает предложение, особенно если мы говорим про просторные семейные квартиры с 3-4 спальнями. Клиенты с таким запросом выбирают комплексы с большой закрытой территорией, прогулочными дорожками и детскими площадками. Безопасность и удобная планировка – важные критерии отбора.
Сегодня девелоперы стараются подбирать на свои проекты сильных и именитых архитекторов, чтобы общая концепция комплексов вписывалась в атмосферу и стилистику района. Помимо этого, много внимание уделяется озеленению внутренней территории и зонированию: площадки в зависимости от возраста ребёнка, места для отдыха взрослых, переговорные и коворкинги. Если говорить о клубной инфраструктуре, то обычно это приватные фитнес-клубы с бассейном и детские комнаты. Иногда в комплексах можно встретить студии для игры на музыкальных инструментах и записи треков.
В старом фонде не очень хорошее соотношение стоимости метра и внутренней инфраструктуры: нет подземного паркинга и совершенно другие инженерные решения. При этом, если вы ценитель, например, сталинской архитектуры, то в Хамовниках можно найти подходящий вариант. Однако нужно понимать, что это не инвестиционная покупка.
Если вы рассматриваете недвижимость с точки зрения повышения комфорта и улучшения условий жизни, то современные комплексы могут предложить вам гораздо больше. Здесь и высокий уровень безопасности, усовершенствованные технологии строительства, разделение детской и взрослой зон отдыха и другие преимущества клубной инфраструктуры.
Почему стоит жить в Хамовниках
Район Хамовники — укромное место в центре столицы. Здесь есть все для комфортной жизни людей любых возрастов и профессий.