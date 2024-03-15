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Недвижимость
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Район Замоскворечье в Москве: что нужно знать

Дата публикации: 15 мар 2024
Район Замоскворечье в Москве: что нужно знать
Содержание

Замоскворечье — один из тех исторических московских районов, где до сих пор сохранилась атмосфера старины: не случайно местные достопримечательности становятся целью многочисленных экскурсий. Рассказываем о том, что нужно знать об этой локации, прежде чем решиться жить в Замоскворечье.

История

Расположение на правом берегу Москвы-реки сказалось на названии еще в XIV веке — в первых письменных источниках эта местность упоминается как Заречье. Здесь, в непосредственной близости от территории Кремля, в основном жили люди, обслуживавшие знать, — придворные кузнецы, кожевники, овчинники, толмачи (так в то время называли переводчиков). Поэтому многие улицы в районе Замоскворечье носят названия, связанные с этими профессиями: например, Новокузнецкая и Кожевническая улицы, Овчинниковская набережная, Толмачевские  переулки. 

История Замоскворечья отразилась и в названиях улиц Большая и Малая Ордынки — именно здесь проходил путь, по которому везли дань из Москвы в Золотую Орду.

Как не имевшая укреплений, эта часть Москвы чаще всего первой подвергалась вражеским набегам. Поэтому сначала, чтобы защитить подступы к Кремлю, здесь обосновались стрельцы, а в конце XVI века было построено укрепление — земляной вал. 

Земля в этих местах стоила недорого, ее в большом количестве скупали купцы, и вскоре Замоскворечье превратилось в купеческий район. В 1783–1786 годах здесь был проложен Водоотводный канал, вдоль которого были построены многочисленные фабрики и заводы. 

Расположение

Старый район Москвы Замоскворечье расположен к югу от Кремля и входит в Центральный административный округ. Он с трех сторон окружен Москвой-рекой, сквозь него также проходит Водоотводный (ранее Обводной) канал.

Инфраструктура

Эксперты рынка разделяют Замоскворечье на несколько зон. В первой, куда входят Большая Ордынка и Водоотводный канал, а также остров Балчуг, историческая и малоэтажная застройка. В этой зоне сосредоточены большая часть усадеб и музеев района.

Еще одна зона — территория Замоскворечья за Садовым кольцом, включая Павелецкий вокзал. Там застройка разная, включает и промзоны.

Несмотря на своё центральное расположение, район относительно тихий и спокойный. К тому же он имеет развитую сеть общественного транспорта и обширную инфраструктуру. Например:

  • 5 станций метро («Третьяковская», «Серпуховская», «Добрынинская», «Новокузнецкая», «Павелецкая»);
  • Павелецкий вокзал;
  • разнообразные маршруты наземного транспорта;
  • выезд на Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо.

Лет 15–20 назад лучшим и самым престижным местом Москвы считалась Остоженка, недаром прозванная участниками рынка недвижимости «Золотой милей». Это был тихий район с минимумом автомобильного движения, где спокойно можно было выйти погулять, где было очень приятно жить. Со временем классическая «Золотая миля» стала еще одним спальным районом. Попутно проявился и ее ключевой недостаток: отсутствие рядом инфраструктуры для людей, привыкших к определенному уровню предоставления услуг.

По этой причине новой «Золотой милей» сейчас уместно называть Замоскворечье. Этой территории удалось не превратиться в еще один спальный район как раз из-за бурного развития инфраструктурных проектов городских властей, которое мы наблюдаем все последнее время. Речь об удобных пешеходных и прогулочных зонах, дополнительном озеленении, улучшенном освещении. Открыто или реконструировано множество кафе и ресторанов. Выходя из квартиры, житель Замоскворечья попадает в пространство, где ему круглосуточно максимально комфортно. 

Фото эксперта
Светлана Грузд
Генеральный директор ООО «Русские сезоны»

Интересные места Замоскворечья

Аура купеческой жизни ощущается здесь и в наши дни: в переулках и на площадях сохранились многие исторические особняки и усадьбы разнообразных архитектурных стилей, а также большое количество старых православных церквей. 

Где погулять

Гуляя по улочкам района, можно увидеть немало красивых и интересных зданий. Перечислим некоторые из них.

Особняк Коробковой

Этот дом в эклектическом стиле иногда называют «хамелеоном», поскольку цвет здания зависит от погоды и варьируется в сиренево-серых тонах. Особняк украшен башенкой-эркером с чешуйчатой крышей, кариатидами и лепниной с цветочными узорами. 

Сегодня здесь находится посольство Республики Гана.

Усадьба Демидовых

Усадьба была построена в конце XVIII века А.П. Демидовым из рода известных горнозаводчиков. Главный особняк сильно пострадал от пожара 1812 года, после чего усадьба была продана купцу Козлинину, который восстановил ее и украсил стены главного дома аллегорическими барельефами. 

В наши дни в усадьбе расположена библиотека имени Ушинского.

Где культурно отдохнуть

Третьяковская галерея

Это, пожалуй, один из самых знаменитых музеев России, в нем хранятся более 180 тысяч произведений русского изобразительного искусства. Основой выставки явилась коллекция московских купцов Третьяковых, которые начали собирать картины в 1850-х годах. Меценаты мечтали о художественной галерее, доступной для всех сословий, поэтому построили отдельное здание и поместили там картины для бесплатного доступа. Сейчас в этих помещениях находится основная экспозиция Третьяковской галереи.

Музей Тропинина

Камерный и уютный, этот музей расположен в старинном купеческом особняке. Его экспозиция посвящена жизни и творчеству крепостного художника Василия Тропинина, который стал основоположником русского художественного реализма.

Малый театр на Ордынке

Будучи филиалом Государственного академического Малого театра, с которым тесно связано имя великого драматурга А.Н. Островского, эта площадка находится рядом с музеем-квартирой писателя. Театр также является так называемой экспериментальной сценой для молодых режиссеров.

Музей А.А. Бахрушина

Музей истории театра был основан в 1894 году известным благотворителем и коллекционером Алексеем Бахрушиным, который отдал под музей свой особняк. Сегодня здесь представлены афиши, декорации, театральные костюмы, ноты и многое другое.  

Московский Театр Луны

Это очень молодой театр — он основан в 1993 году. В нем ставят спектакли для взрослых и детей, но, независимо от возраста зрителей, все постановки имеют налет романтики и загадочности. В том же стиле декорирован и интерьер театра, где много скульптур, зеркал и мостиков. 

Где вкусно поесть

Обломов

Ресторан находится в трехэтажном особняке в небольшом переулке бывшей Монетной слободы. Интерьер ресторана — воссоздание дворянского дома. В меню классика русской кухни: блюда, томленные в печи, осетрина и дичь, пироги с расстегаями.

Источник фото: https://restoblomov.ru/
Источник фото: https://restoblomov.ru/

Le Carre

Ресторан французской кухни. Меню ориентировано на французские рецепты и сезонные российские продукты. При ресторане есть своя кондитерская.

Источник фото: https://yandex.ru/maps/
Источник фото: https://yandex.ru/maps/

Bjorn

Ресторан северной кухни. В меню сделан акцент на сезонность. В интерьере использовались только натуральные материалы: внутри — дерево, камень, мох, рог — благодаря всему пространство выглядит лаконично и сурово.

Источник фото: https://yandex.ru/maps
Источник фото: https://yandex.ru/maps

 Карлсон

Видовой ресторан с панорамным видом на Кремль и Замоскворечье. Меню — современная авторская кухня.

Источник фото: https://karlson-restorant.ru/
Источник фото: https://karlson-restorant.ru/

Балчуг Гриль

Ресторан в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Интерьер заведения классический и простой. В меню — русская, японская и европейская кухни.

Источник фото: https://yandex.ru/maps
Источник фото: https://yandex.ru/maps

Образование

Несмотря на то, что инфраструктура Замоскворечья не совсем однородна, образовательных учреждений в этой части центра столицы достаточно.

Детские сады

Школы

Почему стоит жить в Замоскворечье

Замоскворечье — это исторический, тихий и по-своему уютный центр столицы. Жизнь здесь бьет ключом, а старинные улочки, красивые дома и зеленые скверы создают атмосферу уюта и комфорта. Жизнь здесь идет своим чередом, медленно и размеренно, что создает ощущение умиротворения и покоя.

Один из главных плюсов жизни в Замоскворечье — это его расположение. Район находится в центре Москвы и имеет развитую инфраструктуру. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни всей семьей или в одиночку.

Таким образом, жизнь в Замоскворечье — это прекрасный выбор для тех, кто ищет уют, комфорт и культурную насыщенность в самом центре Москвы.

Москва
Элитная недвижимость
Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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