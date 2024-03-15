Район Замоскворечье в Москве: что нужно знать
Замоскворечье — один из тех исторических московских районов, где до сих пор сохранилась атмосфера старины: не случайно местные достопримечательности становятся целью многочисленных экскурсий. Рассказываем о том, что нужно знать об этой локации, прежде чем решиться жить в Замоскворечье.
История
Расположение на правом берегу Москвы-реки сказалось на названии еще в XIV веке — в первых письменных источниках эта местность упоминается как Заречье. Здесь, в непосредственной близости от территории Кремля, в основном жили люди, обслуживавшие знать, — придворные кузнецы, кожевники, овчинники, толмачи (так в то время называли переводчиков). Поэтому многие улицы в районе Замоскворечье носят названия, связанные с этими профессиями: например, Новокузнецкая и Кожевническая улицы, Овчинниковская набережная, Толмачевские переулки.
История Замоскворечья отразилась и в названиях улиц Большая и Малая Ордынки — именно здесь проходил путь, по которому везли дань из Москвы в Золотую Орду.
Как не имевшая укреплений, эта часть Москвы чаще всего первой подвергалась вражеским набегам. Поэтому сначала, чтобы защитить подступы к Кремлю, здесь обосновались стрельцы, а в конце XVI века было построено укрепление — земляной вал.
Земля в этих местах стоила недорого, ее в большом количестве скупали купцы, и вскоре Замоскворечье превратилось в купеческий район. В 1783–1786 годах здесь был проложен Водоотводный канал, вдоль которого были построены многочисленные фабрики и заводы.
Расположение
Старый район Москвы Замоскворечье расположен к югу от Кремля и входит в Центральный административный округ. Он с трех сторон окружен Москвой-рекой, сквозь него также проходит Водоотводный (ранее Обводной) канал.
Инфраструктура
Эксперты рынка разделяют Замоскворечье на несколько зон. В первой, куда входят Большая Ордынка и Водоотводный канал, а также остров Балчуг, историческая и малоэтажная застройка. В этой зоне сосредоточены большая часть усадеб и музеев района.
Еще одна зона — территория Замоскворечья за Садовым кольцом, включая Павелецкий вокзал. Там застройка разная, включает и промзоны.
Несмотря на своё центральное расположение, район относительно тихий и спокойный. К тому же он имеет развитую сеть общественного транспорта и обширную инфраструктуру. Например:
- 5 станций метро («Третьяковская», «Серпуховская», «Добрынинская», «Новокузнецкая», «Павелецкая»);
- Павелецкий вокзал;
- разнообразные маршруты наземного транспорта;
- выезд на Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо.
Лет 15–20 назад лучшим и самым престижным местом Москвы считалась Остоженка, недаром прозванная участниками рынка недвижимости «Золотой милей». Это был тихий район с минимумом автомобильного движения, где спокойно можно было выйти погулять, где было очень приятно жить. Со временем классическая «Золотая миля» стала еще одним спальным районом. Попутно проявился и ее ключевой недостаток: отсутствие рядом инфраструктуры для людей, привыкших к определенному уровню предоставления услуг.
По этой причине новой «Золотой милей» сейчас уместно называть Замоскворечье. Этой территории удалось не превратиться в еще один спальный район как раз из-за бурного развития инфраструктурных проектов городских властей, которое мы наблюдаем все последнее время. Речь об удобных пешеходных и прогулочных зонах, дополнительном озеленении, улучшенном освещении. Открыто или реконструировано множество кафе и ресторанов. Выходя из квартиры, житель Замоскворечья попадает в пространство, где ему круглосуточно максимально комфортно.
Интересные места Замоскворечья
Аура купеческой жизни ощущается здесь и в наши дни: в переулках и на площадях сохранились многие исторические особняки и усадьбы разнообразных архитектурных стилей, а также большое количество старых православных церквей.
Где погулять
Гуляя по улочкам района, можно увидеть немало красивых и интересных зданий. Перечислим некоторые из них.
Особняк Коробковой
Этот дом в эклектическом стиле иногда называют «хамелеоном», поскольку цвет здания зависит от погоды и варьируется в сиренево-серых тонах. Особняк украшен башенкой-эркером с чешуйчатой крышей, кариатидами и лепниной с цветочными узорами.
Сегодня здесь находится посольство Республики Гана.
Усадьба Демидовых
Усадьба была построена в конце XVIII века А.П. Демидовым из рода известных горнозаводчиков. Главный особняк сильно пострадал от пожара 1812 года, после чего усадьба была продана купцу Козлинину, который восстановил ее и украсил стены главного дома аллегорическими барельефами.
В наши дни в усадьбе расположена библиотека имени Ушинского.
Где культурно отдохнуть
Третьяковская галерея
Это, пожалуй, один из самых знаменитых музеев России, в нем хранятся более 180 тысяч произведений русского изобразительного искусства. Основой выставки явилась коллекция московских купцов Третьяковых, которые начали собирать картины в 1850-х годах. Меценаты мечтали о художественной галерее, доступной для всех сословий, поэтому построили отдельное здание и поместили там картины для бесплатного доступа. Сейчас в этих помещениях находится основная экспозиция Третьяковской галереи.
Музей Тропинина
Камерный и уютный, этот музей расположен в старинном купеческом особняке. Его экспозиция посвящена жизни и творчеству крепостного художника Василия Тропинина, который стал основоположником русского художественного реализма.
Малый театр на Ордынке
Будучи филиалом Государственного академического Малого театра, с которым тесно связано имя великого драматурга А.Н. Островского, эта площадка находится рядом с музеем-квартирой писателя. Театр также является так называемой экспериментальной сценой для молодых режиссеров.
Музей А.А. Бахрушина
Музей истории театра был основан в 1894 году известным благотворителем и коллекционером Алексеем Бахрушиным, который отдал под музей свой особняк. Сегодня здесь представлены афиши, декорации, театральные костюмы, ноты и многое другое.
Московский Театр Луны
Это очень молодой театр — он основан в 1993 году. В нем ставят спектакли для взрослых и детей, но, независимо от возраста зрителей, все постановки имеют налет романтики и загадочности. В том же стиле декорирован и интерьер театра, где много скульптур, зеркал и мостиков.
Где вкусно поесть
Обломов
Ресторан находится в трехэтажном особняке в небольшом переулке бывшей Монетной слободы. Интерьер ресторана — воссоздание дворянского дома. В меню классика русской кухни: блюда, томленные в печи, осетрина и дичь, пироги с расстегаями.
Le Carre
Ресторан французской кухни. Меню ориентировано на французские рецепты и сезонные российские продукты. При ресторане есть своя кондитерская.
Bjorn
Ресторан северной кухни. В меню сделан акцент на сезонность. В интерьере использовались только натуральные материалы: внутри — дерево, камень, мох, рог — благодаря всему пространство выглядит лаконично и сурово.
Карлсон
Видовой ресторан с панорамным видом на Кремль и Замоскворечье. Меню — современная авторская кухня.
Балчуг Гриль
Ресторан в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Интерьер заведения классический и простой. В меню — русская, японская и европейская кухни.
Образование
Несмотря на то, что инфраструктура Замоскворечья не совсем однородна, образовательных учреждений в этой части центра столицы достаточно.
Детские сады
- Частные: Планета детства, Sun School, Бэби-клуб, Magic Castle
- Государственные: при школах №1799, №627, №1259, №518
Школы
- Частные: Пироговская школа
- Государственные: школа №1799, №1259, №627, №518
Почему стоит жить в Замоскворечье
Замоскворечье — это исторический, тихий и по-своему уютный центр столицы. Жизнь здесь бьет ключом, а старинные улочки, красивые дома и зеленые скверы создают атмосферу уюта и комфорта. Жизнь здесь идет своим чередом, медленно и размеренно, что создает ощущение умиротворения и покоя.
Один из главных плюсов жизни в Замоскворечье — это его расположение. Район находится в центре Москвы и имеет развитую инфраструктуру. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни всей семьей или в одиночку.
Таким образом, жизнь в Замоскворечье — это прекрасный выбор для тех, кто ищет уют, комфорт и культурную насыщенность в самом центре Москвы.