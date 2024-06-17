В России могут продлить IT-ипотеку
Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры разработать предложения о продлении льготной ипотечной программы для IT-специалистов. Об этом сообщили в аппарате зампредседателя правительства.
Действие IT-ипотеки завершается в декабре 2024 года. Кредит по этой программе могут взять сотрудники компании, которая относится к сфере информационных технологий. Он выдается на покупку квартиры, таунхауса, дома на первичном рынке, а также на его строительство.
«Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня», — говорится в сообщении.
Там напомнили, что IT-ипотеку запустили в 2022 году. С тех пор айтишникам выдали более 66 тыс. ипотечных кредитов на 591 млрд руб.
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Добрый день! Подскажите пжст по изменениям ипотеки с 1 авг 2024, правильно понимаю, что программа с условиями которая была до 31.12.2024 по IT-ипотеки уже не действует?
Пользовательдобрый день. Изменение условий актуально с 1 августа 2024 года.
Если ваш договор был подписан до изменений, вас это не коснётся.
Добрый день, подскажите пожалуйста приняли ли решение о продлении ипотеки?
Антон Ф.здравствуйте! Такой информации у нас, к сожалению, нет.
Подскажите пожалуйста, в какой момент бронируются средства на ипотеку? Если подали заявку на IT ипотеку, можно спокойно выбирать объект пару месяцев или есть вероятность что лимиты закончатся и одобренной ипотекой уже нельзя будет воспользоваться? И поднимал ли Сбербанк ПВ с 20% до 30%?
Валерия Б.здравствуйте. Если ваша программа «Ипотека для IT» и вы записаны на сделку после 22 июня (включительно), есть два варианта:
1. Ждать выделения нового лимита. Точная дата неизвестна, поэтому заявка может отмениться автоматически, если срок одобрения по ней истечет.
2. Подать заявку на другую программу кредитования. Предупредим, что в таком случае заявка уйдет на пересмотр. Банк рассмотрит ее без учета предыдущего решения.
Условия по первоначальному взносу — на странице программы https://domclick.ru/ipoteka/programs/it-workers
Домклика если срок одобрения закончится, можно ли заново подавать заявку? (если выделят новые лимиты и заявки будут приниматься)
Домкликмы вышли на сделку 21.06, но мне всё равно сказали что лимиты закончились.
Домклику меня выход на сделку был 21.06, все документы подгрузили. Но всё равно не успели, как такое может быть?
Ильдар М.здравствуйте! Да, конечно можно.