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Новости
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В России могут продлить IT-ипотеку

Дата публикации: 17 июн 2024
В России могут продлить IT-ипотеку

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры разработать предложения о продлении льготной ипотечной программы для IT-специалистов. Об этом сообщили в аппарате зампредседателя правительства.

Действие IT-ипотеки завершается в декабре 2024 года. Кредит по этой программе могут взять сотрудники компании, которая относится к сфере информационных технологий. Он выдается на покупку квартиры, таунхауса, дома на первичном рынке, а также на его строительство.

«Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Соответствующие предложения ведомства должны представить до 20 июня», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что IT-ипотеку запустили в 2022 году. С тех пор айтишникам выдали более 66 тыс. ипотечных кредитов на 591 млрд руб.

Материалы по теме:
  1. Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
  2. Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

Новости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии23
П
Пользователь
01 авг 2024

Добрый день! Подскажите пжст по изменениям ипотеки с 1 авг 2024, правильно понимаю, что программа с условиями которая была до 31.12.2024 по IT-ипотеки уже не действует?

Домклик
01 авг 2024

Пользовательдобрый день. Изменение условий актуально с 1 августа 2024 года.

Если ваш договор был подписан до изменений, вас это не коснётся.

А
Антон Ф.
02 июл 2024

Добрый день, подскажите пожалуйста приняли ли решение о продлении ипотеки?

Домклик
05 июл 2024

Антон Ф.здравствуйте! Такой информации у нас, к сожалению, нет.

В
Валерия Б.
21 июн 2024

Подскажите пожалуйста, в какой момент бронируются средства на ипотеку? Если подали заявку на IT ипотеку, можно спокойно выбирать объект пару месяцев или есть вероятность что лимиты закончатся и одобренной ипотекой уже нельзя будет воспользоваться? И поднимал ли Сбербанк ПВ с 20% до 30%?

Домклик
27 июн 2024

Валерия Б.здравствуйте. Если ваша программа «Ипотека для IT» и вы записаны на сделку после 22 июня (включительно), есть два варианта:

1. Ждать выделения нового лимита. Точная дата неизвестна, поэтому заявка может отмениться автоматически, если срок одобрения по ней истечет.

2. Подать заявку на другую программу кредитования. Предупредим, что в таком случае заявка уйдет на пересмотр. Банк рассмотрит ее без учета предыдущего решения.

Условия по первоначальному взносу — на странице программы https://domclick.ru/ipoteka/programs/it-workers

И
Ильдар М.
01 июл 2024

Домклика если срок одобрения закончится, можно ли заново подавать заявку? (если выделят новые лимиты и заявки будут приниматься)

В
Владислав Ф.
02 июл 2024

Домкликмы вышли на сделку 21.06, но мне всё равно сказали что лимиты закончились.

В
Владислав Ф.
03 июл 2024

Домклику меня выход на сделку был 21.06, все документы подгрузили. Но всё равно не успели, как такое может быть?

Домклик
05 июл 2024

Ильдар М.здравствуйте! Да, конечно можно.

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