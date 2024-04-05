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Сбербанк возобновляет выдачи IT-ипотеки

Дата публикации: 05 апр 2024
Сбербанк возобновляет выдачи IT-ипотеки

С 5 апреля 2024 года Сбер возобновил прием заявок по ипотеке для IT на Домклик. Cтавка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — 30 лет.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет:

  • 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек
  • 9 млн рублей — для остальных регионов России

В рамках программы можно купить квартиру или готовый жилой дом от застройщика или взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

Для участия в программе заёмщик должен работать в компании, которая аккредитована Минцифры РФ, стаж— не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.

Сегодня Правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для ИТ» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе.

Программа популярна среди наших клиентов — с момента ее запуска в мае 2022 года мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 году показатель вырос до 2–3 тысяч.

Фото эксперта
Кирилл Царев
Первый заместитель председателя правления Сбербанка

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Ипотека
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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