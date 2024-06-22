В России будут стимулировать строительство квартир большей площади
Министерство строительства России намерено способствовать возведению многокомнатного жилья, а не запрещать малогабаритное. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.
«Запрещать не будем — стимулировать строительство многокомнатного жилья будем», — сказал он, отвечая на вопрос о запрете строительства маленьких квартир в ходе форума «Движение».
По словам Стасишина, уйти от такого формата позволит в том числе демографическая политика страны.
«Я считаю, что рынок сам все отрегулирует. Тем более что меняются подходы к ипотеке. Главные меры поддержки направлены на улучшение демографии, но если вы будете конкурировать качеством продукта, то вы будете конкурировать тем, который будет предполагать улучшение жилищных условий семьи», — пояснил замминистра.
Он также добавил, что Минстрой выступает за диалог по этому вопросу с властями регионов.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве запретят возводить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров.
- Хочу купить квартиру. С чего начать?
- Преимущества жизни в маленькой квартире
Вангую - ничего не получится, будут строить мизерные клетки. Только запретив стройку, как в Москве удастся бороться с застройщиками паразитами.