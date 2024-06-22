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В России будут стимулировать строительство квартир большей площади

Дата публикации: 22 июн 2024
В России будут стимулировать строительство квартир большей площади

Министерство строительства России намерено способствовать возведению многокомнатного жилья, а не запрещать малогабаритное. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин.

«Запрещать не будем — стимулировать строительство многокомнатного жилья будем», — сказал он, отвечая на вопрос о запрете строительства маленьких квартир в ходе форума «Движение».

По словам Стасишина, уйти от такого формата позволит в том числе демографическая политика страны.

«Я считаю, что рынок сам все отрегулирует. Тем более что меняются подходы к ипотеке. Главные меры поддержки направлены на улучшение демографии, но если вы будете конкурировать качеством продукта, то вы будете конкурировать тем, который будет предполагать улучшение жилищных условий семьи», — пояснил замминистра.

Он также добавил, что Минстрой выступает за диалог по этому вопросу с властями регионов.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве запретят возводить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров.

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Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
24 июн 2024

Вангую - ничего не получится, будут строить мизерные клетки. Только запретив стройку, как в Москве удастся бороться с застройщиками паразитами.

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