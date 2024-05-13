Евродвушка: плюсы и минусы
В последние 5–10 лет на рынке особой популярностью стали пользоваться квартиры евроформата, в частности, евродвушки. Основная особенность такой планировки — просторная кухня, совмещённая с гостиной, где можно собираться большой компанией.
Вместе с экспертом разбираемся, в чём состоят преимущества и недостатки евроквартир, кому подходит это жильё и чем такая планировка отличается от стандартной двушки.
Что такое евродвушка
В евроквартирах самое большое пространство, порядка 20–40% общей площади, отдается под living room — комнату для жизни, то есть гостиную, совмещённую с кухней. Для других комнат в квартирах формата «евро» отводится пространство поменьше.
По сути, евродвушка — это студия с отдельной спальней. А евротрёшка — студия с двумя спальнями или кабинетом и спальней, или спальней и гардеробной и так далее.
Чем евродвушка отличается от стандартной двухкомнатной квартиры
Планировка обычной двухкомнатной квартиры, как правило, предусматривает наличие двух отдельных комнат, кухни и санузла. В евродвушке есть только одна изолированная комната, а вторая — совмещена с кухней.
Также двушка формата «евро» обычно имеет меньшую площадь по сравнению с классической двухкомнатной квартирой. Здесь нет длинных коридоров и прочих малофункциональных пространств. Так, если стандартная двушка в жилом комплексе эконом-класса занимает от 50-52 квадратных метров, то евродвушка «влезет» и в 45 квадратов, а небольшая евротрёшка — в 56.
В целом, евроквартиры — это «золотая середина» во взаимоотношениях между ценой и комфортом. За счёт меньшей площади евродвушка стоит дешевле классических двушек и при этом функциональнее однокомнатных квартир.
В чём причина их популярности
Возможность сэкономить
В сегменте недвижимости эконом-класса стоимость евроквартир минимум на 15% ниже расценок на обычные квартиры. К сожалению, в проектах премиального уровня этот бонус уничтожается: там расценки на обычные и евроквартиры находятся примерно на одном уровне.
Комфортное общее пространство плюс необходимое личное
Философия евроквартир с большой семейной комнатой, совмещенной с кухонной зоной, органично вписывается в российскую ментальность. Собраться в выходные семьёй за общим столом или провести вечер рядом, но при этом не мешать друг другу заниматься своими делами — это очень по-нашему. Тесные типовые кухни к такому не приспособлены.
При этом формат евроквартир предусматривает наличие личного пространства. Возьмем, к примеру, семью из родителей и двоих детей, у которой нет возможности приобрести трехкомнатную квартиру. Зато по цене двухкомнатной квартиры они смогут приобрести евротрёшку, но здесь и у родителей, и у детей будут собственные спальни.
Свежий взгляд на планировку и дизайн
Площадь квартиры не съедается ненужными стенами и коридорами. Свободное пространство евроквартир позволяет продумать необычный интерьер квартиры.
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Недостатки квартир с европланировкой
Площадь евроквартир меньше
Обычно площадь евроквартир на 10–20% уступает площади стандартных вариантов такого же класса.
Кстати, стандартное жилье тоже можно переформатировать в евроквартиру, но не в любом доме. Перед перепланировкой стоит уточнить, что можно делать, а что нельзя.
Звуки и запахи повсюду
Если кто-то на кухне моет посуду, делает кофе или просто громко разговаривает по телефону, шум может доставить неудобства всем, кто находится в зоне гостиной. Резкие запахи и повышенная влажность — тоже. Хотя запах маминого пирога — это скорее плюс.
Кухня у всех на виду
Открытая планировка требует особого внимания к содержанию кухонной зоны: здесь всегда должен поддерживаться идеальный порядок.
Кому подходят евродвушки
Евродвушка — это оптимальное решение для семьи из двух человек. Как правило, такой тип жилья выбирают молодые пары без детей или семьи с одним ребёнком, студенты, пенсионеры.
Такие планировки подходят семьям, бюджет которых ограничен. Например, если нет возможности приобрести полноценную двухкомнатную квартиру.
При этом покупка евродвушки позволяет решить такую проблему путём зонирования пространства на общее и приватное. Например, с помощью ниши или раздвижных дверей.
При покупке евроквартиры следует чётко понимать, какой функционал будет необходим её жильцам. И здесь главное — не промахнуться с размерами. Например, заранее проверить, достаточно ли ширины комнаты, чтобы разместить диван с раскладным механизмом, если это будет постоянное спальное место.
В общем и целом евроквартиры позволяют сохранить бюджет без потери функционала, но не всегда смогут стать полноценной альтернативой классическим планировкам.
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