Жизнь в апартаментах: плюсы и минусы
Уже довольно давно на рынке недвижимости представлено модное и современное жилье нового формата — апартаменты. Его отличием от традиционных квартир стала относительно невысокая стоимость (разница в цене достигает 15–25%) и возможность реализовать смелые дизайнерские решения.
На первый взгляд, это отличное решение квартирного вопроса при ограниченных финансах. Но есть нюансы, которые нужно учитывать, покупая такую жилплощадь.
Что нужно знать об апартаментах
Самый сложный вопрос — правовой статус таких квартир. Он до сих пор не определён. В российском законодательстве помещения такого класса не рассматриваются как отдельный вид недвижимости.
В 2023 году власти неоднократно поднимали вопрос статуса апартаментов. В Минстрое заявляли, что определение апартаментов в российском законодательстве появится, но приравнивать их к жилью не планируется.
Минусы апартаментов для покупателя
Фактически апартаменты относятся к коммерческой недвижимости, однако действительность внесла свои коррективы. Сегодня девелоперы оборудуют жилые помещения в коммерческих и даже бывших промышленных зданиях, после чего сдают их в аренду или продают. В итоге такая жилплощадь имеет следующие недостатки:
Прописка
В нежилых помещениях, предназначенных для временного проживания, можно оформить право собственности на недвижимость, но невозможно зарегистрироваться. Временную регистрацию на срок до пяти лет в апартаментах оформить можно, но только если они зарегистрированы как здание гостиничного типа.
Ипотека
Ипотека оформляется без проблем, но на общих основаниях, скидки по программам для жилой недвижимости не действуют. Нельзя воспользоваться программами господдержки, маткапиталом.
Инфраструктура
Эти квартиры с юридической точки зрения жильем не являются, и, следовательно, застройщику необязательно возводить рядом с ними объекты социального значения — детские сады, поликлиники, школы и т. п.
Соседство с офисами и мастерскими
В этом случае постоянный шум может стать вашим бессменным спутником — требования соблюдать тишину, привычные для обычных домов, в апартаментах не действуют.
Санитарные нормы и требования в апартаментах необязательны
На апартаменты не распространяются нормы СанПиН, установленные для жилых помещений. Некоторые застройщики пользуются этим, чтобы сэкономить средства на инсоляции, звукоизоляции и освещенности.
Налогообложение
Эта недвижимость облагается налогом в размере до 2% от кадастровой стоимости. Для сравнения: имущественный налог на обычную квартиру составляет 0,1–0,3%. На практике это выглядит следующим образом: за квартиру стоимостью 4 млн рублей хозяин платит 4 тыс. рублей в год, а за апартаменты, купленные за 5 млн рублей, ежегодно придется выкладывать 20 тыс. рублей.
Более высокая стоимость коммунальных услуг
Стоимость коммунальных услуг рассчитывается по тарифам юридических лиц, которые выше, чем для жилых помещений. В среднем владельцы апартаментов платят на 25% больше, чем собственники обычных квартир.
Экологическая безопасность под вопросом
Этот пункт относится к лофт–апартаментам, находящимся в реконструированных промышленных зданиях. К примеру, если раньше там располагалось химическое производство, от покупки лучше воздержаться — срок распада некоторых вредных веществ исчисляется десятилетиями.
Но, несмотря на все перечисленные минусы, апартаменты пользуются спросом, и на это тоже есть свои причины.
Преимущества проживания в апартаментах
Многие возможные минусы апартаментов при ближайшем рассмотрении окажутся их достоинствами
К примеру, офис и рабочий коллектив за стеной — довольно неприятное соседство. А если это ваш офис и ваш коллектив? Дорога до работы займет считанные минуты, и можно забыть о кошмаре мегаполисов — многокилометровых пробках. Кроме того, нередко такие квартиры располагаются в торговых, развлекательных и офисных зданиях, находящихся в центре города, то есть все значимые объекты находятся недалеко от дома.
Как ни странно, юридический статус этого жилья тоже имеет свои плюсы.
Фантазия владельцев при перепланировке ограничена только запретом на изменения несущих конструкций здания
Здесь нет разграничений на жилые и нежилые комнаты, а санузел можно расположить в любой части помещения. В привычном жилье, чтобы внести более или менее серьезные изменения в планировку, хозяевам придется пройти немало инстанций. Ради справедливости отметим, что совсем без бюрократии все же не обойтись — при проектировании и проведении работ понадобится регламент, разработанный управляющей компанией.
Можно позавтракать в кафе, сходить в кино или в бассейн не выходя из дома
Инфраструктура на самом деле тоже может стать сильной стороной. К примеру, в многофункциональных комплексах жители апартаментов пользуются гостиничным сервисом и услугами всех заведений, входящих в этот комплекс.
Что касается налогов, послабления возможны и здесь. В некоторых случаях владелец апартаментов может не платить имущественный налог. В соответствии с НК РФ (пп. 14 п. 1 ст. 407), физическое лицо, владеющее апартаментами и использующее их как производственное помещение, освобождается от налогового обременения.
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