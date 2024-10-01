Как подарить квартиру: инструкция
- Когда можно дарить квартиру
- Что такое безвозмездная сделка
- Как оформить договор
- Нужен ли нотариус для оформления дарения
- Как подарить квартиру несовершеннолетнему
- Как подарить квартиру родственнику (детям, жене или мужу, родителям)
- Можно ли подарить долю в квартире
- Особенности договора дарения
- Как защититься от рисков при дарении квартиры
- Кому нельзя дарить квартиру
- Какие документы нужны при подготовке договора дарения
- Сколько стоит оформление дарения квартиры
- Можно ли оспорить дарственную
- Как грамотно подарить квартиру: резюме
Подарить квартиру — это серьезный шаг, который требует внимательного подхода и понимания всех нюансов процесса. В данной статье мы рассмотрим, как правильно подарить квартиру, включая особенности оформления и юридические аспекты.
Когда можно дарить квартиру
Дарение квартиры возможно в любое время, однако важно учитывать некоторые условия. Основное требование — это наличие у дарителя права собственности на объект недвижимости.
Также необходимо удостовериться, что квартира не обременена долгами или другими обязательствами. В том числе, можно подарить квартиру родственнику — никаких ограничений для этого законом не установлено.
Что такое безвозмездная сделка
Дарение квартиры подразумевает безвозмездную сделку, то есть одаряемый не должен ничего платить за полученное имущество. Это отличает дарение от продажи, где присутствует денежное вознаграждение.
Безвозмездность сделки подразумевает, что даритель не может требовать от одаряемого выполнения каких-либо условий, кроме тех, что прописаны в договоре. Дарение безусловно — нельзя попросить за подарок какие-то материальные блага.
Дарение можно совершить только при жизни — нельзя написать в договоре, что квартира перейдет к новому собственнику только после смерти дарителя, для таких сделок с недвижимостью есть завещание (ст. 572 ГК РФ).
Как оформить договор
Оформление договора дарения — важный этап в процессе передачи квартиры. Для этого необходимо составить письменный договор, который должен содержать следующие данные:
- Полные имена и паспортные данные сторон (дарителя и одаряемого);
- Описание квартиры (адрес, площадь, кадастровый номер);
- Условия дарения (если они имеются);
- Дата и подписи сторон.
Если у вас есть опыт в сделках с недвижимостью, договор можно составить самостоятельно. Также можно обратиться к специалистам — юристам, нотариусу или даже в МФЦ. Услуга составления договора стоит относительно недорого, а в случаях, когда дело касается недвижимости и больших сумм может уберечь от ошибок и проблем.
Нотариально заверять такой договор не обязательно кроме случаев, когда:
1. Дарят недвижимость, принадлежащую несовершеннолетнему ребенку или гражданину, признанному ограниченно дееспособным.
2. Дарят только часть квартиры. Но тут есть исключение: если по договору дарятся все доли в праве собственности, идти к нотариусу не нужно (например, если бабушка и дедушка дарят обе доли внуку по одному договору). Но если каждый решит свою долю подарить по отдельному договору, заверить это нотариально все-таки придется.
Нужен ли нотариус для оформления дарения
На момент публикации статьи — нет, не нужен — нотариальное удостоверение сделок дарения недвижимости в 2024 году не является обязательным.
Однако ситуация изменится уже через несколько месяцев. Обязательным нотариальное удостоверение сделок дарения станет с середины января 2025 года.
Как подарить квартиру несовершеннолетнему
Подарить квартиру ребенку или другому несовершеннолетнему лицу возможно, но с определенными ограничениями.
Несовершеннолетние не могут самостоятельно принимать юридически значимые решения. Если ребенок не достиг 14 лет, договор подписывается его законными представителями (обычно это родители); если ребенку от 14 до 18 лет, договор подписывается самим ребенком с согласия законных представителей.
Исключением будет ситуация, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в результате вступления в брак или эмансипации (ст. 21 ГК РФ, ст. 27 ГК РФ).
При дарении квартиры единственным родителем своему малолетнему ребенку родитель будет выступать одновременно на двух сторонах договора. Передача полномочий на принятие в дар имущества от имени ребенка третьему лицу в такой ситуации не требуется.
Как оформить дарственную ребенку: список документов
Для оформления дарственной в этом случае понадобятся:
- Паспорт дарителя;
- Свидетельство о рождении либо паспорт одариваемого;
- Документы на недвижимость: выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности;
- Паспорт одного из родителей (либо усыновителей или попечителей).
В зависимости от типа сделки могут потребоваться и другие документы, среди них:
- согласие супруга, если недвижимость находится в совместной собственности;
- согласие родителей, если даритель тоже несовершеннолетний;
- доверенность, если даритель не может действовать напрямую (в случаях, когда недвижимость дарят родители, доверенность не нужна) и др.
Многие интересуются, можно ли оформить дарственную на ребенка, который в силу малого возраста, например ему всего несколько месяцев, не понимает смысла подарка и не может осознанно его принять. Да, это вполне возможно — от имени одаряемого ребенка просто будут действовать его родители (законные представители).
Как подарить квартиру родственнику (детям, жене или мужу, родителям)
Подарить квартиру близкому родственнику (например, маме, отцу, супруге или сыну) проще всего. Важно помнить о налоговых льготах: дарение между близкими родственниками не облагается налогом на доходы физических лиц.
Буквальное содержание п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ говорит, что дарение любой недвижимости (в т.ч. жилой либо нежилой) между близкими родственниками не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) у одаряемого лица, и именно доказанный документально факт близкого родства между дарителем и одаряемым выступает в качестве существенного условия применения налоговой льготы.
Для оформления сделки следуйте стандартной процедуре: составьте договор и зарегистрируйте переход права собственности на недвижимость в Росреестре.
Можно ли подарить долю в квартире
Да, подарить долю в недвижимости тоже можно. Участник долевой собственности, а также собственник доли вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать или отдать в залог свою долю. Кроме того, при дарении не требуется сперва предлагать долю другому собственнику или уведомлять его о дарении — правило о преимущественном праве приобретения доли действует только при ее продаже.
Если вы хотите подарить долю квартиры, в целом процесс будет аналогичным дарению квартиры целиком — но важно учесть некоторые нюансы. Так, не допускается дарение доли в квартире, если в результате этого площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли, составит менее 6 кв. м.
Также важно отличать долевую собственность от совместной — дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается только по согласию всех участников совместной собственности.
Особенности договора дарения
Договор дарения имеет свои особенности.
Например, он может содержать условия о том, что одаряемый должен использовать квартиру только для проживания или не продавать ее в течение определенного времени. Однако такие условия должны быть четко прописаны в договоре и согласованы обеими сторонами.
Как защититься от рисков при дарении квартиры
Самый очевидный вариант — обратиться к профессиональному юристу, который специализируется на вопросах, связанных с недвижимостью. Другой вариант — поискать онлайн-сервисы, оказывающие качественные юридические услуги.
Например, в Домклик есть сервис Помощь юриста. Сервис позволяет людям из любой точки России получать профессиональные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.
В том числе:
- жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры);
- судебные споры (оспаривание сделки);
- оформление договора дарения квартиры;
- раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов);
- участок и строительство (взыскание неустойки, узаконивание постройки, споры по границам участка).
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Кому нельзя дарить квартиру
Существуют ограничения на дарение квартиры определенным категориям лиц. Так, не допускается дарение:
- от имени малолетних и недееспособных граждан их законными представителями;
- учителям со стороны учеников и их родственников;
- государственным служащим в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей;
- в отношениях между коммерческими организациями.
Кроме того, нельзя дарить жилье с условием размещения в нем промышленного производства, так как это будет противоречить предназначению такой недвижимости.
Какие документы нужны при подготовке договора дарения
Для подготовки договора дарения понадобятся следующие документы:
- Паспорт дарителя и одаряемого;
- Документы на квартиру (свидетельство о праве собственности, кадастровый номер и так далее);
- Согласие других собственников (если квартира в общей совместной собственности).
Сколько стоит оформление дарения квартиры
Если вы будете составлять договор самостоятельно, то вам потребуется оплатить только пошлину за госрегистрацию перехода прав в Росреестре — это 2 000 рублей для физических лиц.
Однако, если вы не уверены в своих силах, то можно обратиться к специалистам. Это может быть:
- юрист — услуги по составлению договоров оказывают и компании, и частнопрактикующие юристы, цена за услугу может быть самой разной, так как это зависит от сложности сделки, региона и необходимости разрабатывать договор с индивидуальными условиями;
- нотариус — он может не только составить договор, но и подать документы на регистрацию в Росреестр, что ускорит весь процесс, но потребует дополнительных затрат. Цена также будет зависеть от сложности сделки и региона, в среднем стоимость услуг по подготовке договора дарения составит от 3 000 до 10 000 рублей;
- МФЦ — некоторые МФЦ предоставляют юридические услуги по подготовке дарственной. Например, в МФЦ Санкт-Петербурга есть услуга «Прием документов для подготовки и составления договора, соглашения в простой письменной форме в отношении объекта недвижимости».
Можно ли оспорить дарственную
Да, дарственную можно оспорить в суде при наличии оснований. Например, если доказано, что даритель находился под давлением или не осознавал значения своих действий на момент подписания договора. Также возможны споры о правомерности сделки со стороны других наследников.
Как грамотно подарить квартиру: резюме
Подарить квартиру — нетипичная сделка, требующая внимательного подхода к оформлению документов и соблюдения всех юридических норм.
При правильном подходе вы сможете без проблем передать свое имущество близкому человеку и избежать возможных конфликтов в будущем.
Обязательно проконсультируйтесь с юристом, если не уверены в своих силах или знаниях.
Для госрегистрации перехода прав на подаренное имущество вам понадобятся:
- заявление о государственной регистрации от дарителя и одаряемого (законного представителя);
- оригинал договора дарения квартиры;
- паспорта дарителя и одаряемого, а также их представителей.
Также при подготовке договора дарения потребуются правоустанавливающие документы (выписка из ЕГРН, кадастровый паспорт, договор купли-продажи и так далее) — чтобы подтвердить ваше право распоряжаться квартирой.
Да дарили
Рустам Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились.