В Росреестре рассказали о спросе на адресные льготные программы ипотеки
Росреестр подвел промежуточные итоги реализации программ «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Сельская ипотека». Ведомство также рассказало о спросе на «Дальневосточный гектар».
В Росреестре отметили растущее число электронной ипотеки, когда при подаче, оформлении и регистрации ипотеки используются онлайн-сервисы.
«Доля электронной ипотеки с 2020 года выросла в 9 раз, до 84%, и регистрируется она в среднем за 12 часов. Мы продолжаем совершенствовать оказание наших услуг во взаимодействии с кредитными организациями, застройщиками и другими профессиональными участниками рынка недвижимости», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
На Домклик можно подать одну заявку на ипотеку и получить решение сразу по всем доступным кредитным программам Сбера.
Чтобы процесс был ещё быстрее и удобнее для клиентов, на Домклик есть специальные сервисы: «Регистрация и расчеты», «Электронная регистрация», оформление договора купли-продажи. Решить почти любые вопросы, связанные с ипотекой и вопросами сделки, можно в личном кабинете Домклик. Менеджеры банка и участники сделки могут общаться между собой в чате.
После получения ипотеки клиенты могут воспользоваться сервисом «Моя недвижимость», чтобы оплатить коммунальные счета, получить налоговый вычет, заказать ремонт и дизайн-проект квартиры или дома, вызвать мастера, клининг и многое другое.
Кроме этого, в Сбере запускается онлайн-ипотека, благодаря которой клиенты оформляют сделки, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.
«Дальневосточная ипотека»
С начала действия программы в декабре 2019 года по 30 августа 2024 года Росреестром зарегистрировано 99 257 ипотечных договоров по программе «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 2%.
Ранее президент России Владимир Путин предложил сохранить ставку до окончания срока действия программы в 2030 году.
Среди сделок, заключенных в рамках «Дальневосточной ипотеки», 44 027 договоров купли-продажи, 38 524 договора участия в долевом строительстве и 9 798 договоров уступки прав требования по ДДУ.
Большой спрос на программу наблюдается в Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, где зарегистрировано 24 780 и 20 667 ипотек соответственно.
Также программа популярна в Бурятии (15 024), Хабаровском крае (12 663), Амурской области (8 883), Забайкальском крае (6 645).
Завершают список Сахалинская область (5 461), Магаданская область и Чукотский АО (3 107), Камчатский край (1 600) и Еврейская автономная область (427).
«Арктическая ипотека»
Программа запустилась в России в декабре 2023 года как расширение «Дальневосточной ипотеки» на регионы и муниципалитеты российской Арктики.
По данным Росреестра на 30 августа 2024 года, в рамках программы зарегистрировано 5 079 ипотек (из них более 80% приходится на сделки купли-продажи). Безусловными лидерами стали Архангельская область и Ненецкий автономный округ с показателем 2 770 ипотек. На втором месте — Красноярский край (1 197).
Третье место поделили Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область, где зарегистрировано примерно одинаковое количество ипотек — 440 и 437 соответственно. На четвертом — Республика Карелия (220). Завершает список Республика Коми с показателем 15 ипотек.
«Дальневосточный гектар»
Еще одним эффективным механизмом для повышения качества жизни граждан на Дальнем востоке стала программа «Дальневосточный гектар», которая действует с 2016 года.
За это время жителям страны в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ было предоставлено свыше 113 тыс. земельных участков общей площадью 93 тыс. га.
С 1 января по 9 сентября 2024 года предоставлено 7 249 участков общей площадью 4,5 тыс. га. Больше всего — в Приморском крае (1557), Сахалинской области (1406) и Республике Саха (Якутия) — 1251. В 2023 году гражданам в безвозмездное пользование предоставлено 10 320 земельных участков общей площадью 6 290 га.
«Сельская ипотека»
С начала действия программы в январе 2020 года по 1 сентября 2024 года Росреестром зарегистрировано 94 935 ипотек. Наибольшее количество регистрационных действий в рамках программы приходится на договоры купли-продажи, на основании которых зарегистрировано 82 567 прав собственности.
Прием заявок по программе в Сбере закрыт. Банк выдает кредиты в пределах выделенных лимитов. Заявки будут принимать вновь после получения субсидий от Минсельхоза.
Большим спросом программа пользуется в Приволжском (32 931 ипотека) и Центральном федеральных округах (16 329 ипотека). Здесь лидерство сохраняют Башкортостан (5 742), Удмуртская республика (4 615), Татарстан (4 174), Белгородская (1 669), Курская (1 660) и Воронежская области (1 598).
В Сибирском федеральном округе (15 545 ипотек) с большим отрывом лидирует Омская область (4 296). Далее идут Новосибирская и Иркутская области с показателями 2 453 и 2 424 ипотеки.
В Южном федеральном округе (7 332) программа популярнее всего в Ростовской области (2 167) и Краснодарском крае (1 926).
В Северо-Западном федеральном округе (6 639 ипотек) лидерами остаются Ленинградская (2 260) и Калининградская (1 812) области. На Урале (6 246 ипотеки) Свердловская (2 066) и Тюменская (1 827) области.
В Северо-Кавказском Федеральном округе (6 243 ипотеки) безусловным лидером остается Ставропольский край (3 974). На Дальнем Востоке (3 670 ипотек) первенство сохраняет Республика Бурятия (1 395).