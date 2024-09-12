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В Росреестре рассказали о спросе на адресные льготные программы ипотеки

Новости
Дата публикации: 12 сен 2024
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В Росреестре рассказали о спросе на адресные льготные программы ипотеки
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Росреестр подвел промежуточные итоги реализации программ «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Сельская ипотека». Ведомство также рассказало о спросе на «Дальневосточный гектар».

В Росреестре отметили растущее число электронной ипотеки, когда при подаче, оформлении и регистрации ипотеки используются онлайн-сервисы.

«Доля электронной ипотеки с 2020 года выросла в 9 раз, до 84%, и регистрируется она в среднем за 12 часов. Мы продолжаем совершенствовать оказание наших услуг во взаимодействии с кредитными организациями, застройщиками и другими профессиональными участниками рынка недвижимости», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

На Домклик можно подать одну заявку на ипотеку и получить решение сразу по всем доступным кредитным программам Сбера.

Чтобы процесс был ещё быстрее и удобнее для клиентов, на Домклик есть специальные сервисы: «Регистрация и расчеты», «Электронная регистрация», оформление договора купли-продажи. Решить почти любые вопросы, связанные с ипотекой и вопросами сделки, можно в личном кабинете Домклик. Менеджеры банка и участники сделки могут общаться между собой в чате.

После получения ипотеки клиенты могут воспользоваться сервисом «Моя недвижимость», чтобы оплатить коммунальные счета, получить налоговый вычет, заказать ремонт и дизайн-проект квартиры или дома, вызвать мастера, клининг и многое другое.

Кроме этого, в Сбере запускается онлайн-ипотека, благодаря которой клиенты оформляют сделки, находясь в любой точке страны и не выходя из дома.

«Дальневосточная ипотека»

С начала действия программы в декабре 2019 года по 30 августа 2024 года Росреестром зарегистрировано 99 257 ипотечных договоров по программе «Дальневосточная ипотека» со ставкой от 2%.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сохранить ставку до окончания срока действия программы в 2030 году.

Среди сделок, заключенных в рамках «Дальневосточной ипотеки», 44 027 договоров купли-продажи, 38 524 договора участия в долевом строительстве и 9 798 договоров уступки прав требования по ДДУ.

Большой спрос на программу наблюдается в Республике Саха (Якутия) и Приморском крае, где зарегистрировано 24 780 и 20 667 ипотек соответственно.

Также программа популярна в Бурятии (15 024), Хабаровском крае (12 663), Амурской области (8 883), Забайкальском крае (6 645).

Завершают список Сахалинская область (5 461), Магаданская область и Чукотский АО (3 107), Камчатский край (1 600) и Еврейская автономная область (427).

«Арктическая ипотека»

Программа запустилась в России в декабре 2023 года как расширение «Дальневосточной ипотеки» на регионы и муниципалитеты российской Арктики.

По данным Росреестра на 30 августа 2024 года, в рамках программы зарегистрировано 5 079 ипотек (из них более 80% приходится на сделки купли-продажи). Безусловными лидерами стали Архангельская область и Ненецкий автономный округ с показателем 2 770 ипотек. На втором месте — Красноярский край (1 197).

Третье место поделили Ямало-Ненецкий автономный округ и Мурманская область, где зарегистрировано примерно одинаковое количество ипотек — 440 и 437 соответственно. На четвертом — Республика Карелия (220). Завершает список Республика Коми с показателем 15 ипотек.

«Дальневосточный гектар»

Еще одним эффективным механизмом для повышения качества жизни граждан на Дальнем востоке стала программа «Дальневосточный гектар», которая действует с 2016 года.

За это время жителям страны в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ было предоставлено свыше 113 тыс. земельных участков общей площадью 93 тыс. га.

С 1 января по 9 сентября 2024 года предоставлено 7 249 участков общей площадью 4,5 тыс. га. Больше всего — в Приморском крае (1557), Сахалинской области (1406) и Республике Саха (Якутия) — 1251. В 2023 году гражданам в безвозмездное пользование предоставлено 10 320 земельных участков общей площадью 6 290 га.

«Сельская ипотека»

С начала действия программы в январе 2020 года по 1 сентября 2024 года Росреестром зарегистрировано 94 935 ипотек. Наибольшее количество регистрационных действий в рамках программы приходится на договоры купли-продажи, на основании которых зарегистрировано 82 567 прав собственности.

Прием заявок по программе в Сбере закрыт. Банк выдает кредиты в пределах выделенных лимитов. Заявки будут принимать вновь после получения субсидий от Минсельхоза.

Большим спросом программа пользуется в Приволжском (32 931 ипотека) и Центральном федеральных округах (16 329 ипотека). Здесь лидерство сохраняют Башкортостан (5 742), Удмуртская республика (4 615), Татарстан (4 174), Белгородская (1 669), Курская (1 660) и Воронежская области (1 598).

В Сибирском федеральном округе (15 545 ипотек) с большим отрывом лидирует Омская область (4 296). Далее идут Новосибирская и Иркутская области с показателями 2 453 и 2 424 ипотеки.

В Южном федеральном округе (7 332) программа популярнее всего в Ростовской области (2 167) и Краснодарском крае (1 926).

В Северо-Западном федеральном округе (6 639 ипотек) лидерами остаются Ленинградская (2 260) и Калининградская (1 812) области. На Урале (6 246 ипотеки) Свердловская (2 066) и Тюменская (1 827) области.

В Северо-Кавказском Федеральном округе (6 243 ипотеки) безусловным лидером остается Ставропольский край (3 974). На Дальнем Востоке (3 670 ипотек) первенство сохраняет Республика Бурятия (1 395). 

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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