В Росреестре рассказали, как оформить права на землю под многоквартирным домом
Для того чтобы оформить землю под многоквартирным домом в собственность, нужно обратиться в Росреестр, предоставив межевой план участка. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве.
В Росреестре напомнили, что покупатель квартиры автоматически получает право на общедомовое имущество, в том числе на землю под самим зданием. Но в Москве есть дома, участки под которыми не были сформированы и не перешли в собственность жильцов.
Как рассказали в ведомстве, подать заявление на оформление земли под МКД в собственность через Росреестр можно на основании межевого плана. Его готовит кадастровый инженер в соответствии с утвержденным местными властями проектом межевания территории.
Проверить межевание участка и его постановку на кадастровый учет можно через сервис «Публичная кадастровая карта» или выписку из ЕГРН. Если земля не поставлена на кадастровый учет, собственникам нужно обратиться с соответствующим заявлением в столичный департамент городского имущества.
Если проект межевания территории утвержден, участок под многоквартирным домом поставят на кадастровый учет. С этого момента он переходит в общую долевую собственность владельцев помещений в МКД.
А зачем нужны эти права и какие преимущества 🤔
Евгений Г.здравствуйте. Жильцы дома могут самостоятельно распоряжаться общедомовым имуществом, коим становится земля под многоквартирным домом. Например, получать от этого доход. Подробнее рассказываем в этой статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-zhilcy-mnogokvartirnogo-doma-mogut-poluchit-dopolnitelnyj-zarabotok-ot-obshedomovogo-imushestva
Не обязательно эта статья, хотя статья познавательная , вообще в этом журнале часто для себя узнаешь много нового , спасибо.
Татьяна К.здравствуйте! Спасибо, рады, что вам по душе наш Журнал 💚