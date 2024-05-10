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Новости
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В Росреестре рассказали, как оформить права на землю под многоквартирным домом

Дата публикации: 10 мая 2024
В Росреестре рассказали, как оформить права на землю под многоквартирным домом

Для того чтобы оформить землю под многоквартирным домом в собственность, нужно обратиться в Росреестр, предоставив межевой план участка. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве.

В Росреестре напомнили, что покупатель квартиры автоматически получает право на общедомовое имущество, в том числе на землю под самим зданием. Но в Москве есть дома, участки под которыми не были сформированы и не перешли в собственность жильцов.

Как рассказали в ведомстве, подать заявление на оформление земли под МКД в собственность через Росреестр можно на основании межевого плана. Его готовит кадастровый инженер в соответствии с утвержденным местными властями проектом межевания территории.

Проверить межевание участка и его постановку на кадастровый учет можно через сервис «Публичная кадастровая карта» или выписку из ЕГРН. Если земля не поставлена на кадастровый учет, собственникам нужно обратиться с соответствующим заявлением в столичный департамент городского имущества.

Если проект межевания территории утвержден, участок под многоквартирным домом поставят на кадастровый учет. С этого момента он переходит в общую долевую собственность владельцев помещений в МКД.

Читайте также: Как жильцы многоквартирного дома могут получить дополнительный заработок от общедомового имущества

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
Е
Евгений Г.
15 мая 2024

А зачем нужны эти права и какие преимущества 🤔

Домклик
17 мая 2024

Евгений Г.здравствуйте. Жильцы дома могут самостоятельно распоряжаться общедомовым имуществом, коим становится земля под многоквартирным домом. Например, получать от этого доход. Подробнее рассказываем в этой статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-zhilcy-mnogokvartirnogo-doma-mogut-poluchit-dopolnitelnyj-zarabotok-ot-obshedomovogo-imushestva

Т
Татьяна К.
11 мая 2024

Не обязательно эта статья, хотя статья познавательная , вообще в этом журнале часто для себя узнаешь много нового , спасибо.

Домклик
13 мая 2024

Татьяна К.здравствуйте! Спасибо, рады, что вам по душе наш Журнал 💚

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