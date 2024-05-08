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Новости
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Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году

Дата публикации: 08 мая 2024
Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году

К 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 кв. м жилья, к 2036-му — не менее 38 кв. м. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году», — говорится в указе.

В начале 2024 года этот показатель составлял 27 «квадратов» на человека.

Среди задач, указанных в документе, повышение доступности жилья в новостройках и устойчивое сокращение непригодных для проживания домов.

Также к 2030 году власти должны обновить не менее 20% жилья по сравнению с показателем 2019 года и улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн россиян.

Кроме этого, в рамках программы социальной газификации необходимо провести газ не менее чем в 1,6 млн домов к 2030 году, не менее чем в 3 млн — к 2036-му.

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Новости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии6
Х
Хасан Б.
08 мая 2024

А если жилплощадь меньше 27 квадратных метров, то можно расчитывать на квартиру побольше от государства?

Домклик
13 мая 2024

Хасан Б.здравствуйте. Насколько нам известно, выдача бесплатных квартир от государства доступна отдельным категориям граждан. Например, малоимущим или многодетным. Или тем, чьё жилье признано непригодным для проживания без возможности капитального ремонта и реконструкции.

Н
Никита М.
08 мая 2024

🤣🤣🤣🤣

П
Пользователь
08 мая 2024

Ура! Студии, до 33 кв.метра, больше строить не будут!!! И вообще "студии-квартиры-коробки" надо запретить, и оставить только в аппартаментах.

Г
Геннадий И.
08 мая 2024

Буду наблюдать как расширяются стены )))))

Ю
Юлия З.
12 мая 2024

Геннадий И.🤣🤣да да точно🤣

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