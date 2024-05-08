Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году
К 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 кв. м жилья, к 2036-му — не менее 38 кв. м. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году», — говорится в указе.
В начале 2024 года этот показатель составлял 27 «квадратов» на человека.
Среди задач, указанных в документе, повышение доступности жилья в новостройках и устойчивое сокращение непригодных для проживания домов.
Также к 2030 году власти должны обновить не менее 20% жилья по сравнению с показателем 2019 года и улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн россиян.
Кроме этого, в рамках программы социальной газификации необходимо провести газ не менее чем в 1,6 млн домов к 2030 году, не менее чем в 3 млн — к 2036-му.
А если жилплощадь меньше 27 квадратных метров, то можно расчитывать на квартиру побольше от государства?
Хасан Б.здравствуйте. Насколько нам известно, выдача бесплатных квартир от государства доступна отдельным категориям граждан. Например, малоимущим или многодетным. Или тем, чьё жилье признано непригодным для проживания без возможности капитального ремонта и реконструкции.
🤣🤣🤣🤣
Ура! Студии, до 33 кв.метра, больше строить не будут!!! И вообще "студии-квартиры-коробки" надо запретить, и оставить только в аппартаментах.
Буду наблюдать как расширяются стены )))))
Геннадий И.🤣🤣да да точно🤣