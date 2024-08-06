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Подмосковье вслед за Москвой может запретить строительство маленьких студий
Дата публикации: 06 авг 2024
В Московской области могут перестать строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующий проект постановления размещен на сайте правительства региона.
Ранее такое решение приняли в столице. Аналогичный запрет там действует с 1 августа.
«Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, не менее чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир», — говорится в документе.
Проект проходит антикоррупционную экспертизу, она продлится до 23 августа.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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Здравствуйте! А как быть с теми, кто уже купил и имеет студию? Он ее использовать не сможет ни как? И если вдруг продать решит, то тоже не сможет продать как жилую недвижимость?
Пользовательздравствуйте! Проект постановления касается строящегося жилья, а не уже построенного.
Здорово! А где деньги брать за дополнительные метры? И так цены выросли до небес и ипотечные ставки неподъёмные для тех, кто не в Москве работает!
Надежда К.здравствуйте! Спасибо за ваше мнение. Постановление опубликовано правительством региона, именно оно устанавливает условия постановления. У Банка таких полномочий нет.
Надежда К.деньги нужно брать в тумбочке!