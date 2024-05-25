Квартиры площадью до 28 «квадратов» подорожали на 11% за год
Стоимость квадратного метра малогабаритных «однушек» и студий за год в среднем выросла на 11,3%, до 146,4 тыс. руб. Об этом пишет портал «Мир квартир».
Эксперты изучили цены на объекты до 28 «квадратов» в 65 крупных городах страны, а также динамику их стоимости за последний год. Как выяснилось, такое жилье подорожало в 61 из них, в четырех — подешевело.
Больше всего «квадрат» прибавил в стоимости в Оренбурге (+35,7%), Вологде (+30,3%), Саранске (+29,5%), Тольятти (+29,2%) и Набережных Челнах (+28,8%). Меньше всего — в Московской (+0,6%) и Ленинградской областях (+3,4%), Белгороде (+3,9%), Архангельске (+4,6%) и Туле (+4,7%).
А снизилась цена 1 кв. м в Орле (-9,4%), Симферополе (-8,8%), Иваново (-7,6%) и Ярославле (-3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге она увеличилась на 5,3% и 5,9% соответственно. «В среднем квадратный метр малогабаритных "однушек" и студий стоит 146 457 руб., и за год он прибавил 11,3%», — говорится в сообщении.
В каких городах самые дорогие и дешевые квартиры
По данным исследования, самое дорогое жилье до 28 «квадратов» в Москве (8,3 млн руб.) и Сочи (8,2 млн руб.) За ними следуют Казань (5,9 млн руб.), Санкт-Петербург (5,5 млн руб.) и Севастополь (5,2 млн руб.).
Наиболее дешевое — в Нижнем Тагиле (1,8 млн руб.), Орле (2,24 млн руб.) и Магнитогорске (2,27 млн руб.). В среднем малогабаритная квартира в новостройке стоит 3,6 млн руб.
Кому только нужны эти недоквартиры!