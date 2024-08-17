В Госдуме хотят ускорить расселение аварийных домов
Расселение из аварийного жилья предлагают ограничить сроком в три месяца. Такой законопроект в осеннюю сессию планируется внести в Госдуму. Об этом сообщил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Сейчас, если здание признают аварийным, его ставят в очередь на снос и расселение. График составляют региональные власти. Как правило, чем раньше дом признали аварийным, тем раньше его расселят.
«Уже подготовлен к внесению законопроект, который устанавливает срок фактического расселения из аварийного жилья до 3 месяцев. За нарушение новых правил для чиновников будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности», — написал Кошелев в Telegram-канале.
Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» вышел список поручений, который в том числе включает задачи по обновлению жилых домов и благоустройству.
Что делать, если мой дом признали аварийным
Когда наш дом признают аварийным? Невозможно, грибок, нет вентиляций, все сыпется...г.Владивосток. ул. Гульбиновича. На этом месте могут возвести приличную многоэтажку!
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