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Новости
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В Госдуме хотят ускорить расселение аварийных домов

Дата публикации: 17 авг 2024
В Госдуме хотят ускорить расселение аварийных домов

Расселение из аварийного жилья предлагают ограничить сроком в три месяца. Такой законопроект в осеннюю сессию планируется внести в Госдуму. Об этом сообщил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Сейчас, если здание признают аварийным, его ставят в очередь на снос и расселение. График составляют региональные власти. Как правило, чем раньше дом признали аварийным, тем раньше его расселят.

«Уже подготовлен к внесению законопроект, который устанавливает срок фактического расселения из аварийного жилья до 3 месяцев. За нарушение новых правил для чиновников будет предусмотрено наказание, вплоть до уголовной ответственности», — написал Кошелев в Telegram-канале.

Он напомнил, что по итогам стратегической сессии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» вышел список поручений, который в том числе включает задачи по обновлению жилых домов и благоустройству.

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Что делать, если мой дом признали аварийным

Новости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Н
Нина В.
26 авг 2024

Когда наш дом признают аварийным? Невозможно, грибок, нет вентиляций, все сыпется...г.Владивосток. ул. Гульбиновича. На этом месте могут возвести приличную многоэтажку!

Домклик
26 авг 2024

Нина В.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Этот вопрос рекомендуем уточнить в органах местного самоуправления вашего региона.

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