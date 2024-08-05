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Новости
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Более 40 регионов России выполнили программу расселения аварийного жилья раньше срока

Дата публикации: 05 авг 2024
Более 40 регионов России выполнили программу расселения аварийного жилья раньше срока

Свыше 40 российских регионов досрочно завершили расселение жителей аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Значительная часть регионов уже выполнила программу (переселения граждан из аварийных домов — ред.) досрочно. Это 41 регион», — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

С начала года это сделали Чувашия, Владимирская, Ивановская, Калужская, Новосибирская, Смоленская, Орловская области, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Вместе с тем до конца года планировалось расселить около 10 млн кв. м, где проживает 560 тыс. человек. Оба эти показателя выполнены, отметил Хуснуллин. По его словам, в России уже расселили 12 млн «квадратов» жилья, что позволило переехать в новые квартиры 726 тыс. человек.

Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году.

Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год. По ней уже расселили 640 тыс. «квадратов», а жилищные условия благодаря этому улучшили 33 тыс. человек.

Также Хуснуллин сообщил, что со следующего года расселять аварийное жилье будут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На продолжение программы в бюджете предусмотрено 330 млрд руб.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии5
Е
Елена М.
07 окт 2024

Да, началась новая программа расселения. Посетила администрацию тогда ещё п. Пуровск,с вопросом о уточнении сроков, сказали что только в 2026. А сейчас позвонили и требуют принять решение о переселении в течении месяца. Если раньше давали новые квадраты, то сейчас во вторичку или компенсацией, на которую ничего не купишь! За мои 35 кв.м. 4 млн или доплата за вторичку. Где брать? У меня мама с инсультом, пришлось уехать в другой регион. Ребёнок до 14 лет. Как жить и где?! Я вообще не готова к таким изменениям в такой короткий срок. Каковы сроки по закону!

Домклик
09 окт 2024

Елена М.здравствуйте. Спасибо, что поделились. По вопросу законов рекомендуем обратиться за помощью к юристам.

П
Пользователь
11 авг 2024

Живу Н. Москва что и не слышали о реновации. Живу квартира отопление печное. Туалет на улице. В Москве хорошие дома снесли построили башни вот реновация закончилась. А мы живём в домах 1962 года шлаконасыпгые. Аууу

М
Марина П.
05 авг 2024

Да, только кто то улучшил жилищные условия на 6 м.кв.больше, получив чужую квартиру (т.к. первоначально еë давали нам, но потом забрали, заселив туда семью с меньшей площадью чем у нас...А нам, не смотря на то, что первый суд признал комнату не жилой, (где стена 1.97 кв.м, а по другой стороне выход на балкон) вместо 3-х комнатной квартиры дали 2-х комнатную. Не справедливо... Мои родители уже пенсионеры, (из-за этого ухудшилось их здоровье),папа работая Горноспасателем, в своë время отдали две квартиры (двух и однокомнатную), чтобы получить 3-х комнатную...Мы никак не можем с этим смириться, но и поделать тоже..

Домклик
07 авг 2024

Марина П.здравствуйте! Сожалеем, что у вас произошла такая ситуация, и, спасибо, что поделились своим опытом.

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