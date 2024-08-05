Более 40 регионов России выполнили программу расселения аварийного жилья раньше срока
Свыше 40 российских регионов досрочно завершили расселение жителей аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Значительная часть регионов уже выполнила программу (переселения граждан из аварийных домов — ред.) досрочно. Это 41 регион», — сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
С начала года это сделали Чувашия, Владимирская, Ивановская, Калужская, Новосибирская, Смоленская, Орловская области, а также Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Вместе с тем до конца года планировалось расселить около 10 млн кв. м, где проживает 560 тыс. человек. Оба эти показателя выполнены, отметил Хуснуллин. По его словам, в России уже расселили 12 млн «квадратов» жилья, что позволило переехать в новые квартиры 726 тыс. человек.
Программа расселения аварийного жилья в России реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В нее входят дома, признанные аварийными до 2017 года. Ее должны завершить в этом году.
Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год. По ней уже расселили 640 тыс. «квадратов», а жилищные условия благодаря этому улучшили 33 тыс. человек.
Также Хуснуллин сообщил, что со следующего года расселять аварийное жилье будут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». На продолжение программы в бюджете предусмотрено 330 млрд руб.
Что делать, если мой дом признали аварийным
Да, началась новая программа расселения. Посетила администрацию тогда ещё п. Пуровск,с вопросом о уточнении сроков, сказали что только в 2026. А сейчас позвонили и требуют принять решение о переселении в течении месяца. Если раньше давали новые квадраты, то сейчас во вторичку или компенсацией, на которую ничего не купишь! За мои 35 кв.м. 4 млн или доплата за вторичку. Где брать? У меня мама с инсультом, пришлось уехать в другой регион. Ребёнок до 14 лет. Как жить и где?! Я вообще не готова к таким изменениям в такой короткий срок. Каковы сроки по закону!
Елена М.здравствуйте. Спасибо, что поделились. По вопросу законов рекомендуем обратиться за помощью к юристам.
Живу Н. Москва что и не слышали о реновации. Живу квартира отопление печное. Туалет на улице. В Москве хорошие дома снесли построили башни вот реновация закончилась. А мы живём в домах 1962 года шлаконасыпгые. Аууу
Да, только кто то улучшил жилищные условия на 6 м.кв.больше, получив чужую квартиру (т.к. первоначально еë давали нам, но потом забрали, заселив туда семью с меньшей площадью чем у нас...А нам, не смотря на то, что первый суд признал комнату не жилой, (где стена 1.97 кв.м, а по другой стороне выход на балкон) вместо 3-х комнатной квартиры дали 2-х комнатную. Не справедливо... Мои родители уже пенсионеры, (из-за этого ухудшилось их здоровье),папа работая Горноспасателем, в своë время отдали две квартиры (двух и однокомнатную), чтобы получить 3-х комнатную...Мы никак не можем с этим смириться, но и поделать тоже..
Марина П.здравствуйте! Сожалеем, что у вас произошла такая ситуация, и, спасибо, что поделились своим опытом.