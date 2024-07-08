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Уход за аварийными домами в России могут передать управляющим компаниям

Дата публикации: 08 июл 2024
Уход за аварийными домами в России могут передать управляющим компаниям

Управляющие компании в России хотят обязать обслуживать многоквартирные дома в аварийном состоянии. Такой законопроект в Госдуму внес комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Авторы инициативы отмечают, что сейчас управляющие организации отказываются работать в ветхих домах, потому что это убыточно. Вместе с тем поддержание несущих конструкций такого дома в работоспособном состоянии важно для безопасности жильцов.

«По данным Росстата, на текущий момент общее число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего числа <...> При этом число таких домов постоянно увеличивается. Однако в жилищном законодательстве Российской Федерации не предусматривается каких-либо особенностей осуществления деятельности по управлению аварийными многоквартирными домами, в которых проживают граждане», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

В то же время факт признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не является основанием для снижения платы за содержание общего имущества, а это весьма затратные мероприятия, и риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, отмечают депутаты.

Управляющим организациям экономически не выгодно управлять ветхим и аварийным жилищным фондом, поскольку расходы на выполнение обязательств по договору выше, чем плата за содержание общего имущества.

Чтобы решить эти проблемы, депутаты предложили внести в Жилищный кодекс изменения: если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а его жильцы не выбрали способ управления, местные власти должны передать его управляющей компании. Решение об организации предлагается принимать без проведения открытого конкурса.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
09 июл 2024

Ничего умнее придумать не могут. Нужно как в Китае - недвижимость покупаешь на 50 лет в аренду. После этого, ее сносят, и тебе ничего не дают - зарабатывай сам на следующее жилье. И это правильно!

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