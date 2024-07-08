Уход за аварийными домами в России могут передать управляющим компаниям
Управляющие компании в России хотят обязать обслуживать многоквартирные дома в аварийном состоянии. Такой законопроект в Госдуму внес комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Авторы инициативы отмечают, что сейчас управляющие организации отказываются работать в ветхих домах, потому что это убыточно. Вместе с тем поддержание несущих конструкций такого дома в работоспособном состоянии важно для безопасности жильцов.
«По данным Росстата, на текущий момент общее число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего числа <...> При этом число таких домов постоянно увеличивается. Однако в жилищном законодательстве Российской Федерации не предусматривается каких-либо особенностей осуществления деятельности по управлению аварийными многоквартирными домами, в которых проживают граждане», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
В то же время факт признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не является основанием для снижения платы за содержание общего имущества, а это весьма затратные мероприятия, и риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, отмечают депутаты.
Управляющим организациям экономически не выгодно управлять ветхим и аварийным жилищным фондом, поскольку расходы на выполнение обязательств по договору выше, чем плата за содержание общего имущества.
Чтобы решить эти проблемы, депутаты предложили внести в Жилищный кодекс изменения: если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а его жильцы не выбрали способ управления, местные власти должны передать его управляющей компании. Решение об организации предлагается принимать без проведения открытого конкурса.
Ничего умнее придумать не могут. Нужно как в Китае - недвижимость покупаешь на 50 лет в аренду. После этого, ее сносят, и тебе ничего не дают - зарабатывай сам на следующее жилье. И это правильно!