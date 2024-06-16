Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
497

Аварийное жилье в России расселяют с опережением плана

Дата публикации: 16 июн 2024
Аварийное жилье в России расселяют с опережением плана

В России с 2019 года расселили 12 млн кв. м аварийных домов, что на 2 млн превышает запланированный объем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Программа расселения аварийного жилья, запущенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году и рассчитанная до 2024-го, включает дома, признанные таковыми до 2017-го. Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.

По словам Хуснуллина, благодаря расселению 12 млн «квадратов» аварийного жилья улучшить жилищные условия смогли 714,7 тыс. человек.

«Причем программа реализуется с опережением. С 2019-го по конец 2024 года планировали расселить почти 10 млн кв. м аварийного жилья. То есть на сегодня этот показатель перевыполнен на 2 млн кв. м», — отметил он.

Больше всего таких домов расселили в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тыс. «квадратов»), Якутии (746,7 тыс.), Пермском крае (743,3 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (703,7 тыс.) и Кемеровской области (588,2 тыс.).

Материалы по теме:
  1. Что делать, если мой дом признали аварийным
  2. Покупка квартиры в доме под снос: хорошая инвестиция или нет

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
17 июн 2024

Бред товарища Хуснулина. Бараки, дома наклонившиеся, хрущи еле дышавшие, брежневки отвратительные - все стоят, и никто их не сносит.

И
Иоланда Б.
16 июн 2024

Интересно, почему страдают те, кому реально необходима эта помощь? Сколько раз мы обращались в службы, различные инстанции, суды и писали в Москву, ничего нового, никакого результата?

Рекомендуем
Более 700 тыс. россиян переехали из аварийного жилья с 2019 года
800
Еще в трех регионах России расселили аварийное жилье досрочно
518
Двор под контролем: зачем оформлять придомовую землю в собственность и как это сделать
97K
Еще 3,3 млрд рублей выделили на расселение аварийного жилья в России
584
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
41
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
893
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал