Аварийное жилье в России расселяют с опережением плана
В России с 2019 года расселили 12 млн кв. м аварийных домов, что на 2 млн превышает запланированный объем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Программа расселения аварийного жилья, запущенная в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году и рассчитанная до 2024-го, включает дома, признанные таковыми до 2017-го. Летом 2022 года власти запустили новую программу. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 по 2022 год.
По словам Хуснуллина, благодаря расселению 12 млн «квадратов» аварийного жилья улучшить жилищные условия смогли 714,7 тыс. человек.
«Причем программа реализуется с опережением. С 2019-го по конец 2024 года планировали расселить почти 10 млн кв. м аварийного жилья. То есть на сегодня этот показатель перевыполнен на 2 млн кв. м», — отметил он.
Больше всего таких домов расселили в Ханты-Мансийском автономном округе (823,5 тыс. «квадратов»), Якутии (746,7 тыс.), Пермском крае (743,3 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (703,7 тыс.) и Кемеровской области (588,2 тыс.).
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Бред товарища Хуснулина. Бараки, дома наклонившиеся, хрущи еле дышавшие, брежневки отвратительные - все стоят, и никто их не сносит.
Интересно, почему страдают те, кому реально необходима эта помощь? Сколько раз мы обращались в службы, различные инстанции, суды и писали в Москву, ничего нового, никакого результата?