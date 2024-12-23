Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
928

Путин призвал рассказывать россиянам об условиях госпрограмм

Дата публикации: 23 дек 2024
Обновлено: 23 дек 2024
Путин призвал рассказывать россиянам об условиях госпрограмм

Граждан нужно информировать о льготных программах кредитования, их условиях и объемах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованны, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

В ходе него Путин также напомнил, что в России действует ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан. В основном они предусматривают субсидирование процентных ставок, отметил президент.

«Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля — порядка 16%, или свыше 17 трлн руб. Из них более 10 трлн руб. приходится на льготные ипотечные программы», — рассказал он.

По словам Путина, результат такой поддержки заметен: с помощью льготной ипотеки жилищные условия улучшили сотни тысяч российских семей.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции по итогам года Путин заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на «Семейную ипотеку» со стороны государства быть не должно. Позднее в Минфине сообщили, что подготовят изменения в правила программы, чтобы исключить этот механизм.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин 23 декабря поручил своему заместителю Марату Хуснуллину оперативно снять лимиты на выдачу «Семейной ипотеки».

Материалы по теме:

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Как вы считаете, есть ли в этом необходимость?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Ю
Юрий Ч.
2 дня назад

Да, непременно.

Рекомендуем
Домклик назвал регионы-лидеры по объему выданной ипотеки в 2024 году
845
Для ипотечных заемщиков могут ввести тест на финансовую грамотность
592
В правительстве учтут замечания президента по «Семейной ипотеке», заявил Хуснуллин
1K
Свыше 40 тыс. семей получили льготную ипотеку в ДФО в 2024 году
242
Актуальное
Основной этап реновации в Москве завершат в 2032 году
сегодня 13:53
81
Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
сегодня 13:00
355
Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году
сегодня 12:09
322
Итоги рынка недвижимости 2024: главные события
сегодня 12:00
473
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал