Путин призвал рассказывать россиянам об условиях госпрограмм
Граждан нужно информировать о льготных программах кредитования, их условиях и объемах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Надо вести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, условиях получения такой поддержки и сроках, чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованны, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны. Прошу таких вещей не допускать», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
В ходе него Путин также напомнил, что в России действует ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и граждан. В основном они предусматривают субсидирование процентных ставок, отметил президент.
«Такие льготные кредиты уже занимают весомую долю банковского портфеля — порядка 16%, или свыше 17 трлн руб. Из них более 10 трлн руб. приходится на льготные ипотечные программы», — рассказал он.
По словам Путина, результат такой поддержки заметен: с помощью льготной ипотеки жилищные условия улучшили сотни тысяч российских семей.
На прошлой неделе в ходе пресс-конференции по итогам года Путин заявил, что никаких ограничений в виде лимитов на «Семейную ипотеку» со стороны государства быть не должно. Позднее в Минфине сообщили, что подготовят изменения в правила программы, чтобы исключить этот механизм.
В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин 23 декабря поручил своему заместителю Марату Хуснуллину оперативно снять лимиты на выдачу «Семейной ипотеки».
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
Да, непременно.