Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
Аналитический центр Домклик продолжает подводить предварительные итоги 2024 года. В этой части эксперты рассказывают о том, как во втором полугодии меняется сегмент льготного ипотечного кредитования. Аналитики рассмотрели изменение востребованности различных госпрограмм после завершения массовой льготной ипотеки под 8% и сужения круга заемщиков по «Семейной ипотеке».
Как менялась востребованность льготных ипотечных программ
В этом году доля ипотеки с господдержкой достигла рекордного уровня: по предварительным данным по всему рынку, на льготных условиях было выдано около 72% от общего объема выдач. Для сравнения: в 2023 году процент господдержки был на уровне 58%, а в 2022 году – 48%.
Учитывая повышение адресности льготных программ, процент господдержки будет плавно сокращаться: согласно прогнозам наших аналитиков, в 2025 году около 60% ипотечных кредитов будет выдано на льготных условиях. Более высокие темпы снижения маловероятны при отсутствии досрочного смягчения кредитно-денежной политики.
Завершение программы «Господдержка» и ужесточение условий по «Семейной ипотеке» в конце первого полугодия привели к резкому сокращению выдачи на льготных условиях: в июле количество сделок по госпрограммам снизилось на 80% по отношению к ажиотажному июню до 17 тыс. А доля льготной ипотеки уменьшилась с рекордных 76% до 34% — уровень первого полугодия 2023 года.
Однако спад не продлился долго: по данным аналитиков Домклик, заметная просадка в количестве сделок на льготных условиях была отмечена лишь на второй неделе июля, и уже в последующие недели динамика была положительной.
В августе количество выдач восстановилось до 24 тыс. Доля льготной ипотеки также увеличилась и составила 47%. Близкие значения мы получили и по результатам сентября.
Вопреки ожиданиям экспертов, стабилизации не последовало: во второй половине сентября были впервые приостановлены выдачи «Семейной ипотеки» по причине нехватки лимитов. Позже выдачи по программе дважды возобновлялись, но ненадолго: с 22 по 30 октября, с 15 по 25 ноября. Сложившаяся неопределенность привела к резкому скачку спроса: количество сделок по приобретению новостроек на льготных условиях, отмеченное в периоды выдачи, сравнимо с результатами начала июня — последний месяц действия «Господдержки».
Как итог, в октябре-ноябре количество сделок по льготной ипотеке снизилось, но не сильно: в октябре Сбер выдал около 19 тыс. кредитов, за неполный ноябрь — около 15 тыс. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, также изменилась незначительно: в октябре она снизилась на 10 п.п. до 37%, но в ноябре вновь повысилась до 50%.
Несмотря на сужение круга потенциальных заемщиков, «Семейная ипотека» остается наиболее массовой программой: во втором полугодии на ее долю приходится 81% всех сделок с господдержкой. На втором месте — «Дальневосточная и Арктическая ипотека» с долей в 16%. На остальные программы – «IT-ипотека», «Региональная ипотека» приходится менее 4%.
Востребованность льготной ипотеки в ноябре 2024 года
Семейная ипотека
Несмотря на очередную приостановку выдачи «Семейной ипотеки» и ужесточение требований к заемщикам, уровень спроса остался на уровне октября. По данным за неполный ноябрь, количество сделок по программе составило около 13 тыс., что на 16% отстает от октября. Однако аналитики уверены, что к концу месяца значения будут примерно равны.
Доля «Семейной ипотеки» не снижается: в ноябре на нее пришлось около 44% от общего количества ипотечных выдач Сбера.
В этом месяце в тройку регионов-лидеров по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве сделок вошли Ставропольский край, Пензенская область и Республика Хакасия: по программе было выдано 69%, 64% и 63% соответственно. Отметим, что из перечисленных субъектов лишь Республика Хакасия входит в список регионов, где «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.
Среди крупнейших регионов лидируют Ростовская (61%) и Воронежская (57%) области, а также Москва (55%).
Другие программы льготного ипотечного кредитования
Интерес населения к адресным льготным программам сохранился на уровне октября. Так, по данным за неполный ноябрь, процент «Дальневосточной и Арктической ипотеки» составил 5,6% (+0,5 п.п. к октябрю).
В лидерах по спросу по-прежнему значатся Республика Саха (Якутия) и Архангельская область: на долю программы пришлось 70% и 63% от общего количества выдач в регионе соответственно. В тройку также вошла Амурская область с показателем 62%, обогнав прежнего лидера — Республику Бурятия (61%).
Спрос на другие льготные ипотечные программы — IT-ипотека, «Региональная ипотека» — пока не активен: по данным ноября, на их долю пришлось 0,5% и 0,1% всех выдач Сбера соответственно. Примерно такие же показатели были отмечены в октябре.
Что касается географии спроса на IT-ипотеку, то наибольшая доля выдач по программе отмечена в Новосибирской области (3% от всех новых выдач), Республика Карелия и Ярославская область (по 2%).
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