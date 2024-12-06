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Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%

Дата публикации: 06 дек 2024
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
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Аналитический центр Домклик продолжает подводить предварительные итоги 2024 года. В этой части эксперты рассказывают о том, как во втором полугодии меняется сегмент льготного ипотечного кредитования. Аналитики рассмотрели изменение востребованности различных госпрограмм после завершения массовой льготной ипотеки под 8% и сужения круга заемщиков по «Семейной ипотеке».

Как менялась востребованность льготных ипотечных программ

Динамика выдач по льготным программам по РФ за 2023-2024 гг (данные Сбера). Динамика доли сделок по программе «Господдержка» показана салатовым, по «Семейной ипотеке» – зелёным, по IT-ипотеке – фиолетовым, по «Дальневосточной и Арктической» – голубым, выдачи на общих (базовых) условиях показаны серым. Числовые значения показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные по «Региональной ипотеке» и по «Господдержке Тыва» не приводятся, поскольку доля выдач не превышает 1%.
Динамика выдач по льготным программам по РФ за 2023-2024 гг (данные Сбера). Динамика доли сделок по программе «Господдержка» показана салатовым, по «Семейной ипотеке» – зелёным, по IT-ипотеке – фиолетовым, по «Дальневосточной и Арктической» – голубым, выдачи на общих (базовых) условиях показаны серым. Числовые значения показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные по «Региональной ипотеке» и по «Господдержке Тыва» не приводятся, поскольку доля выдач не превышает 1%.

В этом году доля ипотеки с господдержкой достигла рекордного уровня: по предварительным данным по всему рынку, на льготных условиях было выдано около 72% от общего объема выдач. Для сравнения: в 2023 году процент господдержки был на уровне 58%, а в 2022 году – 48%.

Учитывая повышение адресности льготных программ, процент господдержки будет плавно сокращаться: согласно прогнозам наших аналитиков, в 2025 году около 60% ипотечных кредитов будет выдано на льготных условиях. Более высокие темпы снижения маловероятны при отсутствии досрочного смягчения кредитно-денежной политики.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Завершение программы «Господдержка» и ужесточение условий по «Семейной ипотеке» в конце первого полугодия привели к резкому сокращению выдачи на льготных условиях: в июле количество сделок по госпрограммам снизилось на 80% по отношению к ажиотажному июню до 17 тыс. А доля льготной ипотеки уменьшилась с рекордных 76% до 34% уровень первого полугодия 2023 года.

Однако спад не продлился долго: по данным аналитиков Домклик, заметная просадка в количестве сделок на льготных условиях была отмечена лишь на второй неделе июля, и уже в последующие недели динамика была положительной.

В августе количество выдач восстановилось до 24 тыс. Доля льготной ипотеки также увеличилась и составила 47%. Близкие значения мы получили и по результатам сентября.

Вопреки ожиданиям экспертов, стабилизации не последовало: во второй половине сентября были впервые приостановлены выдачи «Семейной ипотеки» по причине нехватки лимитов. Позже выдачи по программе дважды возобновлялись, но ненадолго: с 22 по 30 октября, с 15 по 25 ноября. Сложившаяся неопределенность привела к резкому скачку спроса: количество сделок по приобретению новостроек на льготных условиях, отмеченное в периоды выдачи, сравнимо с результатами начала июня последний месяц действия «Господдержки».

Как итог, в октябре-ноябре количество сделок по льготной ипотеке снизилось, но не сильно: в октябре Сбер выдал около 19 тыс. кредитов, за неполный ноябрь около 15 тыс. Доля льготной ипотеки, в свою очередь, также изменилась незначительно: в октябре она снизилась на 10 п.п. до 37%, но в ноябре вновь повысилась до 50%.

Несмотря на сужение круга потенциальных заемщиков, «Семейная ипотека» остается наиболее массовой программой: во втором полугодии на ее долю приходится 81% всех сделок с господдержкой. На втором месте «Дальневосточная и Арктическая ипотека» с долей в 16%. На остальные программы – «IT-ипотека», «Региональная ипотека» приходится менее 4%.

Востребованность льготной ипотеки в ноябре 2024 года

Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам (предварительные данные за ноябрь 2024 года). Данные для РФ и топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач в ноябре. Доля сделок по программе «Семейной ипотеки» относительно общего количества выдач по региону показана зелёным, доля выдач по «IT-ипотеке» — фиолетовым, по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» — голубым, по «Региональной ипотеке» — жёлтым, выдачи на общих (базовых) условиях — серым. Числовые значения доли «IT-ипотеки», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и «Региональной ипотеки» показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли в п.п. относительно октября 2024 г.).
Распределение количества выданных кредитов Сбера по льготным программам (предварительные данные за ноябрь 2024 года). Данные для РФ и топ-10 субъектов, лидирующих по количеству выдач в ноябре. Доля сделок по программе «Семейной ипотеки» относительно общего количества выдач по региону показана зелёным, доля выдач по «IT-ипотеке» — фиолетовым, по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» — голубым, по «Региональной ипотеке» — жёлтым, выдачи на общих (базовых) условиях — серым. Числовые значения доли «IT-ипотеки», «Дальневосточной и Арктической ипотеки» и «Региональной ипотеки» показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение доли в п.п. относительно октября 2024 г.).

Семейная ипотека

Несмотря на очередную приостановку выдачи «Семейной ипотеки» и ужесточение требований к заемщикам, уровень спроса остался на уровне октября. По данным за неполный ноябрь, количество сделок по программе составило около 13 тыс., что на 16% отстает от октября. Однако аналитики уверены, что к концу месяца значения будут примерно равны.

Доля «Семейной ипотеки» не снижается: в ноябре на нее пришлось около 44% от общего количества ипотечных выдач Сбера.

В этом месяце в тройку регионов-лидеров по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве сделок вошли Ставропольский край, Пензенская область и Республика Хакасия: по программе было выдано 69%, 64% и 63% соответственно. Отметим, что из перечисленных субъектов лишь Республика Хакасия входит в список регионов, где «Семейная ипотека» осталась доступной семьям с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет.

Среди крупнейших регионов лидируют Ростовская (61%) и Воронежская (57%) области, а также Москва (55%).

Другие программы льготного ипотечного кредитования

Интерес населения к адресным льготным программам сохранился на уровне октября. Так, по данным за неполный ноябрь, процент «Дальневосточной и Арктической ипотеки» составил 5,6% (+0,5 п.п. к октябрю).

В лидерах по спросу по-прежнему значатся Республика Саха (Якутия) и Архангельская область: на долю программы пришлось 70% и 63% от общего количества выдач в регионе соответственно. В тройку также вошла Амурская область с показателем 62%, обогнав прежнего лидера Республику Бурятия (61%).

Спрос на другие льготные ипотечные программы IT-ипотека, «Региональная ипотека» пока не активен: по данным ноября, на их долю пришлось 0,5% и 0,1% всех выдач Сбера соответственно. Примерно такие же показатели были отмечены в октябре.

Что касается географии спроса на IT-ипотеку, то наибольшая доля выдач по программе отмечена в Новосибирской области (3% от всех новых выдач), Республика Карелия и Ярославская область (по 2%).

Аналитика Домклик
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Ипотека
Условия ипотеки
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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