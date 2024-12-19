IT-специалисты взяли более 3 тыс. ипотечных кредитов по новым условиям
Айтишники оформили свыше 3 тыс. кредитов по «IT-ипотеке» после изменения условий программы. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
В конце июля власти продлили действие льготной программы до 2030 года, скорректировав ее параметры. В том числе ставку по «IT-ипотеке» увеличили до 6%, а максимальную сумму кредита сделали единой для всех регионов — 9 млн руб. А еще из программы исключили Москву и Санкт-Петербург.
«"IT-ипотека" на новых условиях пользуется спросом. У нас уже более 3 тыс. ипотек по новым условиям оформлены», — сказал Шадаев в ходе итогового заседании общественного совета при Минцифры.
Вместе с тем он заявил о «нереальном спросе» на «IT-ипотеку» до изменения условий. По информации ведомства, льготный кредит взял каждый десятый специалист в этой отрасли.
По данным кабмина на июль, с момента запуска программы в 2022 году банки выдали по ней более 75 тыс. кредитов на 700 млрд руб.
Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
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