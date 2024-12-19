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Новости
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IT-специалисты взяли более 3 тыс. ипотечных кредитов по новым условиям

Дата публикации: 19 дек 2024
IT-специалисты взяли более 3 тыс. ипотечных кредитов по новым условиям

Айтишники оформили свыше 3 тыс. кредитов по «IT-ипотеке» после изменения условий программы. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

В конце июля власти продлили действие льготной программы до 2030 года, скорректировав ее параметры. В том числе ставку по «IT-ипотеке» увеличили до 6%, а максимальную сумму кредита сделали единой для всех регионов — 9 млн руб. А еще из программы исключили Москву и Санкт-Петербург.

«"IT-ипотека" на новых условиях пользуется спросом. У нас уже более 3 тыс. ипотек по новым условиям оформлены», — сказал Шадаев в ходе итогового заседании общественного совета при Минцифры.

Вместе с тем он заявил о «нереальном спросе» на «IT-ипотеку» до изменения условий. По информации ведомства, льготный кредит взял каждый десятый специалист в этой отрасли.

По данным кабмина на июль, с момента запуска программы в 2022 году банки выдали по ней более 75 тыс. кредитов на 700 млрд руб.

Материалы по теме:

Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы оформляли IT-ипотеку?
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Комментарии2
А
Александр Н.
5 дней назад

Когда субсидирование отмените?

Домклик
2 дня назад

Александр Н.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Такой информации нет. Будем держать в курсе всех изменений. Следите за новостями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚

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