Свыше 1,1 тыс. многодетных семей в Приморье получили по 1 млн рублей на погашение ипотеки
Выплату на погашение ипотеки в 1 млн рублей в Приморском крае получили 1 109 многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты региона.
«На данный момент 1 млн рублей на погашение ипотеки в Приморском крае получили уже 1 109 многодетных семей. Это только те, кому уже поступили деньги, а всего принятых положительных решений по выплате — 1 149», — сообщили ТАСС в министерстве.
Сумма до 550 тыс. рублей выплачивается дополнительно к федеральной субсидии в 450 тыс. рублей. На реализацию меры поддержки регионом было направлено уже 592,5 млн рублей.
Там добавили, что всего на различные меры социальной поддержки многодетных семей в проекте бюджета на 2025 год уже предусмотрено 2,4 млрд рублей.
Как работает льготная программа
Ранее правительство России увеличило размер выплат на погашение ипотеки для проживающих в Приморском крае многодетных семей с максимальных 450 тыс. до 1 млн рублей. Доплата 550 тыс. рублей осуществляется из регионального бюджета.
Аналогичную выплату ввели в Амурской области и Хабаровском крае. В дальнейшем мера поддержки может охватить весь Дальний Восток. В остальных субъектах России размер выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки пока остается прежним — 450 тыс. рублей.
Кто может получить выплату
Дополнительную поддержку от государства в размере до 550 тыс. рублей для погашения ипотеки на покупку или строительство жилья в Приморском крае и отдельных могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
Выплата дается только на погашение долга по ипотеке, получить субсидию на другие цели не получится. Также выплату нельзя использовать на погашение потребительского кредита или для оплаты первоначального взноса.
Размер выплаты зависит от суммы долга. Если долг больше 550 тыс. рублей, заявитель может получить максимальную сумму; если меньше — выплата будет соразмерна долгу.
"Приморском крае и отдельных могут получить семьи с детьми, рожденными в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года."
Все три ребёнка должны быть рождены в этот промежуток?
Анна Б.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
А в Якутии почему такую программу не примут?? Или такой бедный субъект РФ?
Станислав А.здравствуйте! Все подробности получения региональной выплаты можно уточнить на сайте ДОМ.РФ и на региональном портале Госуслуги.
Меры государственной поддержки субсидирует государство и именно оно устанавливает их условия. У Банка таких полномочий нет.