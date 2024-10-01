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Путин поручил рассказать россиянам о расчетах с эскроу в ИЖС

Новости
01 окт 2024
1K
Путин поручил рассказать россиянам о расчетах с эскроу в ИЖС

Правительство России и Центробанк оповестят граждан о возможности использовать счета эскроу при строительстве частных домов с 1 марта 2025 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Правительству РФ совместно с Банком России: обеспечить широкое информирование населения о возможности применения с 1 марта 2025 года нового механизма расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими строительство жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», — говорится в тексте поручений.

Доложить о результатах кабмин и ЦБ должны до 1 марта 2025 года.

В этот же срок правительству предстоит определить количество частных домов, которые должны ежегодно строить с использованием эскроу, на 2025–2030 годы.

Два закона, регулирующие применение механизма эскроу при строительстве частных домов, президент подписал в июле 2024 года. На ИЖС этот механизм раньше не распространялся.

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Новости
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