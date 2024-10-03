Объемы ИЖС превзойдут многоквартирное строительство в 2024 году
03 окт 2024
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Доля построенных частных домов может составить 60-65% в общем объеме ввода жилья в России по итогам этого года. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«Мы рассчитываем, что в этом году объем ввода ИЖС составит порядка 60-65%. Мы видим хорошую динамику его строительства», — сказал он в ходе сессии в рамках Международной строительной недели в Екатеринбурге.
В конце сентября Стасишин сообщил, что с начала 2024 года в России построили порядка 49,7 млн «квадратов» частных домов. При этом, по данным Росстата, всего в январе-августе сдали 71,3 млн кв. м жилья.
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И многим стало недоступным построить или купить частный дом даже в ипотеку цены просто запредельные уже полтора года ищю участок и немого ничего купить
Это хорошо только стоимость строительства и земли выросло очень сильно почти в три раза
Как, объёмы ижс превзойдут объёмы МКД, ипотеку на ижс теперь выдают с экскроу счётом, верят ли кто-то из подрядчиков имеет большую сумму на строительство, хотел в следующем году начать стройку с подрядчиком но подрядчик отказался из-за такого расчёта... Все строят за счёт наличных которые есть у заказчика,которые он брал в Банке в ипотеку на строительство(например по (семейной ипотеке) а теперь деньги подрядчик получит при подписании акта о готовности