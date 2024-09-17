Исследование Домклик: новостройки, готовое жилье и ИЖС — где платеж по ипотеке меньше
С начала июля на российский рынок недвижимости живет по новым правилам: истек срок действия программы «Господдержка-2020» и были ужесточены условия выдачи «Семейной ипотеки». В последующие месяцы эксперты Аналитического центра Домклик фиксировали значительные колебания спроса на льготную ипотеку и, как итог, масштабное перераспределение покупательского интереса между основными типами недвижимости.
Разбираемся вместе с аналитиками Домклик, как нововведения сказались на одном из наиболее чувствительных параметров для заемщиков – платеже по ипотеке. В исследовании эксперты рассказывают, как сегодня соотносятся ипотечные платежи в крупнейших регионах России на рынках новостроек, готовых квартир и индивидуального жилищного строительства.
Ипотечный платеж на первичном, вторичном рынках и в сегменте ИЖС
Первичный рынок
По итогам первых двух месяцев после отмены массовой льготной ипотеки наименьшие ипотечные платежи по-прежнему отмечаются в сегменте строящегося жилья: согласно данным о выдачах Сбера за июль-август, медианный платеж по России составляет 34,2 тыс. рублей.
Эксперты поясняют, что относительно невысокое значение платежа на первичном рынке напрямую связано с по-прежнему высокой долей льготной ипотеки в данном сегменте. Так, несмотря на прекращение действия программы «Господдержка-2020» и повышение адресности ипотеки для семей с детьми, процент кредитов, выданных на льготных условиях, в июле-августе составил 94%, из которых 81% – «Семейная ипотека».
В крупнейших регионах доля льготных программ на рынке строящегося жилья также составляет более 90%. Единственное исключение – Москва: здесь процент несколько ниже – 87%.
Аналитики добавили, что в данном случае мы имеем дело с жесткими ограничениями по лимитам выдачи в обновленных условиях «Семейной ипотеки» в сочетании с дорогой недвижимостью: так, максимальный размер кредита ограничен 12 млн рублей (при ставке 6% на весь срок выплаты), однако количество семейных квартир, которые подпадают под эти показатели, небольшое.
Среди крупнейших регионов наименьший ипотечный платеж отмечен в:
- Челябинской области – 26 тыс. рублей;
- Воронежской области – 27 тыс. рублей;
- Волгоградской области – 27,3 тыс. рублей.
Лидерами по величине платежа по ипотеке стали регионы с наиболее дорогостоящей недвижимостью:
- Москва – 58,7 тыс. рублей;
- Московская область – 47,2 тыс. рублей;
- Санкт-Петербург – 42,0 тыс. рублей.
Так, по данным сайта Домклик на начало сентября, медианная стоимость лота на первичном рынке в Московском регионе составляет около 16 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 11 млн рублей, в то время как в среднем по другим мегаполисам – около 8 млн рублей.
Вторичный рынок
В условиях жестких требований к заемщикам и продолжающегося роста ключевой ставки платеж по ипотеке при покупке недвижимости на вторичном рынке несколько выше – 34,8 тыс. рублей.
Среди крупнейших регионов минимальные значения ипотечного платежа отмечены в:
- Волгоградской области – 28 тыс. рублей;
- Пермском крае – 28,5 тыс. рублей;
- Республике Башкортостан – 28,9 тыс. рублей.
Как и в случае рынка строящегося жилья, наиболее высокие значения вновь отмечены в столичных регионах: в Москве (73,7 тыс. рублей), Московской области (52,3 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (46,6 тыс. рублей). Здесь отрыв от других мегаполисов также обусловлен более высокой стоимостью предложения: по данным на сентябрь, медианная стоимость лотов в Московском регионе составляет более 14 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 11 млн рублей, в то время как в других крупнейших регионах – около 6 млн рублей.
Аналитики Домклик отмечают, что, несмотря на высокие платежи по ипотеке, Московский регион (Москва и Московская область) по-прежнему лидирует по спросу на вторичную недвижимость. Так, в июле-августе на рынке готового жилья в Москве и Подмосковье было заключено более 7,3 тыс. сделок, в то время как в других крупнейших регионах количество сделок лежит в диапазоне до 3,2 тыс.
ИЖС
Самый высокий платеж по ипотеке отмечен в сегменте индивидуального строительства: в среднем по РФ заемщики платят 37,4 тыс. рублей в месяц.
Аналитики Домклик отметили, что в данном сегменте проникновение льготных программ также остается высоким: в июле-августе 93% сделок по стране были проведены на льготных условиях. Между тем в крупнейших регионах процент ипотеки с господдержкой несколько ниже, чем на рынке первичного жилья: показатель составляет от 80%.
Наименьшие значения платежа по ипотеке отмечены в:
- Нижегородской области – 30,1 тыс. рублей;
- Омской области – 30,3 тыс. рублей;
- Новосибирской области – 30,7 тыс. рублей.
С точки зрения величины ипотечного платежа ситуация в Московском регионе и в других мегаполисах отличается.
Если в столице платеж при строительстве дома в ипотеку существенно ниже, чем на рынке первичных и вторичных квартир, то в большинстве крупнейших регионов, напротив, индивидуальное строительство дома остается наиболее дорогим сегментом жилья.
Методология
В рамках исследования для ряда крупнейших регионов, где присутствуют города-миллионники, был определен медианный ежемесячный платеж по ипотеке.
Приведены данные для основных типов недвижимости:
- Первичный рынок;
- Вторичный рынок;
- Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Расчеты основаны на ипотечных сделках Сбербанка, заключенных в июле-августе 2024 года – период после отмены массовой льготной ипотеки под 8% и ужесточения условий по «Семейной ипотеке».
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