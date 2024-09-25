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В Минстрое ожидают рекордных показателей на рынке ИЖС в 2024 году

Дата публикации: 25 сен 2024
В Минстрое ожидают рекордных показателей на рынке ИЖС в 2024 году

Число построенных частных домов в России в этом году при сохранении текущих темпов ввода станет рекордным. Такие прогнозы дал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Если будет такая же динамика сентября, октября, ноября и декабря, мы получим по-настоящему рекорд в объеме индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в нашей стране», — сказал он в ходе XI Всероссийского форума «Строить».

Стасишин отметил, что с начала 2024-го ввели порядка 49,7 млн «квадратов» частных домов.

По данным Росстата, всего в январе-августе в России построили 71,3 млн кв. м жилья.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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