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Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще

Новости
29 окт 2024
3K
Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще

Домклик запустил сервис «Завершение строительства», с помощью которого клиенты могут подтвердить, что выданные Сбером на строительство частного дома деньги они потратили по назначению.

Подтверждением целевого использования кредитных средств является выписка из ЕГРН. Ее, а также отчет об оценке и страховку недвижимости после завершения стройки клиент предоставляет в банк. Ранее он делал это через менеджера Домклик, загружая документы в чат в личном кабинете. Теперь их можно подать напрямую — через новый сервис.

В нем пользователь будет видеть актуальный статус услуги. Это позволит понимать дальнейшие действия и быть уверенным в том, что документы предоставлены в банк вовремя.

Как воспользоваться услугой «Завершение строительства»

  1. Зайдите в раздел «Популярные услуги» и выберите «Завершение строительства».
  2. Укажите кредит, по которому необходимо предоставить подтверждающие документы.
  3. Заполните информацию по трем блокам: «Выписка из ЕГРН», «Отчет об оценке», «Страхование недвижимости».
  4. После того как все блоки получат статус «Загружено», отправьте заявку на рассмотрение.
  5. Как только банк обработает заявку, статус услуги изменится на «Готово». Это значит, что документы проверили, и замечаний по ним нет.
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Новости
Комментарии4
Р
Роман П.
2 дня назад

Как раз нахожусь на стадии завершения строительства и оформления с получением выписки. В приложении на смартфон не нашёл раздела «Популярные услуги» и «Завершение строительства».

Домклик
2 дня назад

Роман П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.

С
Сергей К.
4 дня назад

Для получения последнего транше, в кредитном договоре прописано что бы стояли стены була крыша и подвод коммуникаций. Умники службы безопасности Сбера показывая памятку сотрудника, требуют, что бы были окна, двери, фасад и кровля.

Данные требования не соответствуют в п.18 договора . А им пох.

Домклик
3 дня назад

Сергей К.здравствуйте! Здесь будет зависеть от того, как дом строится: своими силами или с подрядчиком.

В большинстве случаев Условия получения траншей прописаны в 18 пункте кредитного договора.

Последний транш всегда выдаться после построенного дома с электричеством и коммуникациями или подготовкой к заведению коммуникаций. В случае с подрядчиком – все этапы по договору подряда должны быть завершены.

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