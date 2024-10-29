Подтвердить целевое использование кредита на ИЖС в Сбере стало проще
29 окт 2024
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Домклик запустил сервис «Завершение строительства», с помощью которого клиенты могут подтвердить, что выданные Сбером на строительство частного дома деньги они потратили по назначению.
Подтверждением целевого использования кредитных средств является выписка из ЕГРН. Ее, а также отчет об оценке и страховку недвижимости после завершения стройки клиент предоставляет в банк. Ранее он делал это через менеджера Домклик, загружая документы в чат в личном кабинете. Теперь их можно подать напрямую — через новый сервис.
В нем пользователь будет видеть актуальный статус услуги. Это позволит понимать дальнейшие действия и быть уверенным в том, что документы предоставлены в банк вовремя.
Как воспользоваться услугой «Завершение строительства»
- Зайдите в раздел «Популярные услуги» и выберите «Завершение строительства».
- Укажите кредит, по которому необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Заполните информацию по трем блокам: «Выписка из ЕГРН», «Отчет об оценке», «Страхование недвижимости».
- После того как все блоки получат статус «Загружено», отправьте заявку на рассмотрение.
- Как только банк обработает заявку, статус услуги изменится на «Готово». Это значит, что документы проверили, и замечаний по ним нет.
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Как раз нахожусь на стадии завершения строительства и оформления с получением выписки. В приложении на смартфон не нашёл раздела «Популярные услуги» и «Завершение строительства».
Роман П.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. Вы можете написать ему в чат, заказать звонок по номеру 900 или в личном кабинете Домклик по ссылке: https://lks.domclick.ru/.
Для получения последнего транше, в кредитном договоре прописано что бы стояли стены була крыша и подвод коммуникаций. Умники службы безопасности Сбера показывая памятку сотрудника, требуют, что бы были окна, двери, фасад и кровля.
Данные требования не соответствуют в п.18 договора . А им пох.
Сергей К.здравствуйте! Здесь будет зависеть от того, как дом строится: своими силами или с подрядчиком.
В большинстве случаев Условия получения траншей прописаны в 18 пункте кредитного договора.
Последний транш всегда выдаться после построенного дома с электричеством и коммуникациями или подготовкой к заведению коммуникаций. В случае с подрядчиком – все этапы по договору подряда должны быть завершены.