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Спрос на ИЖС вырос на 32% за год

Новости
19 окт 2024
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Спрос на ИЖС вырос на 32% за год

Жители России взяли 97 тыс. кредитов на строительство частных домов за девять месяцев 2024 года. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

«За счет рекордных объемов кредитования в первом полугодии совокупная выдача ипотеки на частное домостроение по итогам девяти месяцев 2024 года значительно опережает прошлогодние показатели. Выдано 97 тыс. кредитов на 540 млрд руб., что на 32% больше по количеству и на 71% — по объему, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

При этом сентябрьские показатели показывают снижение: россияне оформили 3,6 тыс. кредитов на ИЖС на 40 млрд руб., что на 73% и 33% меньше по числу и объему, чем годом ранее. В ДОМ.РФ это объясняют в том числе изменениями в льготной ипотеке.

Но по сравнению с августом строить дома стали активнее — рост составил 16% за месяц. Аналитики считают, что тенденция продолжится при переходе рынка на строительство домов через эскроу.

Эскроу-счет — это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.

1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, который распространит механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу еще весной. По состоянию на 11 октября в банке открыто 3 тыс. счетов, портфель по этому направлению превысил 18 млрд руб. Доля Сбербанка в ипотечных сделках ИЖС с эскроу, по данным на начало месяца, составила 68%.

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