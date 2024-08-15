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Новости
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Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России

Дата публикации: 15 авг 2024
Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России

Многодетные семьи на Чукотке и в других регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью смогут получить на погашение ипотеки 1 млн руб. Постановление о предоставлении субсидий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Жители ряда регионов Дальнего Востока, в семьях которых в 2024 году родился третий ребенок или последующие дети, смогут получить повышенные единовременные выплаты на погашение ипотеки», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как уточняется, речь идет о расширении параметров пилотного проекта, который начался в 2023 году в Приморском крае. В рамках него выплаты многодетным на погашение ипотеки увеличили с 450 тыс. руб. до 1 млн руб.

Теперь его распространили на Чукотский автономный округ и другие регионы ДФО, где число рожденных третьих и последующих детей в 2023 году было ниже среднего по округу. То есть мера коснется семей в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Она будет действовать до конца 2026 года, на выплаты в бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 3 млрд руб., четверть из них — на этот год.

Материалы по теме:

Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Ипотека
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии14
В
Виталий П.
14 окт 2024

Добрый день! Подскажите, какие условия по рождению третьего ребенка для получения дополнительной суммы в 550 тысяч на погашение ипотечного кредита? Третий ребенок родился в октябре 2022 года, выплату в 450 тысяч уже использовали.

Домклик
15 окт 2024

Виталий П.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

Г
Ганджина А.
21 авг 2024

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня две ипотеки, на одну ипотеку я воспользовался 450т рублей,в апреле 2024г родила 4 ребенка, могу ли я воспользоваться 1млн р на другую ипотеку, живу на САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ?

Домклик
21 авг 2024

Ганджина А.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

Т
Таисия С.
20 авг 2024

Здравствуйте. а когда выйдет постановление о повышении с 450 до 1 мил на поглощение ипатеки

Домклик
20 авг 2024

Таисия С.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.

С 8 августа многодетные семьи c детьми, рождёнными в 2024-2030 годах, уже могут подать заявление на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Подробности можно почитать в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/mnogodetnye-smogut-obratitsya-za-vyplatoj-na-ipoteku-s-8-avgusta

С
Станислав А.
18 авг 2024

Здравствуйте! Почему эта программа не работает!!! Я собрал пакет документов для получения субсидии в 450 тысяч рублей, но сотрудник Сбербанка вежливо отказал по причине того, что все дети дети должны присутствовать он Лайн. Но это НЕВОЗМОЖНО, так как двое детей проживают самостоятельно в других регионах России, третьему нет и годика. Объясните что предпринять??? Все подтверждающие документы на руках!!!

Домклик
19 авг 2024

Станислав А.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!

С
Станислав А.
20 авг 2024

Домкликспасибо что откликнулись, непременно напишу вам!!

Домклик
20 авг 2024

Станислав А.рады помочь! 💚

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