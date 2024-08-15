Выплаты многодетным на погашение ипотеки повысят в ряде регионов России
Многодетные семьи на Чукотке и в других регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью смогут получить на погашение ипотеки 1 млн руб. Постановление о предоставлении субсидий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Жители ряда регионов Дальнего Востока, в семьях которых в 2024 году родился третий ребенок или последующие дети, смогут получить повышенные единовременные выплаты на погашение ипотеки», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Как уточняется, речь идет о расширении параметров пилотного проекта, который начался в 2023 году в Приморском крае. В рамках него выплаты многодетным на погашение ипотеки увеличили с 450 тыс. руб. до 1 млн руб.
Теперь его распространили на Чукотский автономный округ и другие регионы ДФО, где число рожденных третьих и последующих детей в 2023 году было ниже среднего по округу. То есть мера коснется семей в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.
Она будет действовать до конца 2026 года, на выплаты в бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 3 млрд руб., четверть из них — на этот год.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
Добрый день! Подскажите, какие условия по рождению третьего ребенка для получения дополнительной суммы в 550 тысяч на погашение ипотечного кредита? Третий ребенок родился в октябре 2022 года, выплату в 450 тысяч уже использовали.
Виталий П.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Здравствуйте скажите пожалуйста у меня две ипотеки, на одну ипотеку я воспользовался 450т рублей,в апреле 2024г родила 4 ребенка, могу ли я воспользоваться 1млн р на другую ипотеку, живу на САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ?
Ганджина А.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
Здравствуйте. а когда выйдет постановление о повышении с 450 до 1 мил на поглощение ипатеки
Таисия С.здравствуйте! Вопрос о наличии региональной субсидии и условиях её выплаты рекомендуем уточнить в организации вашего региона, которая занимается выдачей субсидий.
С 8 августа многодетные семьи c детьми, рождёнными в 2024-2030 годах, уже могут подать заявление на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Подробности можно почитать в статье: https://blog.domclick.ru/novosti/post/mnogodetnye-smogut-obratitsya-za-vyplatoj-na-ipoteku-s-8-avgusta
Здравствуйте! Почему эта программа не работает!!! Я собрал пакет документов для получения субсидии в 450 тысяч рублей, но сотрудник Сбербанка вежливо отказал по причине того, что все дети дети должны присутствовать он Лайн. Но это НЕВОЗМОЖНО, так как двое детей проживают самостоятельно в других регионах России, третьему нет и годика. Объясните что предпринять??? Все подтверждающие документы на руках!!!
Станислав А.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!
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