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Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков

Дата публикации: 04 апр 2024
Сбер снизил минимальный размер комиссии для застройщиков

С 5 апреля Сбер снижает минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия. Теперь он составит 4,9% вместо 7,5%. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Сочи.

Новый размер компенсационных выплат — от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Напомним, что 28 марта Сбер отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. А с 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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