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Подайте заявку на ипотеку до 31 августа на Домклик и получайте кешбэк бонусами СберСпасибо

Дата публикации: 22 авг 2024
Подайте заявку на ипотеку до 31 августа на Домклик и получайте кешбэк бонусами СберСпасибо
Содержание

Клиенты Сбера могут вернуть до 5% бонусами СберСпасибо от стоимости купленной квартиры в новостройке на Домклик. Акция завершается 31 августа — воспользоваться преимуществами акции после 31 августа можно будет только по заявкам на ипотеку, поданным до этой даты.

В чем суть акции

До 5% бонусами СберСпасибо начисляются частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции.

Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры.

ПЕРЕЙТИ К ПРАВИЛАМ АКЦИИ>>

Как получить бонусы

  • Выберите квартиру в новостройке на Домклик от застройщиков, участвующих в акции
  • Подайте заявку на ипотеку на выбранную квартиру на Домклик до 31 августа 2024 года и оформите кредитный договор
  • Получайте кешбэк до 5% бонусами от стоимости объекта равными частями в течение 6 месяцев. Например, если вы купили квартиру за 9 000 000 ₽, вам будет начислено 450 000 бонусов — по 75 000 бонусов в месяц.

Как можно использовать бонусы СберСпасибо

Бонусами СберСпасибо можно оплатить покупки на онлайн-маркетах, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое.

Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.

Выбрать квартиру от партнеров-участников акции

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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