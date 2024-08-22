Подайте заявку на ипотеку до 31 августа на Домклик и получайте кешбэк бонусами СберСпасибо
Клиенты Сбера могут вернуть до 5% бонусами СберСпасибо от стоимости купленной квартиры в новостройке на Домклик. Акция завершается 31 августа — воспользоваться преимуществами акции после 31 августа можно будет только по заявкам на ипотеку, поданным до этой даты.
В чем суть акции
До 5% бонусами СберСпасибо начисляются частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой СберБанка, выбравшим квартиру у застройщика — участника акции.
Бонусы можно потратить у партнёров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры.
Как получить бонусы
- Выберите квартиру в новостройке на Домклик от застройщиков, участвующих в акции
- Подайте заявку на ипотеку на выбранную квартиру на Домклик до 31 августа 2024 года и оформите кредитный договор
- Получайте кешбэк до 5% бонусами от стоимости объекта равными частями в течение 6 месяцев. Например, если вы купили квартиру за 9 000 000 ₽, вам будет начислено 450 000 бонусов — по 75 000 бонусов в месяц.
Как можно использовать бонусы СберСпасибо
Бонусами СберСпасибо можно оплатить покупки на онлайн-маркетах, продукты и товары из супермаркетов, аптек, кафе и ресторанов, магазинов бытовой техники и многое другое.
Также вы можете компенсировать платёж по кредиту с помощью бонусов или поделиться своими бонусами с родными и друзьями.
Вы можете оставить первый.