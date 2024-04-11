Сбер и ГК «А101» снижают ипотечную ставку на «зеленые» новостройки
Застройщик ГК «А101» присоединился «Зеленой ипотеке» Сбербанка. Программа распространяется на дома с классом энергоэффективности А, А+ и А++, cейчас под этот критерий подходит более трети жилых домов девелопера в Новой Москве на различной стадии реализации.
По условиям программы Сбер предоставляет скидку на базовую ипотечную ставку в размере 0,3% на объекты, отмеченные значком «Зеленая ипотека». Приятным бонусом от застройщика также станет промокод на 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices.
Мы рады сообщить о присоединении нашего партнёра-застройщика ГК «А101» к инновационной программе «Зелёной ипотеки», запущенной нами ранее.
Благодаря участию в ней девелопер не только подтверждает приверженность общемировым трендам в сфере экологичного строительства и высокий уровень качества создаваемой им инфраструктуры, но и разделяет нашу заботу об окружающей среде. Вместе мы стремимся сделать вклад в развитие ESG повестки в России.
Как получить «Зеленую ипотеку»
Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).
Условия кредитования по программе
Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.
Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.
По рыночной программе для покупки квартиры достаточно первоначального взноса в размере от 15,1%, а максимальная сумма ипотеки может составить до 100 млн руб. на срок до 30 лет.
В дальнейшем, уже живя в новом доме, можно будет продолжать экономить — чем выше класс энергоэффективности, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем меньше стоимость жилищно-коммунальных услуг.
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