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Сбер и ГК «А101» снижают ипотечную ставку на «зеленые» новостройки

Дата публикации: 11 апр 2024
Сбер и ГК «А101» снижают ипотечную ставку на «зеленые» новостройки

Застройщик ГК «А101» присоединился «Зеленой ипотеке» Сбербанка. Программа распространяется на дома с классом энергоэффективности А, А+ и А++, cейчас под этот критерий подходит более трети жилых домов девелопера в Новой Москве на различной стадии реализации.

По условиям программы Сбер предоставляет скидку на базовую ипотечную ставку в размере 0,3% на объекты, отмеченные значком «Зеленая ипотека». Приятным бонусом от застройщика также станет промокод на 120 тыс. руб. для обустройства квартиры умными гаджетами от компании SberDevices.

Мы рады сообщить о присоединении нашего партнёра-застройщика ГК «А101» к инновационной программе «Зелёной ипотеки», запущенной нами ранее.

Благодаря участию в ней девелопер не только подтверждает приверженность общемировым трендам в сфере экологичного строительства и высокий уровень качества создаваемой им инфраструктуры, но и разделяет нашу заботу об окружающей среде. Вместе мы стремимся сделать вклад в развитие ESG повестки в России.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Как получить «Зеленую ипотеку»

Клиенту нужно выбрать недвижимость со значком «Зеленая ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3% на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Информация о дисконте к ставке отображается во время подготовки сделки в личном кабинете на Домклик в «Условиях ипотеки» (раздел «Ставка»).

Условия кредитования по программе

Срок кредитования — от 12 до 360 месяцев, сумма кредита — от 300 тыс. руб. до 100 млн руб., первоначальный взнос — от 15,1%.

Скидка в 0,3% сработает, даже если клиент сначала выберет обычную квартиру, а потом решит взять «Зеленую ипотеку», но сделать это нужно до подписания кредитного договора.

По рыночной программе для покупки квартиры достаточно первоначального взноса в размере от 15,1%, а максимальная сумма ипотеки может составить до 100 млн руб. на срок до 30 лет.

В дальнейшем, уже живя в новом доме, можно будет продолжать экономить — чем выше класс энергоэффективности, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем меньше стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Фото эксперта
Рустам Азизов
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101»

Читайте также: Зеленая ипотека: условия программы в СберБанке

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Покупка новостройки
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
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