Советы дизайнера: что учесть при планировке и оформлении интерьера для большой семьи
Планировка дома, в котором будут жить несколько поколений (бабушки-дедушки, родители и дети), — сложная и интересная задача. Обо всех тонкостях рассказываем вместе с Полиной Цветковой, руководителем проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами».
При планировке и оформлении интерьера дома для большой семьи стоит учитывать определенные аспекты. Важен особый подход к оформлению интерьера, чтобы учесть потребности каждого члена семьи и обеспечить максимальный комфорт.
Звукоизоляция
Если в квартире живет много членов семьи, сложно принимать во внимание интересы каждого. Особенно это касается людей разного возраста, которые живут по своим биоритмам.
Для начала стоит продумать хорошую звукоизоляцию пространства — на тот случай, если дети захотят поиграть, а взрослые вздремнуть. Можно использовать звукоизоляционные панели, которые крепятся к стенам и потолку: они поглощают звук и не позволяют ему проникать через стены. Также можно использовать акустические материалы для отделки стен и потолка.
Существует две распространенные технологии звукоизоляции — каркасная и бескаркасная. Каркасная технология защищает от воздушного и ударного шума (топота, криков, звуков ремонта, громкой музыки). Это вибронезависимый каркас, на котором размещаются звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы.
Бескаркасная звукоизоляция более бюджетная. Такая конструкция не способна защитить от ударного шума, но препятствует воздушному (разговорам, громкой музыке).
Удобство и безопасность
С учетом того, что в доме будут одновременно проживать люди старшего поколения и дети, необходимо обеспечить удобство и безопасность для всех. Например, установить поручни и противоскользящие поверхности в ванной комнате, а также оборудовать игровую зону. Столы, кресла и диваны лучше выбирать с закругленными или защитными углами. Мягкая мебель должна быть средней высоты, с эргономичной спинкой. Также стоит обратить внимание на материал обивки: лучше, чтобы он был экологичным.
Выключатели лучше располагать на высоте 90 см — так до них смогут дотянуться дети. Еще полезно установить датчики утечки газа, автоматическое выключение электроэнергии для некоторых розеток — чтобы не заботиться о том, выключили ли пожилые родственники электрические приборы. Также необходимо продумать систему экстренной связи, которая позволит проживающим в случае необходимости быстро связаться с другими родственниками или службами помощи.
Совместное пространство
Важно создать общие зоны, где представители разных поколений смогут проводить время вместе. Например, оборудовать гостиную или кухню большим столом, где можно собираться большой семьей для общения.
Также можно предусмотреть место и набор инвентаря для семейных занятий спортом, растяжкой или йогой. Такие активности помогут поддержать здоровье взрослых и воспитают полезные привычки у детей.
Для того чтобы учесть каждую мелочь в доме, стоит заранее заказать дизайн-проект. Дизайнер поможет найти оптимальное планировочное решение, учесть расположение коммуникаций и спецификацию отделочных материалов, грамотно разместить светильники, электрику и сантехнику. Заказать дизайн-проект по своим пожеланиям можно также на платформе «Ремонт со СберУслугами».
Планировка и оформление интерьера для большой семьи требуют особого внимания к потребностям каждой возрастной группы. Необходимо создать гармоничное и функциональное пространство, которое будет способствовать благополучию всех родственников.
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