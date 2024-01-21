Как подготовить квартиру к рождению ребёнка
Рождение малыша далеко не всегда требует грандиозных преобразований в доме. Главное, чтобы пространство, в котором ребёнок будет проводить большую часть времени, было комфортным и безопасным.
Рассказываем, как обустроить квартиру перед появлением нового жильца.
Избавьтесь от сквозняков
Проверьте окна и двери на герметичность. При необходимости замените уплотнители на входной двери, загерметизируйте щели и отверстия. Если окна закрываются не плотно, вызовите мастера для регулировки.
Также стоит проверить, не появляется ли в углах сырость и плесень. Если она есть — обработайте поверхность антигрибковым средством для стен.
Ещё одна проблема, которую нужно решить на начальном этапе — это плохая звукоизоляция. Поверьте, уже совсем скоро спокойный сон вашего ребёнка станет для вас едва ли не смыслом жизни. Чтобы обеспечить хорошую шумоизоляцию, замените межкомнатные двери на модели из массива дерева с уплотнителем и порогом внизу. Такое решение не только позволит устранить сквозняки, но и положительно скажется на эмоциональном здоровье молодых родителей, которые не будут постоянно бояться разбудить ребёнка.
Подготовьте место для сна
Что касается ремонта, то переклеивать обои и менять полы в детской комнате необязательно. Первое, что нужно сделать — это создать комфортные условия для малыша.
Прежде чем покупать кроватку, матрас и прочие постельные принадлежности, продумайте расстановку мебели в комнате. Можно разместить кроватку рядом со спальным местом мамы или придвинуть её к кровати родителей, предварительно убрав ограждение с одной стороны. Многие практикуют совместный сон с малышами, тогда кроватка и вовсе не нужна.
Каждая мама сама решает, где будет спать её ребёнок. Стоит отметить, что новорожденные чаще всего вносят свои коррективы в планы родителей. Но в любом случае при обустройстве места для сна нужно придерживаться следующих правил:
- Не ставьте кроватку у самого окна или у батареи
- Не вешайте у её изголовья шкафы, полки или картины
- Купите жёсткий матрас и наматрасник
- Выбирайте постельное бельё из натуральных материалов
- Заранее продумайте освещение в комнате — для этого подойдут небольшие светильники или подвесные бра с мягким приглушённым светом
Ещё одна немаловажная деталь — возможность быстро затемнить комнату в любое время дня. Это, как вы догадались, тоже поможет продлить столь драгоценный сон её обитателя. От плотных тяжёлых штор лучше отказаться, так как на них скапливается пыль. В детской можно повесить моющиеся жалюзи или светонепроницаемые рулонные шторы.
А если квартира однокомнатная
Чтобы сэкономить место, купите на первое время компактную люльку или продумайте вариант совместного сна с ребёнком. Разделите комнату на несколько зон — спальную и игровую.
По возможности, уберите или замените громоздкие предметы, которые «съедают» квадратные метры. Например, вместо объёмного кресла лучше купить удобные стулья. И пол проще вымыть, и легче освободить дополнительное место для игр.
Если пространство позволяет, игровую зону для малыша можно обустроить на кухне — положите на пол развивающий коврик, поставьте ящик с игрушками.
Продумайте хранение вещей
С появлением ребёнка в квартире появится много новых вещей — одежда, игрушки, предметы гигиены. И всё это надо где-то хранить.
Для начала избавьтесь от лишнего — пересмотрите свой гардероб, упакуйте объёмные и редко используемые вещи в вакуумные пакеты.
В первые месяцы жизни оптимальное решение для хранения детских вещей и подгузников — это комод с выдвижными ящиками. Многие родители также часто выбирают комод с пеленальной столешницей — так всё необходимое будет у вас под рукой. Оптимизировать пространство в ящиках можно с помощью разделителей или обрезанных картонных коробок.
Также вам потребуется место для хранения кремов, салфеток, ватных дисков и прочих предметов гигиены. Такие мелочи можно складывать в мягкие корзины, коробки или в подвесные органайзеры. Рядом с пеленальным столиком вам пригодится мусорное ведро для подгузников и салфеток. Совсем скоро вы поймёте, что это сэкономит вам массу времени.
В ванной следует предусмотреть место для хранения игрушек. Оптимальный вариант — сетка на присосках.
Ещё один вопрос, который следует продумать заранее — это хранение коляски и поддержание её чистоты после прогулки. Если вы будете хранить её в квартире, то лучше всего для этих целей подойдёт закрывающаяся прихожая.
Сделайте уборку
Важно не только сделать генеральную уборку перед приездом малыша из роддома, но и позаботиться о том, чтоб вы и дальше могли поддерживать чистоту в квартире.
На что нужно обратить внимание:
- Избавьтесь от «пылесборников» — мягких игрушек, ковров и пледов с пушистым ворсом, старых перьевых подушек, плотных штор. Большое количество пыли, которое скапливается в этих предметах, может стать причиной аллергии.
- Не используйте во время уборки средства с резким запахом и токсичную бытовую химию.
- Обеспечьте достаточную влажность воздуха в комнате. Для этого потребуется купить мойку воздуха или увлажнитель, мощность прибора подбирайте в зависимости от площади помещения.
При включении отопления воздух в квартире сильно сушит слизистую ребёнка. Как результат — малыш чаще болеет, так как сухая слизистая больше подвержена влиянию вирусов. Оптимальный уровень влажности в квартире — 40–60%.
Также важно следить и за температурой воздуха в комнате. Для этого рядом с детской кроваткой можно повесить комнатный термометр. Рекомендуемая температура воздуха — 22–23°C днём и 18–20°C ночью.
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