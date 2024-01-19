Как уберечь квартиру от домашних животных
Вместе с животными в доме часто появляются испорченные вещи. И речь может идти не просто о царапине, а о погрызенной мебели и ободранных стенах. Это эстетически некрасиво и финансово затратно. Чтобы свести ущерб к минимуму, для питомца нужно оборудовать комфортное пространство в квартире и дать ему необходимое внимание. Подробнее об этом расскажем в статье.
Как и почему кошки портят вещи
Главной проблемой хозяев кошек обычно становятся когти. От них страдают мягкая мебель, обои, шторы и даже плинтусы. В некоторых случаях это нечаянно поставленные затяжки, в других — целые дыры, например, в обивке дивана.
Что касается ситуаций, когда кошки осознанно и активно точат когти о различные предметы в доме, делают они это не просто так — это своеобразная гигиена. Таким образом животные избавляются от ороговевшего бокового слоя, на месте которого растет новый и крепкий.
Есть и другие причины, по которым пушистые точат когти. Так они:
- метят территорию;
- растягиваются;
- снимают стресс.
Какие есть способы, чтобы уберечь ремонт и мебель от кошек
Стрижка когтей
Если кошка случайно цепляет острыми когтями пледы, шторы и другие тканевые вещи, подстригите источник проблемы. Проводить такую процедуру оптимально раз в месяц и с помощью специального инструмента — когтереза. Делать это нужно аккуратно, чтобы не травмировать палец питомца.
Когтеточки
Когда же животное, не жалея сил, расправляется со спинкой кресла, просто подстричь когти недостаточно. В природе старый слой пластины кошка снимает, стачивая о стволы деревьев. В квартире же такую функцию эффективно выполняют когтеточки. Они бывают разных видов:
- Напольные. Это наиболее простой и, можно даже сказать, универсальный в использовании вариант: такие когтеточки не нужно крепить к полу, главное — чтобы они были антискользящими. Часто когтеточки подобного типа еще и служат в качестве лежанки.
- Настенные. Для их установки придется сверлить стену, что понравится далеко не всем. Зато такие когтеточки подойдут для небольших квартир, где нет места для габаритных комплексов, а также в тех случаях, когда кошка дерет обои.
- Угловые мебельные. Они крепятся на подлокотник дивана или кресла и наряду со своей основной опцией закрывают прямой доступ к мебели.
- Когтеточки-домики. Помимо места для стачивания когтей, в них есть зона для отдыха. Таким образом, у кошки будет еще и свой угол в квартире, который ей так необходим.
- Игровые комплексы. В этом пространстве — в зависимости от модели — установлены когтеточки, гамаки, лесенки, также есть место для сна. Здесь питомец сможет не только точить когти, но и играть, спать, то есть проводить значительную часть дня. А значит, у него будет меньше времени, чтобы покушаться на вашу мебель.
Силиконовые накладки
Еще один действенный способ защиты обстановки в доме от кошачьих когтей — силиконовые накладки. Когти будут изолированы от вещей, поэтому зацепки на них исключены. Правда, тут есть некоторые нюансы.
Во-первых, антицарапки нельзя использовать, например, если кошка выходит гулять на улицу и если котенку меньше шести месяцев. Во-вторых, когти перед фиксацией накладок все равно придется стричь. Поэтому для строптивых кошек, которые ни в какую не дают трогать свои лапки, такой вариант не подойдет.
Защита на мебель
Кроме этого, есть несколько средств, которые не дадут кошке добраться до мебели:
- антивандальные чехлы (они изготавливаются, например, из флока и шенилла, микрофибры, эти материалы очень прочны и устойчивы к когтям);
- антивандальные покрывала (работают по тому же принципу, что и чехлы);
- защитная пленка (проста в использовании, плюс ко всему ее можно клеить на двери, стены и другие поверхности).
Отпугивающие средства
Вещи в квартире могут пострадать не только от когтей, но и от любопытства четвероногих. Часто они лазят по полкам, столам и другим поверхностям, где могут стоять хрупкие предметы, такие как вазы, лампы и горшки с цветами. Каким бы аккуратным ни был питомец, вероятность того, что он все это свалит на пол, большая. А это минус любимая ваза и плюс стресс как для кошки, так и для хозяина.
Отвадить животное от нахождения в определенных местах помогут:
- отпугивающие спреи (их можно распылить на шторы, двери, обои. Запах этих спреев неприятен кошкам — услышав его, животное быстро ретируется, и в конце концов та или иная зона перестанет быть для питомца привлекательным);
- двусторонний скотч (его нужно приклеить на место, которое привлекает кошку. Она, попав один или несколько раз в липкий капкан, вряд ли вернется туда снова);
- фольга (ею можно застелить поверхности, например, кухонный стол. Кошки не любят громкие и резкие звуки, и фольга отобьет у них охоту забираться в запрещенные места).
Помимо перечисленного, сохранить обстановку в квартире позволят регулярные игры с кошкой и покупка игрушек, которые займут животное на время отсутствия хозяина.
Котятам, в отличие от взрослых животных, требуется больше активности — играть с ними нужно хотя бы два часа в день. С подросшими питомцами можно меньше — полтора часа, а со взрослыми — как минимум полчаса. Кошка, наигравшись, скорее всего, поест и пойдет спать, а ваши вещи останутся целыми и непокусанными.
Почему собаки грызут все подряд
В случае с собаками главным источником причинения ущерба становятся зубы. Некоторые животные грызут все, что попадается на глаза: провода, обувь, мебель. Разобрались вместе с экспертом, что стоит за желанием питомца жевать вещи.
Для собаки грызть, разрывать что-то — одно из проявлений видотипичного поведения. Это значит, что такое поведение для нее нормальное. Во-первых, оно исследовательское: если люди этот мир изучают в основном руками и глазами, то у собак на первом месте обоняние и захват интересующего объекта зубами.
Во-вторых, разгрызание и разрывание для любой собаки — одно из звеньев цепи охотничьего поведения. Это очень древняя поведенческая модель, которая осталась в животном с незапамятных времен. Когда-то предки собак охотились, и сейчас, несмотря на то, что собака живет с нами как компаньон, многие звенья этой цепи проявляются в рутинной жизни. Например, такие как игры собак в догонялки и разрывание предметов, игрушек.
А если говорить о щенке, то исследовательское поведение для него стоит на первом месте, ведь он познает окружающий мир.
Как сохранить обстановку в квартире, если в ней живет собака
Привычка что-то грызть заложена в собаке природой, но сделать так, чтобы она не портила ремонт в квартире, можно. Питомцу нужно предложить альтернативу, например, в виде игрушек. Они бывают разных видов — ниже наиболее популярные из тех, с которыми можно играть дома:
- жевательные (в основном их делают из резины, латекса, силикона и винила. Такие игрушки подойдут для растущих собак и для тех, кто без остановки что-то грызет. Главное — чтобы они были из качественного материала);
- развивающие (или интерактивные) (большинство из них завязано на еде, то есть собака должна выполнить какое-то действие — проявить смекалку, — чтобы достать лакомство);
- мягкие (многие собаки любят игрушки из ткани, экомеха, которые иногда дополняют шуршащими и пищащими элементами. Лучше покупать товары без наполнителя — некоторые питомцы с легкостью могут разгрызть игрушку и съесть содержимое).
Выбирать игрушки нужно исходя из предпочтений и поведения питомца. То, что подходит одной собаке, не обязательно подойдет другой. И, конечно, не стоит забывать о качестве материала.
Из-за чего еще собака может портить мебель и что с этим делать
«Если взрослая собака грызет предметы мебели в доме, то важно оценить степень разрушений. Немножко погрызть ножку стула — это одна история, а уничтожить комнату, когда владелец ушел на работу, — другая. И причины такого поведения разные.
В первом случае собаке не хватает ментальной стимуляции, ведь они очень интеллектуальные. Ее мозгу тоже нужна нагрузка, а если она днями лежит и скучает, и тут на глаза попалась эта привлекательная табуретка, отчего ее не попробовать? Такая ситуация решается грамотным подбором игрушек, и самое простое — давать собаке легально разрывать какие-нибудь картонные коробочки, втулки от туалетной бумаги. Таких игр много в интернете — их несложно найти, они просты и безопасны.
Во втором случае речь о сепарационной тревоге или тревоге разлуки: это патологическое состояние собаки, которое решается только при помощи специалиста по поведению собак», — рассказала Дарья Пушкарева.
Средством от скуки могут стать не только игрушки, но и такой нетривиальный инструмент, как лизательные коврики. Их нужно намазать паштетом, заморозить и дать питомцу. Процесс надолго займет собаку — диван и ваши кроссовки ее будут интересовать в последнюю очередь. Кроме того, животное вкусно поест.
Также собаки могут портить окружающую обстановку, потому что им некуда выплеснуть энергию. Защитить квартиру в таком случае поможет качественная прогулка. С собакой нужно гулять хотя бы два часа в день. На улице она вдоволь набегается, устанет, и у нее не останется сил громить дом.
Питомца стоит выгуливать на шлейке с длинным поводком, чтобы зона для перемещения была достаточно большая и питомец мог все понюхать и изучить — это для собак как раз тот момент социализации, о котором мы говорили выше. На прогулку вместе с четвероногим можно также захватить пару игрушек, например фрисби и канаты.
Нужно учитывать: если собака сгрызла какой-то предмет, ругаться нет смысла, потому что у нее короткая память. Питомец точно не вспомнит, что вещь испортил именно он. Но если вы поймали животное в момент расправы над вашим любимым пуфиком, объясните ему, что так делать нельзя. Говорите низким голосом — криков собаки не понимают. Когда питомец выпустит из зубов добычу, его нужно похвалить, дав лакомство. Так у собаки закрепится мысль «не трогаю пуфик — меня хвалят».
Подведем итог
Что-то царапать и грызть для животных — естественно. И чтобы они не портили мебель, двери, стены и другие предметы в квартире, нужно переключить их внимание на специально придуманные для этого средства. Чтобы сохранить порядок в доме, следует помнить:
- У кошек и собак должно быть свое место в квартире.
- Нужно найти им занятие на время бодрствования — это могут быть игры и прогулки.
- С животными необходимо проводить время, уделять им внимание, в том числе ухаживая за ними.
- Ругаться на них бесполезно — это лишь вызовет у питомцев стресс.